Виталий Портников: Неуважение к институциям приведет к краху страны
Никто не сказал, что власть нельзя узурпировать. Можно. Доказано тем же Януковичем, который посадил Тимошенко в тюрьму. Но для узурпации власти необходимо наличие силовых структур, сотрудники которых будут готовы рисковать собой ради самоуправства президента и его окружения. И нужны деньги, чтобы кормить население. И нужно, чтобы не было активного гражданского общества, которое способно прийти в резиденцию узурпатора или к нему домой. Никакой телевизор, никакие миллионы сторонников, которые готовы голосовать, но не протестовать, от этого гражданского общества не защитят. Доказано тем же Януковичем и освобождением Тимошенко из тюрьмы. Или она уже все забыла?
Именно поэтому в интересах Зеленского уважать институции. Хотя бы потому, что в этом своем уважении он ничем не рискует. И летом, и осенью его партия обречена на победу. И летом, и осенью новый президент обречен на полную ответственность за страну и все его проблемы. Нет никакого смысла в конфронтации с Конституционным судом – как не было никакого смысла в конфронтации с Верховной Радой. И это то, что опытные политики должны объяснить далекому от реальной жизни бывшему шоумену: он уже не в кино.
Но с чем стоит согласиться в размышлениях Тимошенко, так это с тем, что судьи Конституционного суда – отнюдь не ангелы и могут действовать в угоду политической целесообразности, а не Конституции. И даже если они согласятся с конституционностью указа президента, найдется немало тех, кто их в этом обвинит. Но у нас нет никакого выхода, как уважать институции – даже когда в этих институциях работают не те люди.
В Верховной Раде, которая принимала решения 2004 года были отнюдь не все честные депутаты. И в Верховном Суде, который согласился с идеей дополнительного второго тура выборов президента страны в 2004 году были отнюдь не все честные судьи – тогда, правда, Юлию Тимошенко это не сильно волновало, потому что именно это решение именно этих людей открывало ей дорогу в кабинет главы правительства. А уж на многих депутатах парламента, которые в 2014 году принимали решения о выходе из кризиса, отставке Януковича и отмене законов диктатуры, вообще клейма негде было ставить. Потому что многие из этих депутатов за эти же самые законы диктатуры голосовали!
Но у нас не было никакого выхода, кроме как с уважением относится к нашим несовершенным институциям, в которых работают не самые лучшие люди. И не самые компетентные – таких с каждым днем будет все больше и больше, начиная от президента и заканчивая депутатами, чиновниками и судьями.
Потому что альтернатива такому уважительному отношению – распад страны, война и крах. Доказано Путиным.
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