Виталий Портников: Неуважение к институциям приведет к краху страны

13 июня, 2019, 09:34

Портников Виталий

Тимошенко советует Владимиру Зеленскому не признавать решение Конституционного суда в случае, если оно не понравится новому президенту, она тем самым толкает главу государства на путь узурпации власти

Никто не сказал, что власть нельзя узурпировать. Можно. Доказано тем же Януковичем, который посадил Тимошенко в тюрьму. Но для узурпации власти необходимо наличие силовых структур, сотрудники которых будут готовы рисковать собой ради самоуправства президента и его окружения. И нужны деньги, чтобы кормить население. И нужно, чтобы не было активного гражданского общества, которое способно прийти в резиденцию узурпатора или к нему домой. Никакой телевизор, никакие миллионы сторонников, которые готовы голосовать, но не протестовать, от этого гражданского общества не защитят. Доказано тем же Януковичем и освобождением Тимошенко из тюрьмы. Или она уже все забыла?

Именно поэтому в интересах Зеленского уважать институции. Хотя бы потому, что в этом своем уважении он ничем не рискует. И летом, и осенью его партия обречена на победу. И летом, и осенью новый президент обречен на полную ответственность за страну и все его проблемы. Нет никакого смысла в конфронтации с Конституционным судом – как не было никакого смысла в конфронтации с Верховной Радой. И это то, что опытные политики должны объяснить далекому от реальной жизни бывшему шоумену: он уже не в кино.

Но с чем стоит согласиться в размышлениях Тимошенко, так это с тем, что судьи Конституционного суда – отнюдь не ангелы и могут действовать в угоду политической целесообразности, а не Конституции. И даже если они согласятся с конституционностью указа президента, найдется немало тех, кто их в этом обвинит. Но у нас нет никакого выхода, как уважать институции – даже когда в этих институциях работают не те люди.

В Верховной Раде, которая принимала решения 2004 года были отнюдь не все честные депутаты. И в Верховном Суде, который согласился с идеей дополнительного второго тура выборов президента страны в 2004 году были отнюдь не все честные судьи – тогда, правда, Юлию Тимошенко это не сильно волновало, потому что именно это решение именно этих людей открывало ей дорогу в кабинет главы правительства. А уж на многих депутатах парламента, которые в 2014 году принимали решения о выходе из кризиса, отставке Януковича и отмене законов диктатуры, вообще клейма негде было ставить. Потому что многие из этих депутатов за эти же самые законы диктатуры голосовали!

Но у нас не было никакого выхода, кроме как с уважением относится к нашим несовершенным институциям, в которых работают не самые лучшие люди. И не самые компетентные – таких с каждым днем будет все больше и больше, начиная от президента и заканчивая депутатами, чиновниками и судьями.

Потому что альтернатива такому уважительному отношению – распад страны, война и крах. Доказано Путиным.