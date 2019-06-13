Воля народа

13 июня, 2019, 20:59

Волошина Волошина

Слова Руслана Стефанчука о необходимости проведения референдума по вступлению Украины в ЕС и НАТО многие восприняли как позицию президента о внешнеполитическом курсе страны

Мы уже слышали заявление главы Аппарата президента Андрея Богдана по поводу вступления в Альянс через всенародное голосование. Затем были заверения, что референдум будет носить исключительно консультативный характер. Такрй себе соцопрос за государственные деньги. Потом мы услышали, что у президента есть мечта - "Государство в смартфоне". Причем речь не только об электронных государственных сервисах, но и о возможности каждого гражданина внести правки в законы, принять участие в плебисците, согласиться или отклонить решение правительства. Стефанчук подчеркнул, что референдум может стать вещью, "которая создаст государство Украина". Более того! Выступил за имплементацию решения референдума 2000 года. "Это касается важнейших вопросов. У нас будет петиционный механизм, когда люди смогут проголосовать "за" и "против" какой-либо идеи... Референдум - это вещь, которая может привести к Brexit, а может создать государство Украина. И наша задача, изучив весь мировой опыт, предложить украинцам такой механизм, который позволит использовать эту большую силу на благо Украины", - рассказал Стефанчук. Кроме того представитель президента обмолвился, что украинцев необходимо "научить нести ответственность за свой выбор". Вот чего-чего, а этого явно будет достаточно. Можете не сомневаться. Ведь речь идет об охлократии, которую нам пытаются выдать за прямую демократию.

И тут возникает следующий вопрос. Что делать с результатами всенародных голосований дальше? Ведь, согласно выводам Конституционного Суда от 2000 года, любой референдум в Украине носит не консультативный, а обязательный характер. Привет господину Богдану и его обещаниям относительно ознакомительного характера референдума по НАТО! В связи с этим возникает определенная коллизия. Согласно Основному закону государства, как указывается и в решении Конституционного Суда, "внесение изменений в Конституцию Украины относится к полномочиям Верховной Рады Украины". Таким образом, результаты референдума являются обязательными для рассмотрения и реализации парламентом. Но Верховная Рада должна принять изменения голосованием в зале. Причем не менее 300 голосами, если речь идет об изменениях в Конституцию. Во что превращается украинский парламент, если он будет только то и делать, что утверждать принятые не им решения? В канцелярию? В чиновников, которые не имеют права на собственную позицию.

На апрельский референдум 2000 года, на который ссылается господин Стефанчук, тогдашний президент Леонид Кучма пытался вынести 6 вопросов. Два из них были отклонены Конституционным судом. Речь о недоверии Верховной Раде Украины и по этому поводу ее роспуске, а также о принятии Конституции на всеукраинском референдуме. Ничего не напоминает? Привет Юлии Тимошенко и ее предвыборным лозунгам о принятии Основного закона с помощью референдума. А также президенту Зеленскому с роспуском Рады из-за потери ею "доверия народа". Все самое отвратительное в украинской политике придумано до них. Следует отметить, что конституционность процедур является крайне важной для дальнейшей судьбы украинского государства. Напомню, что одним из основных пунктов резолюции Совета Европы о проведении реформ институтов власти в Украине в начале 2000-х были рекомендации приостановить членство Украины в Совете Европы в случае, если результаты референдума будут реализованы неконституционным путем или если Конституция Украины будет изменена неконституционным путем.

Очевидно, что президент пытается уничтожить парламентаризм в Украине, превратив Раду в "не место для дискуссий". Если это не разрушение государства, то что тогда?

То, что предлагает команда президента Зеленского является демонтажем Верховной Рады как института. А с ней и местных советов. Зачем они, если смартфоны правят миром? Вспомним, как после всенародного голосования 2000 года, Кучма говорил, что референдум был нужен для того, чтобы Верховная Рада не превращалась в "политический орган". Тогда украинский народ услышал президента и согласился, что избрание сокращенного количества депутатов в двухпалатный парламент должно происходить исключительно по мажоритарной системе. В день голосования гарант Конституции заявил прессе, что этот референдум не должен быть последним в народной жизни. А Виктор Медведчук - тогда первый заместитель председателя Верховной Рады Украины - отметил: "Имеет ли право в этом случае государственный орган, которым является Верховная Рада, менять мнение народа или отвечать на позицию избирателей иным образом? Мне кажется, как раз речь идет об узурпации власти". Продолжая эту мысль, он заметил, что: "Даже если парламент примет положительное решение, то не есть ли это дублированием воли тех, кто сегодня является единственным источником власти в Украине?"

От четкого соблюдения конституционных норм зависит будущее пребывания Украины в европейских структурах. То есть, ответственность за присутствие Украины в мире возлагается на парламентариев. Но они беспозвоночны, безголосы, несубъектны.

В Великобритании прошел один референдум. И он имел разрушительную силу. В Украине же собираются проводить Brexit ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Между утренним кофе и зачетами в университете. Людям, далеким от политики, предлагается решать "за" или "против" они законов, где каждая запятая стоит миллионов гривен, или даже человеческих жизней. И все это в условиях деградировавших медиа и отсутствия брезгливости к популизму. Петиционные механизмы, которые нам обещает команда президента, являются способом переложить ответственность на дезориентированное сманипулированное общество. Но не только. Это еще и направление тотального недоверия к власти, обеспечившего господину Зеленскому победу, на соседа - такого же гражданина, который просто поверил телевизору. Вспомним, какое влияние на украинцев имеют предвыборные баталии. А теперь представим, что будет происходить вокруг вопросов языка, войны, отношений с агрессором и направления бюджетных средств - то ли на проедание, то ли на развитие. Законы, в которые будут вноситься миллионы поправок, никогда не будут приняты.

Итак основная проблема референдумов - это сам референдум. Чтобы не случилось так, что Украина, которая добивается изгнания Российской Федерации из международных структур из-за агрессии против себя, сама окажется за пределами международного пространства только потому, что кому-то хочется обратиться к "воле народа".