Павел Коваль: С Зеленским начинают быструю игру в отношении компромисса с Россией по Минску

13 июня, 2019, 15:31

Антин Борковский

Бывший заместитель главы МИД Польши, экс-депутат Европарламента в эфире программы телеканала "Еспресо" "Студия Запад с Антоном Борковским" о поиске компромисса с Путиным за спиной Украины и потребности в лояльности Киева по этому вопросу

Недавно завершился визит президента Зеленского в Брюссель, в ходе которого состоялись несколько крайне важных встреч. Мы понимаем, что сейчас Украина переживает, с одной стороны, большую переустановку власти внутри государства, но, с другой стороны, мы понимаем, что продолжаются переговоры на различных дипломатических фронтах.

Я думаю, что, с одной стороны, этот визит в Брюссель был неким ознакомительным визитом, демонстрацией, что президент Зеленский хочет сохранять прежнюю политическую линию, если говорить о европейской интеграции. Но с другой стороны, мы видим, что появляются сигналы, что президент Зеленский готов сделать предложение. И думаю, что это не только предложение для России, но и для некоторых политиков на Западе, относительно изменения политики в отношении России, чего-то, что с точки зрения Запада, будет трактоваться, не знаю как это описать, - может, уступки, или, может, ослабление напряжения в российско-украинских отношениях. Похоже, что президент Зеленский не хочет делать этого без согласия Запада. И первые сигналы он дает собственно на Западе, а не делает какие-то визиты в Москву, скажем, или во время встречи с Путиным. Эти первые сигналы читают западные политики.

Но, с другой стороны, мы понимаем, что Россия все равно будет пытаться реализовать свой план. Речь идет о реализации так называемых Минских договоренностей в кремлевской интерпретации. И мы понимаем, что в целом для Европейского Союза Украина остается в некотором роде проблемой. Они бы хотели решать конфликт с Россией цивилизованным способом, но Россия этого не хочет. И есть опасения, что определенные европейские элиты могут достичь определенного компромисса или какого-то соглашения за спиной Украины.

Это очевидно, что так и будет, потому что это было заметно уже во время последней фазы кампании, когда президент Зеленский был принят еще в качестве кандидата, президентом Макроном. И встал вопрос - для чего это было?! Некоторые говорили, что Макрон решился на такой шаг, так как считал, что президент Зеленский в какой-то степени напоминает его самого, что, мол, политические карьеры схожи, что это карьера человека со стороны, который становится президентом. А кое-кто говорил, что это также может быть попыткой начала процесса, в котором стороны словно взаимно дают свои специфические гарантии, скажем, президент Зеленский дает гарантию западным союзникам, что немного освободит их от проблем, связанных с Минскими соглашениями. А эти западные союзники, уже готовые на определенные компромиссы в отношении России, получат своего рода карт-бланш: что лидер, который получил 73 процента поддержки в Украине, не будет действовать против Украины. Для западных деятелей в процессе отношений с Россией очень важно иметь такую страховку: никто не скажет, что это было против Украины.

Сейчас президент Трамп чувствует себя как вольный соловей, или вольный сокол в небе. Многие обвинения со стороны прокурора Мюллера сняты, и он может на саммите в Осаке начать разговор с Путиным фактически без контроля, с так называемого чистого листа. И очень бы не хотелось, чтобы Украина пошла как определенная разменная монета, условно говоря: Россия выходит из Венесуэлы или Сирии, идет на какие-то уступки, но как-то так тихо, оставляет влияние над Украиной.

Здесь американская политика будет очень сложной, потому что она имеет несколько слоев. Первый слой - это внутренняя американская политика. Наверное, следует принимать во внимание проблемы, связанные с конкуренцией на будущих американских выборах. Речь идет о конкуренции с вице-президентом Байденом и вопросах его сына, его бизнес-связей в Украине. Это точно находится в поле внимания Белого Дома. Наверное, второй вопрос - это дело отношений с Россией. Сегодня нет возможности, чтобы Дональд Трамп реализовал свое старое обещание, что может прийти к какому-то взаимопониманию с Россией без закрытия украинских вопросов, скажем, без какого-либо решения украинского дела. Ну, и наконец, третье дело - Украина, с точки зрения Трампа, является выгодным местом для снятия напряжения отношений с Россией, особенно с учетом того, что у Соединенных Штатов есть интересы в Центральной Европе. Это - энергетические интересы. Учитывая это, для Трампа выгодно держать определенное напряжение вокруг Украины. Трудно сказать, какие из этих элементов победят - будет ли Дональд Трамп ожидать, что президент Украины даст ему такую, можно сказать, свободную руку, даст ему, возможно, определенные полномочия в ближайших договоренностях с Путиным. Или наоборот? Не окажется ли, что президент Трамп захочет, чтобы Украина находилась в определенном напряжении с Россией, для того, чтобы в случае чего использовать Украину как, скажем, может, так грубо - места для прокси-войны - где можно взаимно демонстрировать силу, где Соединенные Штаты могут показать, что не уступят России.

Мы видим, что вернули Леонида Кучму в Минский процесс. Звучат разные заявления о том, что, возможно, Украина будет вынуждена снять блокаду с временно оккупированных территорий. Порой появляется информация о проведении тех или иных референдумов о мире. Это свидетельствует о том, что Кремль почему-то очень существенно ускорился. Почему так?

Думаю, что все игроки хотят воспользоваться этой начальной фазой президентства Зеленского или тем моментом, когда это президентство еще формируется, когда еще нет устоявшейся выразительной линии, поэтому все стараются сыграть быстро. Это старое правило политики: решать такие нервные, трудные дела сразу после выборов. Для президента Зеленского это может оказаться вредным. И думаю, в целом он не должен так охотно идти на все эти предложения. Президент Зеленский не повторяет, например, ошибок Януковича - не начинает с Москвы. Все дела старается решить сначала на Западе, чтобы не было никакого впечатления, даже малейшего, что он договаривается с Москвой, чтобы можно было сказать, что все о чем он договаривается было согласовано с Брюсселем. И в связи с этим, думаю, что одновременно он может рассчитать на несколько большую помощь со стороны западных союзников.