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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Украинцы проголосовали за ожидания, а не за мечту

Виталий Портников: Украинцы проголосовали за ожидания, а не за мечту


фото: reuters
Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус считает, что избиратели нового президента Украины Владимира Зеленского проголосовали не за снижение тарифов на коммунальные услуги, а за "большую идею, большую мечту, а не за понижение тарифов, потому что тарифы – всего лишь часть нашей жизни"

Герус, который баллотируется в парламент по списку пропрезидентской партии "Слуга народа", утверждает, что Владимир Зеленский и не обещал украинцам понижение тарифов. 

Интересно, однако, узнать, чего ожидают от Владимира Зеленского сами избиратели нового главы государства. Вопросы снижения тарифов и прекращения войны – это главные вопросы, которые беспокоят избирателей Зеленского. Да, эти вопросы нельзя решить. Да, тарифы будут расти, а война – продолжаться. Но что собирается новая администрация делать с завышенными ожиданиями своих сторонников?

Конечно, чиновникам и депутатам легко говорить соотечественникам, что тарифы – всего лишь часть жизни. Но как будут реагировать люди, когда получат платежки с новыми и новыми цифрами, соответствующими реальной стоимости услуг – тем более в ситуации, когда их годами уверяли, что все это не услуги, а схемы? Как будут реагировать люди, когда станут узнавать о новых потерях на фронте, новых смертях и разрушениях? 

Украинцы проголосовали отнюдь не за мечту – пусть даже новому президенту и его окружению хочется уверить себя в обратном. Украинцы проголосовали за ожидания, которые нельзя оправдать. Я бы даже сказал – ожидания, которые не смог бы оправдать ни один политик, тут к Владимиру Зеленскому никаких претензий нет. Но с политика были бы взятки гладки. Кто, например, стал бы всерьез упрекать Юлию Тимошенко, если бы она стала президентом и не понизила бы тарифы? Таких недовольных не нашлось бы ни среди сторонников, ни среди противников Тимошенко. Все было бы ясно с самого начала. 

Совсем другое дело – "народный президент", который даже сейчас предпочитает выступать от имени народа, а не от имени институции. Обычные люди воспринимают Зеленского не как часть политического класса, а как выходца из собственной среды, как союзника. Никто и никогда не сможет объяснить им, почему этот союзник не может просто исправить цифры в платежках, договориться с Путиным, словом – облегчить жизнь простым людям. Они не поймут и не простят. Тут разочарование и раздражение уже спустя несколько месяцев начнет зашкаливать.

И очень важно, чтобы это всеобщее разочарование и раздражение привело, в самом худшем случае, просто к падению рейтинга Владимира Зеленского и досрочным выборам главы государства, а не к краху самих государственных институций. 

 

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