Мы не рабы? - 5 книг, которые стоит прочитать в июне

12 июня, 2019, 15:43

Игорь Бондарь-Терещенко

Во всех книгах этого обзора речь о порабощении - то ли во времена римской истории, украинской древности или печальной современности. И во всех случаях, когда речь идет о рабстве - от военного вторжения к языковой инвазии - авторы рассказывают, как этому противостоять

Марк Сидоний Фалкс. Как управлять рабами. - М .: Фабула, 2019

Чтобы сделать свою удивительно интересную и необычную книгу более понятной и доступной для тех, кто не принадлежит к числу римлян, ее рассказчик, благородный римлянин, воспользовался помощью доктора Джерри Тонера, ведущего ученого и директора отдела классических исследований в Колледже Черчилля Кембриджского университета. Неудивительно, что книгу о рабовладении в Древнем Риме специалист по римской истории написал в форме пособия по менеджменту.

Сам рассказчик дает советы будущим рабовладельцам для различных ситуаций, связанных с владением рабами, ведь рабовладение в его время составляло ключевую институт древнего Рима. Оно было настолько важным, что никому и в голову не приходило, что его может не быть. "Владеть рабами было так же естественно, как сегодня голосовать за консерваторов или лейбористов, как разъясняют нам в книге. - К сожалению, мы не знаем, что думали об этом сами рабы, поскольку их взгляды никого не интересовали". Таким образом, давая советы, как выбирать лучших рабов, как поощрять их и когда наказывать, касаясь деликатных вопросов секса с рабами и нюансов их освобождения, книга предлагает читателям посмотреть на мир глазами античного римлянина, чтобы понять, насколько иной была и далека эпоха как поразительно она отличалась от нашей.

Владимир Ешкилев. Уния. - М .: Фолио, 2019

В этом романе известного Ивано-Франковского автора - рассказ о гетмане Ивана Выговском и преданные надежды наследственной украинской шляхты, которая надеялась на достойное место Украины-Руси в наиболее модернистской из тогдашних государств - Речи Посполитой, о роли православной Церкви в тех событиях, о катастрофе, постигшей Гетманское государство после победной Конотопской битвы.

Как и в предыдущих романах Ешкилева, художественную реконструкцию дополняет тщательно выверенная "внутренняя энциклопедия" произведения, где собраны малоизвестные, а иногда и умалчиваемые сведения о Гетманском времени и касательным к ним событиям. "Новая сила бродила и пенились, словно молодое вино, рожала душераздирающие надежды и авантажный проекты. В местах темных и секретных новая сила встречала старую - седой и дикой, настоянную на хмельных меде и колдовской варке. Смешиваясь, эти две образовывали купаж, полон энергии, движения, радостной ярости и предприимчивого безумие ", - Владимир Ешкилев об Украине середины XVII века в историческом романе" Уния ", первом из трилогии" Проклятые гетмана ".

Юрий Щербак. Время смертохристов. - М .: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2019

Этот роман - остросюжетный политический триллер, действие которого разворачивается накануне "Четвертой глобальной войны".

По сути, замечательная антиутопия, в которой по гротескной форме и фантастичностью ситуаций стоит реальная масштабность возможных геополитических событий будущего. Будучи написано восемь лет назад, это произведение предсказало немало трагических моментов наших дней. Весомой убедительности произведения предоставляет также и то обстоятельство, что автор романа как бывший Чрезвычайный посол Украины в США, Канаде, Мексике и Израиле имеет широкий угол зрения на проблематику международных отношений. В своем романе он щедро использует цитирование секретных документов, раскрывающих цинизм и двойные стандарты игроков мировой политической сцены, и представляет свое парадоксальное видение того, что может произойти с Украиной и миром в будущем. "Время смертохристов" - первый роман из трилогии "Время".

Евгения Кононенко. Слово своего рода. - Л .: Издательство Анетты Антоненко, 2019

В этом сборнике эссе на "семейную" тему автор, известная своими остросоциальными текстами, выстраивает отношения с собственным прошлым. И не всегда родственники, которые его населяли, были известными, публичными или выдающимися людьми, поскольку для рассказчицы важнее то, какое влияние они имели на ее становление и как человека, и как писательницы. И поэтому хоть иногда рассказы кажутся тривиальными, но всегда глубокими и психологически выверенными, потому автор привыкла докапываться до истины во всех вопросах, хоть о женских бретельках, хоть об украинском языке. Я - за разговоры, которые приближаются к уровню написания текстов, - откровенничает автор. - Потому что стоят потраченного времени только те разговоры, которые хотя бы на йоту приближают собеседников к истине. Возможно, не до большой универсальной истины. Но к истине моей и его или ее жизни ".

Олег Панфилов. Антисоветские истории. - М .: Фолио, 2019

История Советского Союза давно стала неотъемлемой частью идеологии: что выгодно знать населению, а что не выгодно, определяли политики правящей партии. Советские учебники истории четко регулировали количество и качество знаний, которые поставлялись народу. Вот и сегодня в России с исторической наукой происходят странные и порой страшные коллизии: с одной стороны, официальные историки выполняют заказ "партии и правительства", разыскивая, например, родословную Владимира Путина, вырисовывая генеалогию, которой не было, а с другой - в России с появилось очень много историков-любителей, которые пишут работы о "Грузии - горной Руси" или о том, как россияне захватили китайскую империю в I тысячелетии до нашей эры.

Автор убежден: пройдут годы - и никому не нужны будут ни учебники, написанные в то время, ни многотомные научные работы, восхваляющие советское государство. Они будут храниться в библиотеках как памятники постсоветской идеологии, которая разрушала все - от государств к психике населения, которое сразу становилось великой нацией. Эти учебники станут свидетельствами того, как пророссийские деятели районного масштаба пытались поставить себя наравне с другими культурами и государствами.