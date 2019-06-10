Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?

10 июня, 2019, 13:25

Стоит по-человечески искренне посочувствовать тем украинцам, которые продолжают вполне серьезно и близко к сердцу воспринимать перипетии отечественной политики

Для тех, кто думает, что в политических гонках говорится о национальных интересах, суверенитете, поиске лучших управленческих решений и отборе ценных для государства кадров, надо провести специальный курс психологической реабилитации. Потому что их когнитивный диссонанс может привести к трагическим последствиям.

Главное условие выздоровления это, конечно, лишение информационной зависимости. Инъекционные теленаркоманы особенно тяжелой категорией, но и любители фейсбучной "дорожки" тоже демонстрируют порой очень запущенную симптоматику.

Чтобы вытащить человека из состояния одержимости украинской политикой, ему нужно показать привычные вещи под новым углом зрения. Удивить ее, разорвать шаблоны, снять внутреннее напряжение от постоянного ожидания национальной катастрофы или чудодейственного "улучшения". Иногда такой новый взгляд приносит человеку облегчение и становится началом окончательного выздоровления.

Нынешний этап предвыборной кампании, связанный с формированием списков кандидатов в депутаты, презентации партийных брендов и лозунгов, дает как раз такую замечательную возможность посмотреть на отечественную политику без пафоса и истерики. Политики в этот момент раскрываются, выходят из своих старых "легенд", чтобы войти в новые. И в это время они особенно незащищенные от трезвого, здорового взгляда на их сущность.

Я бы сравнил нашу политику со спортом. Это такая специфическая игра, где люди по искусственным правилам соревнуются за искусственные статусы, которые в дальнейшем могут быть конвертированы в реальные материальные блага, публичность, честолюбие, кому там что угодно. Сегодня уже трудно вспомнить, какой был первоначальный замысел этой игры, и почему ее правила именно такие, а не другие, но игра оказалась азартной, увлекательной, потому привлекает не только большое число игроков, но и массу болельщиков.

Первая аналогия, что напрашивается, это - футбол. Тем более, что парламентские выборы у нас происходят как командная игра.

Итак, неделя партийных съездов закрывает трансферное окно, и команды-участницы соревнований в новых составах и с обновленными принтами футболок и трусов выходят на публику. Конечно, внимание общественности преимущественно сосредоточено на вариантах смены тренера, переходах "звезд" и ценах трансферов. Однако, более опытные болельщики интересуются также изменениями в регламент турнира, составом арбитров, финансовыми возможностями команд, и эти скрытые от массового зрителя детали время имеют существенное влияние на конечный результат.

Итак, что можно сказать на старте сезона, опираясь на первые данные из тренерских штабов.

Победитель прошлого турнира "Народный фронт" сошел с дистанции. Команда расформирована, покупателя на бренд не нашлось, ключевые игроки были приобретены соперниками без финансовых компенсаций. Центрфорвард Яценюк пропускает этот сезон из-за травмы оскорбленного самолюбия. Большинство его коллег из средней линии теперь отдают пасы Гройсману, но острие атаки пока находится в глубокой задумчивости. Очевидно, такова их "Украинская стратегия".

Якобы неплохие шансы должны быть у другого фаворита, где играющий тренер таранного типа Петр Порошенко снял свое имя из названия клуба. Теперь команда называется "Европейская солидарность". Ее состав существенно обновлен за счет мальчиков, которые в прошлом сезоне подавали мячи. Защита сформирована таким образом, чтобы сопернику было просто стыдно бить по воротам. При отсутствии среди участников турнира "Народного фронта", "Европейская солидарность" переняла от них камуфляж в качестве домашней формы.

Аутсайдеры прошлого сезона "Оппозиционный блок" разделились на две команды, которые получили мощное финансирование, и, по крайней мере, одна из них претендует на то, чтобы войти в тройку лидеров. Лучшие шансы у "Оппозиционная платформа - За жизнь", что вернула в большой спорт нескольких пенсионеров и продолжает продвигать давнюю идею тренерского штаба братьев Суркисов о совместном российско-украинском турнире.

И наконец, главная сенсация. Фаворитом соревнований считается абсолютно новая команда "Слуга народа", которая ранее никогда не играла в футбол, а играла в бильярд. Известный своей ловкостью во владении "кийом" лидер команды Зеленский-Голобородько уже ездит по электоральному полю на велосипеде и ест шаурму. Обозреватели говорят, что некоторые из игроков "Слуги народа" таки умеют играть в футбол, среди них есть даже профессиональные пенальтисты и просто хорошие люди, но больше всего соперники боятся израильского тренера Бен-Коломойского. По слухам, он добавляет в рацион питания игроков стимуляторы агрессивности, веселья и находчивости (запрещенный советский препарат КВН). Поведение игроков эти подозрения частично подтверждает, потому что своих соперников "слуги" категорически обещают "посадить". Возможно, когда они услышали, что в футбол играют на поле, то у них возникла ассоциация с посадкой картофеля.

Отборочный этап команды проведут в группах, то есть в своих электоральных нишах. Распределение команд у них довольно неравномерное. В Восточном дивизионе играет только две приличные команды, а в объединенной группе Запад-Центр их около десятка. Здесь практически под каждого более-менее известного игрока в футбол, регби и фигурное катание создали отдельную команду. И это при том, что от каждой электоральной ниши в финальную часть выходят только по два участника. Впрочем, Центр-Запад надеется делегировать три ...

Ни в одну электоральную нишу не попала на этот раз одна из старейших из существующих на сегодняшний день команд украинской лиги "Батькивщина". Она, так же, как и "Европейская солидарность", имеет в своем составе играющего тренера Юлию Тимошенко. Для Тимошенко уже ничего интересного в украинском футболе нет, главный приз ее не интересует, поэтому есть подозрение, что "Батькивщина" участвует в турнире только ради договорных матчей.

Команда "Слуга народа" планирует играть сразу в двух отборочных турнирах - с тем, чтобы обеспечить себе досрочное чемпионство. Ведь в случае успеха, она может выйти в финал сразу с двух позиций и разыгрывать главный трофей в игре сама с собой. Не исключено, что на эту игру оба участника выйдут в зеленой форме и с палками. Ворота будут вообще не нужны.

Вот, такой футбол.