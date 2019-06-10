Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему

10 июня, 2019, 13:13

Канал HBO один из самых крутых производителей сериалов в мире. "Чернобыль" - один из самых успешных его проектов

Этот вопрос лично я слышала за последний месяц чуть ли не на каждом шагу. В общественном транспорте, на рынке, в торговом центре, ресторане и даже у бассейна с бокалом вина. Люди возмущаются. И это абсолютно нормально. На первый взгляд.

Вы можете себе представить, что к сельскому фельдшеру привозят пациента, которому надо пересадить сердце? И он эту операцию успешно делает? Причем, управляя роботизированной техникой новейшей разработки. Фельдшеру при этом лет 25. Представили?

И здесь нет никакого самоуничижения. Наш гипотетический медработник может быть талантливым человеком, он впоследствии доучится, наберется опыта и действительно станет крутым специалистом. Или останется в этом селе и на своем уровне будет помогать людям. А тем временем продлится медреформа и постепенно украинские врачи выучат новые методы, технологии и так далее. Хотя, пересадку сердца сельский фельдшер, наверное, так и не сделает.

Иногда мы хотим просто невыполнимых вещей. Канал HBO один из самых крутых производителей сериалов в мире. "Чернобыль" - один из самых успешных его проектов. Это супертоп, вершина вершин, образец. Дифирамбы от критиков, дифирамбы от зрителей, невероятный резонанс и мировая слава. Камон, как можно всего этого ждать от наших производителей сериалов? Вы вообще видели украинские сериалы?

И измены здесь тоже нет никакой, это просто здравый смысл и адекватный взгляд на индустрию. Давайте по пунктам.

1. Нет денег. Часто хороший контент - это дорогой контент. И дело даже не в стоимостных съемках. Все начинается со сценария, его надо писать долго, месяцами. А если ты воспроизводишь такую сложную историю как Чернобыльская катастрофа, то должен отдать кусок времени на ее изучение. На все это уходит сила денег, которых наши производители себе позволить не могут. Сценаристам часто дают просто смешные сроки для работы. Кстати, как и переводчикам литературы. Поэтому приходится наспех лепить лепаки.

2. Образование. Плачи о том, что нашим киношникам нигде учиться, длятся годами. Апокалиптические фото туалета института Карпенко-Карого стали мемом, там бы тоже можно было какую-то страшилку снять. Часто слышны утверждения, что классно у нас обучают разве что операторов, потому что сохранилась школа, которая славилась еще при Союзе.

Но есть хорошие новости - на вступление в силу ждет не дождется Закон о кино. Уже пошел третий год, как его подписал Петр Порошенко, впрочем нужны изменения в Бюджетный кодекс. Депутатам пока, очевидно, это не интересно. Между тем, закон предусматривает лучшие условия для образования киноделов.

3. Отсюда объяснение и на еще один популярный вопрос - почему "Чернобыль" снимали не в Украине. Точнее, снимали, но очень мало. Ну так это уже совсем позор, мало того, что не мы производители, то еще и наши территории снимают в какой Литве. В вышеупомянутом законе прописана такая важная штука как cash rebates, о которой киносообщество твердит на каждом шагу, но тоже пока безуспешно.

Это возвращение части денег иностранным съемочным группам. Снимает, например, тот же HBO "Игру престолов" в Исландии, и получает 20 и более процентов бюджета назад. В Литве рибейты есть, в Украине - нет. Ответ на вопрос, где снимать, очевиден.

4. Практика. С первого же эпизода "Чернобыля" многие наши киноспециалистов получили носовые платки и начали дружественный плач о том, что у нас некому делать такие Крутецкие сериалы. Лично я позволю себе посмотреть на проблему более оптимистично. Потому что не может такого быть, чтобы в Украине не было талантливых сценаристов, режиссеров и актеров. Вполне возможно, что им просто негде проявиться.

Если тебе заказывают историю о девушке из райцентра, которая потеряла память, впоследствии переезжает в столицу, находит богатого кавалера, который оказывается ее родным братом, то премией "Эмми" здесь не пахнет с самого начала. Часто люди просто как по Гоголю убивают свой талант на таких проектах, потому что 10 лет или более делаешь дерьмо, то можно уже с этой парадигмы и не получиться.

В этом контексте замечательна история самого Крейга Мезина, создателя "Чернобыля". По Интернету гуляет картинка, где собраны предыдущие его работы и их рейтинги. Мужчина всю жизнь писал сценарии тупых комедий, а тут взял и выдал шедевр. И это никакой не феномен. Джим Керри кривлялся в каждом своем фильме, пока не удивил общество сложной драматической игрой в "Вечном сиянии чистого разума".

Его коллега Дженнифер Энистон тоже была заложницей образа "а-ля Рэйчел из "Друзей", и вдруг оказалось, что она способна превратиться в женщину, страдающую депрессией в ленте "Торт". Питер Фаррелли, автор "Тупой и еще тупее" в 60 лет получает шанс и создает "Зеленую книгу", умную и добрую историю о дружбе. Все эти люди просто застряли в амплуа, обстоятельствах, однообразных предложениях. Сколько в Украине таких скрытых талантов, которые работают сейчас над какой-то "Линией любви", а сами способны ого-го на что?

5. Контент на шару. Украинские сериалы сейчас создаются эфирными каналами или по их заказу. Зрители смотрят их бесплатно. А, следовательно, получают рекламу, подачу информации, выгодную владельцу, и сериалы низкого качества. Они, кстати, дают высокие рейтинги. Зачем же делать лучше, если и так людей устраивает? А вот для тех, кого не устраивает, существуют платные площадки. Такие каналы или платформы могут сделать что-то качественное и дороже. Но для этого им нужно много подписчиков, то есть людей, которые отказались пользоваться услугами пиратов и согласились ежемесячно платить 100, 200, 300 или даже больше гривен за легальные просмотры.

В Украине такие платформы есть, а вот критического количества граждан, которые на них подписываются, пока хватает. Они закупили тот самый "Чернобыль" с русским дубляжом в исполнении "Амедиатекы". Это ресурс РФ, в свою очередь, закупил права на показ в HBO. Все легально, просто продукт страны, которую, мягко говоря, много украинцев поддерживать не хочет. Есть и украинский дубляж, очень хорошо сделан, но студия "НеЗупиняйПродакшн" прав нигде не покупала, поэтому это - пиратство. Канал "1 + 1" это сделал и уже готовит легальные показы, блокируя уже существующий украинский дубляж на разных ресурсах. Поэтому имеем деликатную ситуацию - или смотрим русский перевод легально, или украинский нелегально, или сжимает зубы и ждем правильный "плюсовский" и знакомимся с сериалом позже всех.

6. Есть еще одна причина, почему в Украине нельзя снять сериал такого уровня. Прежде всего уровня резонанса. На это пока способны только мировые гиганты производства, которые имеют репутацию и возможности громкой раскрутки и привлечения звезд мирового уровня. Знаменитую "Батькивщину" создали израильтяне, которые вообще славятся своим креативом. Но наибольшую известность получила американская адаптация от Showtime, созданная двумя годами позже.

Хотя ситуация все же неоднозначна. Сериал "Мост", к примеру, многим полюбился как раз в шведско-датском производстве. Вообще, маленькие европейские сериалоделы давно нашли способ конкурировать с коллегами-монстрами. Это объединение. Когда две, три и более стран снимают вместе. Украина, кстати, к этой схеме тоже понемногу приобщается, результатов еще придется подождать.

7. Ну, и вполне последнее. Идеология. Нередко можно встретить мнения о том, что украинцы пока не могут найти в себе смелость снимать без ура-патриотизма. В сериале "Чернобыль", который изобразил в полной мере всю мерзость Советского Союза, все же есть место для сложности персонажей. Тот же Михаил Горбачев показывается не так кровожадным извергом, как просто растерянным человеком, который понятия зеленого не имеет, что делать.

Он, как и все другие, увяз в ужасной лжи и страхе, когда уже не способен попросить о такой необходимой помощи у других стран. А когда даже просишь, то все равно врешь об уровне радиации и та помощь превращается в пшик. К этому добавляется воспитанное десятилетиями пренебрежение к чужой жизни. Есть предположение, что в гипотетическом украинском сериале все было бы примитивизированного, карикатурно, иначе сама же часть зрителей бы возмутилась, мол, что это за хорошие русские?

Вспомним хотя бы уже традицию плохих героев делать русскоязычными. Такая позиция частью и зрителей, и кинопроизводителей трактуется как убийственная для хорошего продукта. И главное - как следствие всего этого ужасного совка, который в "Чернобыле" показан как зло, которое проникает в людей так глубоко, что выветривается так же долго, как и радиоактивные выбросы.

Напоследок немного победы. Ленты о Чернобыльской катастрофе у нас все же есть. И не простые. Короткометражка Мирослава Слабошпицкого "Ядерные отходы" участвовала в более чем десятках фестивалей и получила приз на одном из самых престижных - в Локарно. Слабошпицкий мечтает и о полном метре, пока с ним не сложилось, но будем оптимистами. "Русский дятел", американо-британо-украинский документальный фильм, чертовски оригинальный, в 2015 году получил гран-при на фестивале "Сандэнс". Эти ленты очень хорошо выполнили свою функцию - получили признание как авторские работы. Да, они не стали всемирным хайпом, но дают возможность говорить, что не все так с нами плохо.