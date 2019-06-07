Партия регионов. Они возвращаются

7 июня, 2019, 15:19

Избирательный список "Оппозиционного платформы - За жизнь" вызвал у многих граждан, которые разделяют ценности и лозунги двух последних киевских Майданов, шок, если не сказать панику

Оказывается, все эти люди, которых мы мысленно уже "похоронили" в общей политической могиле Партии регионов, вдруг воскресли к политической жизни и имеют все шансы определять содержание этой жизни и направление его движения. Вторая позиция в электоральных рейтингах, вслед за политическим анонимом под ником "Слуга народа", является исключительно удобной для политического маневрирования. Можно диктовать свои условия этой неоформленной массе политических неофитов, которую приведет в парламент призрак президента Голобородько. Можно продолжать эксплуатировать оппозиционную риторику, получив от власти "откупные" коррупционные кормушки и при этом наблюдать, как барахтаются в коалиционных объятиях "революционеры" Порошенко-Яценюка с "революционерами" Зеленского-Коломойского.

То есть, они дождались своего часа. Прошли, что называется, по лезвию ножа, маневрировали и манипулировали союзниками, сталкивали лбами конкурентов, играли на мотивациях Майдана и Антимайдана, скомпрометировали политические бренды "оранжевых" и "бело-голубых", заставляя и тех, и других влезать в проигрышные политические лозунги и безнадежные позиционирования.

Предварительный этап был богат на события и щедрый на результаты. Они выгнали из страны Януковича и его «семью» и подкосили ресурсную базу влияния донецких на украинскую политику. Они превратили национально-демократическую идею на страшилище для обывателя, отождествив ее с факельным шествием ребят в балаклавах, пузатыми чиновниками в вышиванках, парламентскими говорунами, Горишними Плавнями и правописным «Индыком».

И все это благодаря только точному расчету, стратегическому видению и тактической сноровке, умноженной на мощный медийный ресурс. Ну и, конечно, благодаря широким теневым связям, на Западе и на Востоке, в средах имперских реваншистов и украинских националистов, в силовых структурах и бизнес-империях. Можно только поаплодировать. У них все получилось. Почти.

Впрочем, не следует делать из этого сенсацию. Потому что в действительности эта страна принадлежала им все это время, пока мы занимались на площадях, реформами, украинизацией, европейским выбором и войной с Россией. Теневая корпорация хозяев Украины, сложившаяся в период позднего Леонида Кучмы, сохранила свою субъектность, свои ресурсы и безотказные рычаги управления, которые только усиливались в периоды кризисов и нестабильности. Потому что именно в эти периоды "серьезным людям" были особенно нужны "антикризисные менеджеры", которые на протяжении как минимум двух десятилетий являются одними и теми же лицами.

Сегодня они решили выйти на поверхность политической жизни и позволить себе немного публичности. Очевидно, это нужно время от времени делать для поддержания своего статуса и его легитимации. Но гораздо более естественная для них позиция - управлять процессами за кулисами. И нет сомнения в том, что они достаточно скоро вернутся в глубокие воды кулуарной политики и теневых бизнес-схем. Ну и действительно, не брать же им ответственность за довольно печальные перспективы корабля украинской государственности. Дураков нет.

На следующем Майдане они снова не будут "преступной властью", а будут стоять в стороне и преподносить участникам нового противостояния подручные материалы - кому "коктейль Молотова", кому проект указа, кому чемоданчик черного нала.

Потому что жизнь продолжается. Ну, за жизнь!