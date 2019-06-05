Непризнанные гении - 5 книг о том, что не стоит забывать

6 июня, 2019, 13:07

Игорь Бондарь-Терещенко

В этих книгах собрана широкая панорамуа украинской истории забытых имен - от древних времен до современного периода, от эпоса об удельном князе до драмы о легендарном танцовщике. И современные исследования об истинной природе гения и мотивы его непризнания - нелишнее дополнение к истории культуры, искусства, науки

Владимир Рутковский. Синие воды. - М .: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2019

Это новая - сокращенная и доработанная - версия известного романа о битве на Синих Водах - первой в истории порабощенных народов победе объединенного украинского-литовско-белорусского войска над татарской ордой, в результате которой украинские земли получили независимость. Произошло это за шесть лет до победных походов Тамерлана и за восемнадцать - до Куликовской битвы. По сюжету, удельный князь Дмитрий Боброк оказывается в центре событий, что в конечном итоге приводят к одной из крупнейших битв в истории средневековой Европы. Выстоять в смертельной борьбе ему помогают трое юных смельчаков. Вместе с героями романа читатель станет свидетелем и участником тех героических событий и убедится, что тяга к свободе преодолевает любые преграды.

Елена Гураль. С любовью, Серж Лифарь! Кн. 1. Киев навсегда. - М .: Саммит-Книга, 2019

Это первая часть трилогии о выдающемся балетного танцовщике, основателе Парижского университета хореографии и Университета танца. Книга знакомит с первой любовью и киевским периодом жизни героя до декабря в 1922 года включительно. Настоящая эпическая сага, семейная история, полноценный биографический роман, в котором - лето будущей звезды в цыганском таборе, опека родителей, переезд в Киев, юность и первые восторги, вплоть до дальнейшей эмиграции. Время от времени автор делает исторические отступления, рассказывая о Киеве начала ХХ века, Первой мировой, дальнейших "революционных" событиях. "На Рождество 1917-го большевики вошли в Киев. Жизнь остановилась: люди боялись ходить по городу и старались отсиживаться по домам". Неудивительно, что со временем, а именно в 1923 году нашему герою пришлось бежать по приглашению Дягилева через Польшу и Германию - в Париж. Но даже здесь, где Дягилев в то время организовывал "Русские сезоны", Сергей (Серж) Лифарь не забывал о своих корнях, о чем речь уже в следующей книге трилогии, "Подняться на Царскую площадку и посмотреть на величественный Днепр, - мечтал он на чужбине. - на его мощь! Любоваться солнечной дорожкой на воде. Вдохнуть воздух козацкой свободы и крикнуть на родном украинском языке: "Батьку, ти чуєш мене?"

Анатолий Вишевский. Хрупкие фантазии обербоссиерера Лойса. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2019

Этот роман - потенциальный европейский бестселлер, чей автор мастерски и профессионально, без купюр и умолчаний рассказывает историю старого мастера фарфоровой дела, который влюбился в юного продавца апельсинов. Атмосфера, быт, мельчайшие детали интерьеров, цены и привычки, лексикон и традиции современников героя по времени Просвещения - все в романе изложено с большим знанием дела, тактом и психологической убедительностью. Мастер по памяти делал фигурки со своего платонического (сначала) любовника, а когда тот вернулся из армии, его жизнь изменилась - но к лучшему ли? Жизнь втроем - с женой и молодым квартирантом, который лишился ноги - содержание быта и участие в светской жизни того времени - к этому ли стремился и об этом ли мечтал старый мастер в своих "хрупких фантазиях"?

Игорь Гарин. Непризнанные гении. - М .: Фолио, 2019

За все время гениальных людей считали избранниками высших сил, которые должны направлять человечество. Самому автору близко понимание гениальности как Богоприсутствия, потому что Бог - создатель всего сущего, а гении по своей природе тоже создатели, создающие основу человеческой цивилизации как в материальном (Менделеев, Гаусс, Тесла), так и в моральном плане (Бодхидхарма, Ганди) .

"Талантливые люди - это абсолютное меньшинство живущих, но даже их количество незначительно (менее 1-2%), гениальность же всегда уникальна, - пишет автор. - По результатам исследований В. П. Эфроимсона, посвятившего жизнь исследованию этого феномена, гениальность выпадает на судьбу одного из тысячи, развивается в нужной мере у одного из миллиона, а настоящим гением становится один из десяти или даже ста миллионов". Поэтому нам рассказывают о нелегкой, часто трагической судьбе гениев, признание которых пришло только после смерти или, в лучшем случае, в конце жизни. При этом автор подробно останавливается на вопросе о природе гениальности, анализируя многие из существующих на сегодня теорий, объясняющих эту самую гениальность, начиная от теории генетической предрасположенности и заканчивая теориями, объясняющими гениальность психическими или физиологическими отклонениями, например, наличием синдрома Морфана (Паганини, Линкольн, де Голль), гипоманиакальной депрессии (Шуман, Хемингуэй, Рузвельт, Черчилль) или сексуальных девиаций (Чайковский, Уайлд, Кокто и др.).

Шон Кэрролл. Большая картина. - М .: Фабула, 2019

В этой книге ее автор - активный физик-теоретик - обыгрывает разницу между микромиром и макромиром, рассказывая о смысле нашей Вселенной и человеческой жизни. Подробно и доступно описывая сложные понятия современной физики, он рассказывает не только о бозоне Хиггса и дополнительных измерения, но и помогает нам понять, кто мы и где находимся. "Мы имеем перед собой две цели. Первая - изложить историю нашей Вселенной и объяснить, почему мы считаем правдивой эту историю, эту общую картину, - пишет Шон Кэрролл. - Вторая цель - предложить немного экзистенциальной терапии. Осмелюсь утверждать, что хоть мы и и часть Вселенной, которая подчиняется безликим основополагающим законам природы, все же мы имеем значение". Таким образом, автор утверждает, что пусть пространство и время безмерны, но понимание этого не должно обесценивать человеческую жизнь - наоборот, ей надо придать новый смысл. Поэтому "Большая картина" - это очень ценная книга, которой место на полке рядом с трудами таких гигантов мысли, как Стивен Хокинг, Карл Саган, Даниэль Деннет.