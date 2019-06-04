День открытого неба. Вознесение Господне: значение праздника, традиции и приметы, что нужно сделать в этот день, а что - нежелательно
Сегодня исполняется 40 дней после Воскресения Христова, а затем в последний раз в храмах будет звучать "Христос воскрес! Воистину воскрес!". Это означает, что в этот день Сын Божий, созвав своих учеников на гору Елеонскую, что недалеко Иерусалима, и дав последние светлые установки и благословив всех, поднялся по облакам на небо, к Богу, Своему Отцу. После этого события людям явились ангелы, извещая о втором, будущем, пришествии Христа.
В собственное вознесение невозможно не поверить!
Посмотрите, какие сильные образы должны царить в наших сердцах сегодня: Христос, который 40 дней был среди нас (на земле нашей), облака - его колесница, и жизнь вечная - Небо, которое Он нам открыл сегодня. Даже непосвященные в церковные летописи должны чувствовать в этот день особую небесную энергетику - сегодня открыто небо!
Ибо, как пишется в святом писании, Вознесения Спасителя означает обожение Его человеческой природы, которая становится невидимой для телесного ока. Победив смерть, Христос начал новую жизнь во славе у Бога. Но не просто так, а для того, чтобы открыть нам путь на небо - в вечную жизнь. И сегодня, в день Вознесения, он, как и тогда, когда возносился и слышал своих учеников, так же слышит нас.
Это праздник, который для каждого верующего означает любовь Господа, постоянное присутствие, напоминает, что все имеют шанс на спасение, приняв любовь Господа, пустив Его в свое сердце и следуя за Ним.
Праздник Вознесения Господня переходной, происходит в четверг 6-й недели, считая со дня Пасхи. В 2019 году мы празднуем это светлое событие 6 июня.
Джотто ди Бондоне (1267-1337). Вознесение Христа. Капелла Скровени в г. Падуя, Италия
Что делать в этот день
Вопрос - что можно, а что нельзя в этот день - очень условный: на самом деле это вопрос, скорее, с моральной плоскости, а не с религиозной. Конечно, нельзя сквернословить, драться, тяжело работать. Работа в большие праздники не должна превалировать над величием дня, к которому мы с благословения Господа, дожили, потому что она мешает думать об этом дне, о событиях, которые произошли и которые мы празднуем, осмысливать их. Так же - и на Вознесение. Сегодня надо посетить службу Божью, много молиться, покаяться, попросить у Господа прощения, поблагодарить за все то светлое, что дает Он нашим душам и сердцам.
А еще - приглашать гостей, печь пироги, готовить вкусные блюда и напитки. Конечно, не забывать о милосердии - помочь нуждающемуся, особенно в большой праздник - свидетельство своей причастности к хорошим делам во имя Господа и просто человечности.
Еще на Вознесение поминают покойников. Для этого выпекали особое печенье, которое по форме напоминает ступеньки, - угощают им в этот день всех: гостей, родных, детей, просто встречных.
Такое печенье выпекают на Вознесение
С Вознесением весна возносится на небо
Вознесение вобрало в себя еще и языческие обычаи. Как, впрочем, и другие праздники - наша история давняя, корни нашего народа очень глубокое, имеет много дохристианского, и это также в определенном смысле наше. Так наши предки в этот период отмечали окончание весны и наступления лета. С принятием христианства стали считать, что именно с Вознесением весна возносится на небо, а на землю приходит лето.
Соловьиная ночь
Ночь перед Вознесением называли соловьиной. Славяне считали, что в эту ночь соловьи своими песнями приветствуют наступление лета и дают силу растениям и животным. Именно поэтому ловля птиц, и вообще охота в этот период считались большим грехом.
Соловьи на Вознесение призывают хорошее лето
"Весна на Вознесение в небо поднимается - в светлый рай просится. На Вознесение Христово весна петь-танцевать готова. Дошла весна до Вознесения - тут ей и конец". Так наши бабушки-дедушки лето приветствовали.
Приметы на Вознесение
- Если на Вознесение Господне погода была хорошей, солнечной, то такая будет до Святого Михаила (21 ноября).
- Дождь предвещал неурожай.
- Собранные на Вознесение лекарственные травы имели сильное целебное действие.
- Туман - на мокрое лето.
- Если появятся несколько радуг на небе - на длительный дождь.
- Тихая и светлая ночь без росы на Вознесение - на непогоду.
В этот день устраивали гадания. Девушки заплетали в косы несколько веточек березы. Если веточки не завяли за десять дней до Троицы, то в этом году ожидалась свадьба.
Царство неба подготовлено для человека
Собственно, в этом основной смысл праздника. Сын Божий поднял человека - по том тернистом, невероятно сложном Своем пути - до самого Престола благодати Божией, открыл каждому человеку возможность примирения с Богом.
Царство Небесное, когда-то закрытое для нас, теперь открыто и подготовлено для человека. И сегодня мы можем коснуться небес. Для этого не нужно вершить неподъемные подвиги. Достаточно вспомнить о любви Божьей и подарить миру такую же любовь. Любите сегодня и всегда - любовь Господня Сына вознесла Его на небеса, любовь наша и нас вознесет до небес. Светлого празднования!
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