День открытого неба. Вознесение Господне: значение праздника, традиции и приметы, что нужно сделать в этот день, а что - нежелательно

6 июня, 2019, 07:00

Татьяна Зинченко

6 июня 2019 православные отмечают один из двенадцати самых больших праздников - Вознесение Господне. Говорят, что сегодня открыты небеса для каждого верующего и что каждый из нас может коснуться их

Сегодня исполняется 40 дней после Воскресения Христова, а затем в последний раз в храмах будет звучать "Христос воскрес! Воистину воскрес!". Это означает, что в этот день Сын Божий, созвав своих учеников на гору Елеонскую, что недалеко Иерусалима, и дав последние светлые установки и благословив всех, поднялся по облакам на небо, к Богу, Своему Отцу. После этого события людям явились ангелы, извещая о втором, будущем, пришествии Христа.

В собственное вознесение невозможно не поверить!

Посмотрите, какие сильные образы должны царить в наших сердцах сегодня: Христос, который 40 дней был среди нас (на земле нашей), облака - его колесница, и жизнь вечная - Небо, которое Он нам открыл сегодня. Даже непосвященные в церковные летописи должны чувствовать в этот день особую небесную энергетику - сегодня открыто небо!

Ибо, как пишется в святом писании, Вознесения Спасителя означает обожение Его человеческой природы, которая становится невидимой для телесного ока. Победив смерть, Христос начал новую жизнь во славе у Бога. Но не просто так, а для того, чтобы открыть нам путь на небо - в вечную жизнь. И сегодня, в день Вознесения, он, как и тогда, когда возносился и слышал своих учеников, так же слышит нас.

Это праздник, который для каждого верующего означает любовь Господа, постоянное присутствие, напоминает, что все имеют шанс на спасение, приняв любовь Господа, пустив Его в свое сердце и следуя за Ним.

Праздник Вознесения Господня переходной, происходит в четверг 6-й недели, считая со дня Пасхи. В 2019 году мы празднуем это светлое событие 6 июня.

Джотто ди Бондоне (1267-1337). Вознесение Христа. Капелла Скровени в г. Падуя, Италия

Что делать в этот день

Вопрос - что можно, а что нельзя в этот день - очень условный: на самом деле это вопрос, скорее, с моральной плоскости, а не с религиозной. Конечно, нельзя сквернословить, драться, тяжело работать. Работа в большие праздники не должна превалировать над величием дня, к которому мы с благословения Господа, дожили, потому что она мешает думать об этом дне, о событиях, которые произошли и которые мы празднуем, осмысливать их. Так же - и на Вознесение. Сегодня надо посетить службу Божью, много молиться, покаяться, попросить у Господа прощения, поблагодарить за все то светлое, что дает Он нашим душам и сердцам.

А еще - приглашать гостей, печь пироги, готовить вкусные блюда и напитки. Конечно, не забывать о милосердии - помочь нуждающемуся, особенно в большой праздник - свидетельство своей причастности к хорошим делам во имя Господа и просто человечности.

Еще на Вознесение поминают покойников. Для этого выпекали особое печенье, которое по форме напоминает ступеньки, - угощают им в этот день всех: гостей, родных, детей, просто встречных.

Такое печенье выпекают на Вознесение

С Вознесением весна возносится на небо

Вознесение вобрало в себя еще и языческие обычаи. Как, впрочем, и другие праздники - наша история давняя, корни нашего народа очень глубокое, имеет много дохристианского, и это также в определенном смысле наше. Так наши предки в этот период отмечали окончание весны и наступления лета. С принятием христианства стали считать, что именно с Вознесением весна возносится на небо, а на землю приходит лето.

Соловьиная ночь

Ночь перед Вознесением называли соловьиной. Славяне считали, что в эту ночь соловьи своими песнями приветствуют наступление лета и дают силу растениям и животным. Именно поэтому ловля птиц, и вообще охота в этот период считались большим грехом.



Соловьи на Вознесение призывают хорошее лето

"Весна на Вознесение в небо поднимается - в светлый рай просится. На Вознесение Христово весна петь-танцевать готова. Дошла весна до Вознесения - тут ей и конец". Так наши бабушки-дедушки лето приветствовали.

Приметы на Вознесение

Если на Вознесение Господне погода была хорошей, солнечной, то такая будет до Святого Михаила (21 ноября).

Дождь предвещал неурожай.

Собранные на Вознесение лекарственные травы имели сильное целебное действие.

Туман - на мокрое лето.

Если появятся несколько радуг на небе - на длительный дождь.

Тихая и светлая ночь без росы на Вознесение - на непогоду.

В этот день устраивали гадания. Девушки заплетали в косы несколько веточек березы. Если веточки не завяли за десять дней до Троицы, то в этом году ожидалась свадьба.

Царство неба подготовлено для человека

Собственно, в этом основной смысл праздника. Сын Божий поднял человека - по том тернистом, невероятно сложном Своем пути - до самого Престола благодати Божией, открыл каждому человеку возможность примирения с Богом.

Царство Небесное, когда-то закрытое для нас, теперь открыто и подготовлено для человека. И сегодня мы можем коснуться небес. Для этого не нужно вершить неподъемные подвиги. Достаточно вспомнить о любви Божьей и подарить миру такую же любовь. Любите сегодня и всегда - любовь Господня Сына вознесла Его на небеса, любовь наша и нас вознесет до небес. Светлого празднования!