Цивилизационный выбор Зеленского

4 июня, 2019, 17:58

Лариса Волошина

Новоназначенная пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала снос памятника маршалу Жукову в Харькове примером "непродуманности и несовершенства гуманитарной политики последних лет"

Более того. Ситуация, на ее взгляд, свидетельствует о настоятельной необходимости введения "процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом". О чем диалог? Да все о том же - о "западниках" и "восточниках". При этом городскому голове Харькова Геннадию Кернесу предлагается стать "арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону".

Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" не содержит в себе никаких "правовых коллизий", чтобы при этом не утверждала представитель президента Зеленского. Символикой коммунистического тоталитарного режима является изображение, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, органах власти и органах советской службы безопасности. Поскольку Жуков в 1942-44 годах и 1955-57 годах был одним из руководителей советского государства, а его бюст является памятником ему персонально, а не чествованием событий, связанных со Второй мировой войной - то его памятник является символикой. А, следовательно, подлежит обязательному демонтажу. Закон содержит норму, которая возлагает выполнение декоммунизации на органы местного самоуправления. Иными словами, Кернес, а с ним и вся харьковская власть, совершили прямое нарушение закона. Никаких коллизий. Исключительно правовой нигилизм, который нам предлагается узаконить за счет "народовластия".

Из этой истории уже сейчас напрашивается два наблюдения. Первое - раньше такое количество лапок я использовала исключительно, когда писала о действиях оккупационных администраций на захваченных территориях или российского руководства в Москве. Все это - "так называемый", "самопровозглашенный", "как бы распятый мальчик". Когда и источник нужно процитировать, и свое отношение к алогичному дискурсу обозначить. А второе - ближайшие президентские круги, похоже, решили играть на противостоянии в украинском обществе, которое сами же и провоцируют. Реванш - это не только возвращение пророссийских беглецов в страну. Это еще и возрождение мифа о "противостоянии двух Украин", на котором зарабатывали электоральную поддержку некоторые украинские политики. Ну что же, господа. Добро пожаловать в мир договоренностей "посередине", в котором закон, нация, движение к цивилизации уже традиционно вынесены за скобки.

На самом деле украинская гуманитарная политика последних лет была не только проукраинской. Она была в первую очередь государственнической, ответственной. Там, где большинство общин не желали видеть на улицах своих городов советских идолов, они были демонтированы еще в начале независимости. Вспоминаю, как мы бежали из школы, чтобы посмотреть на свержение памятника Ленину в Виннице в начале 90-х. Городская администрация подогнала технику и вывезла Ильича подальше под улюлюканье горожан. И одновременно помню, что Олега Сенцова и его товарищей оккупанты осудили именно за якобы попытку взорвать памятник Ленину, который сохранился в Симферополе и спустя 24 года после обретения Украиной независимости. Сохранился потому, что местные коммунисты водили вокруг него свои хороводы и пугали пророссийских жителей "неуважением к героям Великой Отечественной войны", которая якобы идет из Киева.

Закон, который обязывает местные власти переименовать улицы, демонтировать изображение советских деятелей и убирать советские гербы, молоты, серпы был нужен для того, чтобы прекратить манипуляции сознанием, к которым прибегали местные бароны и пророссийские политики в Украине. Он должен был предотвратить попытки раздуть гражданские противостояния в восточных и южных регионах из-за "святости" советского прошлого. И надо сказать, что это удалось. Никакие попытки возмутить общество по поводу обязательного изменения названий не приводили к массовым акциям протеста. За пять последних лет украинцы имели возможность убедиться, что никто не будет их принуждать ставить вместо Ленина памятники Бандере. Городские общины всегда находили историческое название, которое удовлетворяло их самих и убирало напряжение в регионе. Косвенно закон выполнял и контрпропагандистскую функцию. Спокойствие, с которым проходила в Украине декоммунизация, не устроило только российских кураторов.

И здесь мэр Харькова провоцирует конфликт. Предложив вернуть проспекта генерала Григоренко - диссидента, координатора правозащитного движения в СССР - имя маршала Жукова, Кернес поставил под сомнение не только закон, но и его способность служить гражданскому миру в Украине. Шумиха вокруг сноса памятника Жукову стала продолжением этой игры. Этапом, на котором присоединился президент.

Все разговоры об общественном диалоге - это провокация, которая должна возродить в Украине войну вокруг героики и дать старт принятию закона о референдуме. Рано или поздно такая политика приведет к расколу. Понимает ли Зеленский, что подыгрывание провокаторам может обернуться трагически как для страны, управлять которой он согласился, так и лично для него? Ведь пытаясь остаться над дракой, когда речь идет о выполнении закона, он больше напоминает представителя малороссийской попсы, который решил быть "вне политики", чтобы не терять российских гастролей и российского зрителя.

Главный вопрос все же в другом. Считает ли новоизбранный президент, что достижения этих пяти лет, несмотря на войну и российскую внешнюю агрессию - является ценностью? То, как Украина устояла. То, что российской пропаганде и ее агентуре на местах не удалось расколоть страну на "Бандерштадт" и "Малороссию". То, что, получив независимость своей поместной церкви, украинцы не дали втянуть их в религиозные противостояния. Осознает ли президент, насколько хрупким является этот новорожденный украинский мир?

Настоящий ответ на этот вопрос пока скрывается под многозначительными тезисами, которые льются из президентского окружения и красноречивого президентского молчания. Но долго избегать собственного выбора президенту Зеленскому не удастся. Рано или поздно ему придется ответить: он за "красно-сине-белых" или за "желто-синих"? Потому что во времена исторических переломов невозможно оставаться в стороне. Особенно, когда ты лидер страны, которая является участником цивилизационного конфликта с бывшей метрополией.