Смотреть и слушать: 10 самых интересных украинских клипов сезона

4 июня, 2019, 08:50

Дарья Тарасова

Неожиданный дуэт, взрывные дебюты и много фолка. Клипы, которыми порадовали украинские музыканты этой весной

Еспрессо.TV посмотрело все украинские премьеры весны (которых, к радости, оказалось немало) и предлагает вниманию 10 самых интересных работ, которые интересно не только слушать, но и смотреть.

"СКАЙ" - "Захотел" (WONDERWALL)

К тридцать третьей годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС рок-группа "СКАЙ" выпустил фильм-клип, который воспроизводит картину погибшего города без страха или паники. Режиссер Александр Денисенко снял 7-минутную короткометражку о потерях, которые являются следствием Чернобыля даже через много лет после аварии. А Олег Собчук специально написал для WONDERWALL музыку.

В центре сюжета - история молодого киевлянина, страдающего из-за потери любимой, которая умерла от поражения радиацией спустя годы после трагедии на ЧАЭС. Чувствуя себя потерянным и одиноким в толпе техно-рейва в Киеве, Олег ищет бегства от реальности. Он встречает таинственную девушку по имени Саша и бежит из города на товарняке.

Путешествие приводит Олега в Чернобыльскую зону отчуждения. Здесь он исследует постапокалиптический мир и сталкивается лицом к лицу со смертью, ища ответы на трудные вопросы, которые точат его изнутри.

Видеоработа уже получила 13 наград и была представлена на 35 кинофестивалях, в частности в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Польши, Португалии, Франции, Израиле, Германии, Румынии, Австрии.

"Бумбокс" и Тина Кароль - "Бездна"

Неожиданностью стала совместная работа группы "Бумбокс" и Тины Кароль. Жанрово разные музыканты удачно дополнили друг друга. Идею дуэта предложил фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк. Он же выступил автором музыки и слов композиции "Бездна". Для Тины Кароль это первый дуэт в ее карьере.

Видео, как и сама песня, получилось довольно лиричным и чувственным. Как отметил Андрей Хлывнюк, Тина Кароль смогла придать песне именно ту тембральную и эмоциональную окраску, которой он хотел.

Режиссером клипа стал Станислав Гуренко. Песня войдет в будущий альбом "Бумбокса" "Тайный код: Рубикон".

Джамала - Solo

В феврале Джамала представила песню, над созданием которой работали три американских сонграйтера во главе с номинантом на Грэмми - саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом. Композиция стала довольно успешной, войдя в топ-10 двух британских чартов: Upfront Club 30 и Commercial Pop Top 30.

В конце мая Джамала представила видео на песню Solo. Режиссером стала Анна Бурячкова, которая снимала клипы для "Океана Эльзы", Pianoбой, группы "Друга рика".

Для видео Джамалы построили стеклянный куб. Он символизирует хрустальный замок, в котором человек скрывается от реальности и других людей.

Jerry Heil - "Охрана_отмена"

Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil, буквально порвала сеть своей дебютной песней. До того, в течение 8 лет она записывала каверы, вела свой видеоблог, участвовала в "Х-факторе". Ее первый авторский трек "Охрана_отмена" сразу стал вирусным и сделал имя Jerry Heil узнаваемым.

Видео на композицию меньше, чем за 2 месяца, собрало более 4 млн просмотров. Иронический текст с уже готовыми мемами, современное звучание, мелодия, которую легко запомнить, и волшебный вокал - и твою песню все напевают и записывают каверы уже на нее.

Амбициозная молодая исполнительница планирует этой осенью выпустить альбом и дать концерт в киевском Atlas.

Жадан и Собаки - "Телка барабанщика"

Харьковская ска-панк-группа Жадан и Собаки оригинально поздравили выпускников, выпустив клип на песню из будущего студийного альбома "Мальвы"

В клипе много иронии, целующихся девушек и качественной музыки. Автором сценария клипа стал сам Сергей Жадан, а главную роль сыграла Евгения Муц, которая снялась в фильме "Дикое Поле" по роману "Ворошиловград". Кроме них, в видео также приняли участие слушательницы группы, которых пригласили через социальные сети.

Христина Соловий - "Про весну"

Клип на свою авторскую песню представила молодая певица Христина Соловий. Видео, режиссером которого выступил Юрий Движон, снимали на территории архива-музея литературы и искусства Украины, где жили и творили украинские литераторы, композиторы и художники. В одном из домов Андрей Малышко написал свою "Песню про рушник" ( "Рідна мати моя").

В клипе пытались воссоздать атмосферу 20-летней давности. Старенькая радиола, гипсовые бюсты Тараса Шевченко и Леси Украинки, изумрудный пятидесятитомник Ивана Франко и печатная машинка, а за окном - весенние сады с цветущими плодовыми деревьями. Кажется, команде удалось воплотить замысел.

Pianoбой и Shy - "Целуй меня"

Pianoбой и молодая переселенка из Донецка Саша Карягина, которая выступает под псевдонимом Shy, записали совместную песню "Целуй меня". Припев похож на пропаганду здорового образа жизни: "Зачем ты куришь, целуй меня". Но на самом деле он намекает на быстротечность жизни, которую мы постоянно откладываем на потом, теряя драгоценное время.

Разноцветное яркое видео Pianoбой и Shy снял, как и для Христины Соловий, Юрий Движон. Его идея в том, что своего человека ты всегда узнаешь в толпе: он будет казаться знакомым, родным, не похожим на других.

alyona alyona - "Пушка"

Об alyona alyona впервые услышали в 2018 году, но она уже успела стать сенсацией украинского рэпа. The New York Times даже внес ее в рейтинг самых интересных исполнителей Европы.

Бывшая заведующая детсада на Киевщине alyona alyona уже выпустила свой дебютный альбом "Пушка". В апреле она презентовала клип на заглавную песню альбома.

ДахаБраха - "Пливе човен"

Украинская этно-группа "ДахаБраха", пользующаяся большой популярностью за рубежом, успевает сотрудничать и с украинскими мастерами искусств. Так, этой весной они выпустили композицию, ставшую саундтреком к фильму Романа Бондарчука "Вулкан".

ДахаБраха переосмыслили народную песню и придали ей современное звучание. В клипе, где кадры из фильма чередуются с кадрами в павильоне, художники попытались воссоздать атмосферу пропавших миров и поисков давно потерянного счастья.

Motanka - "Верба"

Это первый клип украинской метал-группы. В своих песнях луцкие музыканты сочетают народные мотивы, тяжелую музыку и современную электронику.

В дебютном клипе Motanka удачно соединили старославянские образы, мистические ритуалы, тяжелый металл и этнические инструменты. Премьера состоялась в австрийском лейбле Napalm Records, специализирующемся на андеграундном хэви-металле. Композиция войдет в дебютный альбом "Мотанка", который представят в июне.