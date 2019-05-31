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Espreso.tvОбществоЕвропейский выбор: кто кого выбирает?

Европейский выбор: кто кого выбирает?


фото: REUTERS
На днях европейцы сделали свой политический выбор. Прошедшие выборы депутатов Европарламента рассматривались в контексте не только формирования руководящих органов ЕС и соперничества основных политических сил Старого Света, но и как важный маркер направления движения всего европейского проекта

Голосование 23-26 мая могло поставить под сомнение его перспективы, а могло и дать надежду на преодоление кризисных явлений последних лет.

ЕС лихорадит уже не первый год. Начиная с провала попытки введения общей европейской конституции (референдумы в Нидерландах и Франции 2005 г. заблокировали ее принятие), европейцам все труднее договориться об общих правилах и общих решениях. Несмотря на то что все эти годы продолжается процесс привлечения новых членов в сообщества, в политическом пространстве ЕС постоянно возникают явления и инциденты, которые разрушают европейское единство. Требование относительно сбалансирования национальных бюджетов, финансовый кризис в Греции, миграционные споры, коррупционные скандалы, политические успехи евроскептиков, националисты у власти в Венгрии и Польше, необходимость реагировать на российскую агрессию в Украине и Сирии, наконец, Брексит и противостояние лидеров ЕС с новым американским президентом Трампом. Все эти вызовы раз за разом ставили вопрос о жизнеспособности ЕС, эффективности его институтов, а также о самой готовности европейских народов жить в общем доме.
Результаты выборов показали, что дом пока выстоит, разбегаться из него никто не спешит (хотя британцы, похоже, отчалили от европейского берега окончательно).

Итак, ЕС будет жить. И для Украины это очень важный факт об окружающей политической действительности.

Вспомним, как это было. Европейский выбор (Леонид Кучма, 2002-2003). Европейская мечта (Виктор Ющенко, 2004-2009). Европейская надежда ( Петр Порошенко , 2014-2019). Надежда, как известно, умирает последней. Поэтому команда бывшего президента решила наконец зафиксировать намерение вступления в ЕС в отечественной Конституции. Очевидно, чтобы потом просто не забыть об этом важном элементе нашей внешней политики, который может отойти на второй план в силу многих объективных факторов и процессов.

Впрочем, это не единственный узелок на память, который нам следует завязать на пути к заветной европейской интеграции. Прежде всего, необходимо пересмотреть некоторые ложные предположения и отбросить определенные иллюзии, которые были сформированы в нашем обществе относительно Европы и ее политики на украинском направлении.

Самая большая проблема в том, что мы думаем, что европейцы думают так же, как мы. Они думают, все же, по-другому. Это во-первых. А во-вторых, мы думаем, что европейская политика будущего будет продолжением политики ЕС предыдущего периода, а значит, это будет политика "расширения на Восток". Но оснований ожидать этого на самом деле нет.

Как же выглядит реальная перспектива ЕС и его политики в отношении Украины на ближайшую перспективу?

Начнем с хорошего. Европейская интеграция, пусть медленная и частичная, остается для нас единственной альтернативой возвращению в зону контроля России. Нам очень повезло, что наша война за независимость происходит на глазах у Европы, с привлечением Европы и с надеждой на поддержку Европы в критические моменты противостояния. Европейские санкции против страны-агрессора, позиция ЕС по вопросам энергетической политики и даже последние заявления о необходимости выполнения Россией решения международного суда в вопросе захваченных украинских моряков и судов создают то необходимое давление, что позволяет нам выстоять в этой борьбе и надеяться на победу.

Но при этом нам следует понимать, что отношения с Россией для Европы значительно важнее отношений с Украиной. Россия - это деньги, которые Европа надеется получить, а Украина - это деньги, которые Европе, вероятно, придется тратить.

И в этом контексте нам не следует преувеличивать заинтересованность Европы в Украине. Возможно, это будет болезненно принять, но в сознании большинства европейцев мы не принадлежим к тому "общему пространству" истории и культуры, норм и ценностей, которое первоначально мотивировал проект Европейского Союза. Мы - соседи, а не члены семьи. Каждый раз, когда европейцы нам говорят "давайте останемся друзьями", мы думаем, что им не хватает решительности и очередной раз предлагаем "нечто большее". Нет в их планах "чего-то большего", и все, что им было нужно от Украины, они уже получили.

И эти вещи на самом деле стоит назвать по пунктам. В связи с подписанием Соглашения об ассоциации (собственно, ее экономической части), мы стали надежным рынком для европейских товаров. Надежным - в том смысле, что правила и стандарты на этом рынке диктуются самыми европейцами. Второе, мы давно уже стали источником дешевой и относительно квалифицированной рабочей силы. Украинцы не живут в ЕС на субсидии, их не надо "обустраивать" и заботиться об их "особых нуждах". Наши земляки, в своем подавляющем большинстве, являются законопослушными и беспрепятственно интегрируются в европейские общества, занимающиеся тяжелой работой, на которую в самих европейских странах уже трудно найти местных работников.

Пока сохраняется зависимость Европы от украинских газотранспортных мощностей, но эту проблему наши партнеры с востока и с запада постепенно решают, поэтому с 2020 года, после запуска "Северного Потока-2", такой критической зависимости уже не будет.

Собственные украинские товары не представляют, как мы понимаем, для Европы большой необходимости. Даже в сфере обеспечения продовольствием, которое приобретает в мире все большее значение, за европейский рынок конкурируют ведущие мировые производители, и нам придется здесь доказывать свои преимущества перед американцами или теми же нашими соседями - поляками, белорусами, россиянами.

В общем, выглядит так, что положительной мотивации полноценной интеграции Украины в ЕС для наших партнеров на сегодняшний день не существует. Поэтому, остается только отрицательная. И о ней также стоит помнить. Хотя Украина в нынешнем ее состоянии не представляет для Европы большой ценности, но может нести потенциальные довольно значительные угрозы.
Во-первых, европейцев пугает война, и это действительно сильный мотиватор их участия в наших делах. Меньше всего европейцам хочется иметь дело с такими вещами, как неконтролируемая миграция, расширение зоны насилия и нестабильности, поток оружия и криминальных элементов, которыми сопровождаются вооруженные конфликты в любой точке планеты. Минувшая война на Балканах до сих пор остается травмой европейской политики и побуждает продолжать интеграцию бывших югославских республик в ЕС, несмотря на кризис самого Евросоюза.

А во-вторых, большие проблемы может иметь включение Украины в альтернативные в отношении Европейского союзы и партнерства. Если представить себе, что Украина стала союзником Путина, то нынешние проблемы Европы в противостоянии с Россией будут казаться цветочками. Потенциальную угрозу для европейских интересов может представлять также альянс Украины с Китаем, который ищет пути для продвижения своего влияния в нашем регионе. Да и особое партнерство Украины со США создает для ЕС определенный дискомфорт, особенно, в ситуации, когда в вопросах безопасности, экономики и геополитики в отношениях евроатлантических партнеров наметились существенные разногласия.

Что из всего этого следует? То, что наша внешняя политика на европейском направлении должна выйти из состояния наивных лозунгов, инфантильности и неадекватности. Она может сохранять свою положительную динамику, обеспечивая наши стратегические цели - независимость от России, утверждение цивилизованных норм внутри страны, технологическое обновление и развитие инфраструктуры. Но при этом мы должны ставить реалистичные задачи, учитывать интересы и намерения партнеров, а главное - самим понять, что на самом деле означает "жить по-европейски".

К счастью, новый состав Европарламента показывает, что нам пока есть с кем говорить в Европе, и есть с кого брать пример.

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