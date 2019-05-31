До-ре-ми. Почему массовый поход попзвезд в Раду - путь в никуда

Парламент следующего созыва обещает быть максимально звездным.

Вакарчук наконец вылез из любимых джинсов и уже назаявлял на 5% рейтинга.

Оля Полякова обещает обуть в шлепки всех желающих видеть ее женскую партию в Раде ...

Семейство Гордонов продолжает надувать пузырь Игоря Смешко, который тоже получит свой кусок радовского пирога. Дмитрий Гордон сам давно поп-звезда, а Смешко его успешный пиарпроект - без звездного влияния никто не знал, кто такой бывший спецслужбист, который запомнился тем, что 15 лет назад ужинал с Ющенко на даче, где последнего, вероятно, отравили.

Парламент IX созыва 100% будет похожим на праздничный концерт ко Дню города какой-нибудь Белой Церкви, но раз нынешний состав запутался - есть ли основания для роспуска Рады, как доказать существование коалиции, можно ли прогибаться змеей под президента, раз у нас парламентско-президентская республика - то что решит Полякова с Винником. Опыт нынешнего созыва говорит, что зал под куполом ломает многих и неустанно, именно поэтому, когда-то модные журналисты типа Сергея Лещенко ищут новую политическую маршрутку, потому что в наемные работники возвращаться уже плохо. Именно поэтому от большинства комбатов и воинов разных фронтов, которые пошли в Раду на хайпе "нето Путин нападет" в 2014 году, сейчас проблем больше, чем от скучных юристов и экономистов. А некоторые персоны типа Надежды Савченко - вообще превратились во фриков или государственного Бабая, которого тычут всем под нос за чрезмерную доверчивость и неумение отличать золото от фольги.

На пятом году войны с Россией в идеале мы должны были вырастить новую когорту молодых и решительных государственников, которым не "накашлять" - будут пшеничные поля в солнечных электростанциях или в пожарищах после гостевания "псковского десанта". Впрочем волонтеры и бывшие атовцы так и не сумели сплотиться в мощные организации, которые бы диктовали повестку дня. Некоторые вообще конвертировали свою узнаваемость в персональные гонорары за политическое ботознавство. Не выросли в мощных лидеров мнений и те, кто занимается профессионально санкциями, поисками сепаратистов или конкретного российского следа на Донбассе или исследует расстрелы на Майдане. Доходит до маразма, когда известная адвокат Небесной Сотни игнорирует дружественных журналистов при встречах или сознательно не берет трубку, когда ты предлагаешь ей эфирное время, чтобы например, доступно объяснить обществу: почему сначала на Майдане надо провести следственные эксперименты со старой брусчаткой, а потом уже ставить мемориалы памяти, которые все так хотят, чтобы забыть и идти дальше ...

Знаете, почему Гордоны, Зеленский, Вакарчук, Полякова и Винник будут диктовать порядок политический: ванильный, такой, чтобы всем нравилось и никого не обидеть, чтобы сложные проблемы решать только простыми рецептами и так далее? Просто эта категория поп-звезд вкалывала давно и выросла в качество, наши же побеги государственников и реформаторов либо подхватили звездную болезнь, либо продолжают считать политику грязным делом не их высшего разума и талантов.

ПопРада затормозит Украину на несколько лет, но это пинок под задницу и наука о том, что все надо делать своевременно и умело.