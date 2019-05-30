Клавка и Розка - 5 новинок украинской прозы

31 мая, 2019, 09:23

Игорь Бондарь-Терещенко

Героев многих книг этого обзора, как в известном романе Булгакова, заблаговременно изменил пресловутый "квартирный вопрос". И нет большой разницы, речь идет о послевоенных годах и заселении в киевский "Ролит", или о сегодняшнем времени войны на Востоке, когда многие переселенцы заполняют не только незнакомые земли, но и не менее необжитые литературные жанры

Марина Гримич. Клавка. - М .: Нора-печать, 2019

Этот роман посвящен одному из знаковых периодов отечественной литературы, на фоне которого разворачивается личная драма главной героини, дочери врага народа, незаметной секретарши Союза писателей и частной машинистки в легендарном киевском РОЛИТе.

"У будинку, де все було не так, як у світі назовні — суворому й невблаганному. Це, по суті, був навіть не будинок, а "письменницьке село", де жили милі, начитані, інтелігентні люди, не те що в неї вдома у "підземеллі" — в напівпідвальному поверсі будинку по вулиці Чкалова, 45-в", - рассказывает героиня о писательском улее, который пережил и репрессии, и немецкие власти, но в романе как бы снова вернулся в прошлое с его "квартирным" вопросом. Дело в том, что речь в этой истории о 1947 г. с его пресловутым Пленумом СПУ, на котором в очередной раз громили украинскую советскую литературу. Точнее, тех немногих, которые до сих пор "отвечали" в ней за "украинском", как, например, неоклассик Максим Рыльский. Поэтому коммунальная кухня советской литературы в доме РОЛИТ и Союзе писателей - вот основное поле романа, в котором ярко показана атмосфера расправы над теми, кого не уничтожили в 1930-х. Именно на его фоне и строится любовный треугольник героини - между ответственным работником ЦК КП (б) У и молодым писателем, который только что вернулся с фронта.

Елена Стяжкина. Розка. - М .: Фолио, 2018

В этой книге донецкой писательницы - четыре повести о том, какой была жизнь до войны, и о том, как война не заканчивается возвращением с фронта. Ранее у героев сборника была жизнь - пусть темная, скудная, но своя.

"Там, за рекой Кальмиус, где мы жили раньше, были параллельные улицы. Длинные, через весь город... Можно было долго гулять. Дойти до аэропорта, посмотреть на самолеты и вернуться обратно, - рассказывают в повести "Розка" о донецком житье-бытье. - Я не могу жить в Киеве. Здесь в квартире солнце. Теперь, в этом новом мире, уже сказано кем-то, что мучаться не надо". Повесть "Ключи" - история о философе и его поисках Европы. "Набросок" и "Сан Габриэль" - о людях, которые не знают и не хотят знать об окопах, обстрелахы, смертях и подвигах.

"Фуга" - история раздвоенности, рассказывающая о том, как худшего можно выгнать и тем победить, а лучшего - не бояться и признать своим другом. Все вместе повести сборника - о долгом и трудном пути домой.

Владимир Рафеенко. Мондегрин. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019

Это первое произведение автора, написанное на украинском языке после его переезда в 2014-м из Донецка на Киевщину. Ранее свои тексты он писал на русском и выдавал их в основном в соседней стране.

По сюжету это история о жизни переселенца, донетчанина Габи, который с началом войны в Донбассе, переезжает в столицу Украины. По сути, собирательный образ из предыдущих книг автора: главный герой пришел из ранней повести "Облака над дорогой", лошадиная голова, преследует героя с детства - из романа "Невозвратные глаголы", куда она закатилась из народной сказки. Из всех призраков детства единственной незабываемой оставалась только КБ. "Через неї, до речі, Габа не дуже добре давав раду з жінками, як на початку статевого життя, так і протягом усього його продовження. Здавалося йому, що в кожній жінці сидить така сама казкова істота та тільки й чекає, щоб Габа замислився на хвилинку і втратив пильність".

Анастасия Пика. Истории, которые никогда не заканчиваются. - М .: Саммит-Книга, 2019

Все тексты киевской писательницы, вошедшие в этот сборник, в свое время прошли испытания читательским вниманием и вниманием высокого жюри. Так, "Возвращение Тетис" победило в конкурсе малой прозы "Как тебя не любить", начатом "Коронация слова". "Болезненный разрыв" и "Время Икс" собрали рекордное количество лайков в конкурсе коротких историй, "13 советов тому, кто собирается на сафари в районную поликлинику", "За что я люблю Украину", "Как?", "91-й" были написаны как посты для блога, однако настолько понравились читателям, что также было решено включить в сборник. И самое главное из того, что объединяет героев рассказов - это желание высказаться, а также умение автора услышать и изложить то, что достойно внимания читателя. А уже шумят на страницах этого сборника представители почти всех социальных категорий - художники, таксисты, учителя, бездомные, работники АЗС, незадачливые поклонники и даже всемирно известные политики! И хотя не боги горшки обжигают, но без святых в этом деле, как в рассказе об Андреевской церкви, не обошлось. "Ганна Пилипівна уважно подивилася на бороданя. Від нього тхнуло рибою, і говорив він теж дуже дивно. — А чому вас, власне, так цікавить доля цієї церкви? Повірте, ми робимо все можливе. — Так, я знаю. З початку дев’ятнадцятого століття і по сьогоднішній день, — засміявся незнайомець. — Просто цікавлюсь. Раніше любив там рибалити, — і пішов далі по коридору. — Рибалити? — знервовано гукнула йому навздогін Ганна Пилипівна. — Де ж там рибалити?".

Марыся Никитюк. Возможно завтра. - Л .: Издательство Анетта Антоненко, 2019

Эта забойная книга - трэш-роман в стилистике грубого реализма, состоящий из трех повестей от имени трех героев (ирландец и украинка с украинцем), проживающих тяжелый месяц февраль, соответственно, в Индии и Украине. Все от чего-то бегут, везде находят секс, драгз и рок-н-ролл. Точнее, лихорадку, нищету и регги.

"Так, це я, я гордий син своєї землі втік із Дубліна від власної дисертації з соціології. Кому, я питаю в обіймах пекельного полум’я температури, кому потрібен порівняльний аналіз причин, із яких ірландці йшли на війну в ХХ столітті? - спрашивает герой первой повести. "Пів життя я вела свою маленьку партизанську війну за те, щоб одягати шкарпетки під туфлі, коротше короткого спідниці, прозорі майки без ліфчика й купатися голяка на пляжах", - откровенничает героиня со второй. "Я не бідності боюся, а безпросвітності. Вже навіть у маршрутці Київ-Гореничі хочеться вскритися", - рифмует герой третьей повести. И неудивительно, что в конце у каждого грядет личный апокалипсис. - "Мабуть, їй, як і мені, було дуже, дуже самотньо, - узнаем из эпилога. - Дівчина помітила мене й, роззявляючи широко рота з подвійним рядом зубів, стрімко кинулася назустріч".