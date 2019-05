Под открытым небом: 10 музыкальных фестивалей лета-2019 в Украине

30 мая, 2019, 09:32

Дарья Тарасова

Топовые мировые артисты, палаточный городок посреди леса или на пляже, развлечения и лучшая музыка разных стилей - фестивали Украины, которые сделают лето ярче

Количество качественных музыкальных мероприятий в Украине неуклонно растет. Появляется и больше талантливых украинских артистов, а зарубежные звезды, которых обожают во всем мире, все охотнее едут к украинским слушателям. География музыкальных фестивалей расширяется, и необязательно ехать в столицу, чтобы провести хорошо время и оторваться под любимую музыку.

Для тех, у кого есть свой шатер, организаторы фестивалей обустраивают кемпинг со всем необходимым, впрочем следует учитывать, что он не всегда включен в билет. Кроме музыки, которая становится главной во время опен-эйров, фестивали предлагают и другие развлечения.

Из большого количества фестивалей, которые пройдут этим летом в разных уголках Украины, Еспресо.TV отобрало 10 самых интересных.

KOZAK Fest

Когда: 31 мая-2 июня

Где: Днепропетровская область, урочище Княжеские Байраки (село Желтоалександровка недалеко от города Пятихатки)

Сколько: вход свободный

Фестивальное лето откроет KOZAK Fest. На Днепропетровщине уже пятый раз состоится этно-рок мероприятие, которое сосредоточится на украинской музыке. Место фестиваля - символическое. Опен-эйр KOZAK Fest приурочено к победе Богдана Хмельницкого и объединенного войска запорожского и крымскотатарского в битве под Желтыми Водами. Именно здесь, где расположился фест, и состоялась историческая битва.

В лайнапе фестиваля - только украинские группы и музыканты. Хедлайнерами этого года станут ONUKA, Наталка Карпа, группы "Друга рика" и "СКАЙ". Кроме них, в течение трех дней выступят Pianoбой, "Фиолет", DETACH, BAKENBARDY, "Млечный Путь", Cardiomachine, "Толока", "Оркестр Хорошего Настроения", KARYOTYPE, Octopus Ink, Endorphin и другие.

Ostrov Festival

Когда: 15-17 июня

Где: Киев, Труханов остров

Сколько: от 1300 грн

Уже седьмое лето подряд любители электронной музыки смогут потанцевать под громкие ритмы Ostrov Festival. В прошлом году фестиваль проходил на берегу Черного моря, однако сейчас снова возвращается на Труханов остров в Киеве.

Хедлайнерами Ostrov Festival-2019 станут бельгийцы Amelie Lens, Farrago и Joyhauser, диджеи из Германии Henrik Shwarz, FJAAK и J.Manuel, а также KiNK (Болгария), Sonja Moonear (Швейцария), Nolah (Испания), Woo York (Украина), Jeremy Underground (Франция).

Кроме них, в лайнапе фестиваля - украинские музыканты Arthur Danielyan, Daria Kolosova, Koloah и другие.

Atlas Weekend

Когда: 9-14 июля

Где: Киев, ВДНХ

Сколько: от 1050 грн за 1 день и 2600 грн на все дни

За 5 лет существования Atlas Weekend стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий в Украине. Каждое лето они привозят в Киев топовых зарубежных исполнителей и приглашают украинских звезд.

Atlas Weekend - это большая территория с 8 сценами, на которых в течение 6 дней выступят 250 артистов. В этом году среди уже заявленных артистов - The Chainsmokers, The Black Eyed Peace, Лиам Галлахер, Том Оделл, Том Уокер, победительница прошлогоднего Евровидения Нетта Барзилай, UNKLE, Майкл Киванука, The Subways, The Vaccines, Монеточка и другие.

Среди украинских артистов в лайнапе уже заявлены The Hardkiss, alyona alyona, LATEXFAUNA, "Пошлая Молли", "Друга Рика", "Один в каноэ", Курган & Agregat, Detach, YUKO, LETAY тому подобное.

UPark Festival

Когда: 16-18 июля

Где: Киев, Sky Family Park

Сколько: от 1500 грн за 1 день

Давая всего пару дней, чтобы выдохнуть после безумного отрыва на "Атласе", UPark Festival, который состоится в этом году в третий раз, погрузит в новый праздник музыки. Фестиваль решил отойти от стадионного формата. На этот раз в его распоряжении - 7 гектаров киевского Sky Family Park, но главная локация - сцена - будет всего одна.

Хедлайнерами первого дня станут Bring Me the Horizon. Перед ними 16 июля на сцену выйдут Nothing But Thieves, SWMRS и еще не объявлен артист.

Второй день зажгут Thirty Seconds to Mars. К ним в этот день присоединятся Rag'n'Bone Man, Pale Waves и AJR.

К сожалению, из-за смерти Кита Флинта The Prodigy отменили все концерты, поэтому заявленное выступление 18 июля в Киеве не состоится. Хедлайнерами последнего дня станут Die Antwoord. В лайнапе также Иван Дорн, MØ и Missio.

"Прекрасный город"

Когда: 25-28 июля

Где: Тернополь, Ипподром

Сколько: от 810 грн за 1 день и от 1240 грн за все дни

Фестиваль "Прекрасный Город" попытается объединить различные направления музыки. На территории фестивального городка расположатся 6 сцен, на которых будет звучать рок, альтернатива, фолк, поп, дэнс-музыка.

Главными звездами нынешнего опен-эйра станут немецкие пауэр-металлисты Powerwolf и шведские дэт-металлисты Arch Enemy. Кроме них на фестивале выступят Kadebostany (Швейцария), Eluveitie (Швейцария), Eskimo Callboy (Германия), Avatar (Швеция), Rage (Германия), Emil Bulls (Германия), Heart Of A Coward (Великобритания), Imminence (Швеция), Flit (Украина-США), Rideau (Швеция).

Среди украинских артистов, в частности - YUKO, группа Сергея Жадана "Линия Маннергейма", BAHROMA, "Хамерман Уничтожает вирусы", The Hardkiss, O.Torvald, "Бумбокс", MOTANKA, "Фиолет", EPOLETS, DETACH, QARPA и другие.

"Прекрасный Город" станет по-настоящему городом, где расположится кемпинг с душами, фудкорт, камерами хранения и тому подобное.

БеzViz Festival

Когда: 2-4 августа

Где: Днепр, Монастырский остров

Сколько: абонемент на все дни от 690 грн, билеты на отдельные дни появятся 1 июля

Еще один фестиваль на берегу Днепра - БezViz Festival. На острове расположится три сцены, палаточный городок с камерами хранения и пунктами подзарядки. Кроме этого, организаторы обещают парк развлечений, ярмарка, фудкорты, оборудованный бар на воде.

Главными звездами этого опейн-эйра станут американская рэп-рок группа Crazy Town и хард-рок группа из Финляндии Lordi. Всего в лайнапом БezViz Festival - более 40 участников из Украины и из-за рубежа. На этом мероприятии выступят также "Бумбокс", 5'nizza, Pianoбой, Zardonic, BAHROMA, YUKO, LATEXFAUNA, "Хамерман Уничтожает вирусы", Space of Variations, Курган & Agregat, Pavlik OverDrive.

На электронной сцене будут играть Kurs Valüt, Monotonne, Jungleman, Max Rider, Funky Roger, Zagreb и еще 20 артистов. Рядом будут проходить спортивные активности.

"Бандерштат"

Когда: 2-4 августа

Где: Луцк, село Рованцы

Сколько: 400 грн за три дня

В эти же дни в другом уголке Украины состоится другой опен-эйр. За 13 лет своего существования "Бандерштат" зарекомендовал себя как патриотический, "безалкогольный" фестиваль с качественной музыкой и интересными встречами. Посетителей ждут не только музыканты, но и писатели, историки, политики и ветераны УПА.

В этом году на трех тематических сценах (главной, тихой и тяжелой) бдут выступать как популярные исполнители украинской музыки, так и яркие дебютанты. Среди заявленных артистов - "Тартак", Жадан и "Собаки", Mari Cheba, "Друга Рика", The Hypnotunez, Yurcash, "Белая Вежа", "Один в каноэ", O.Torvald, Katya Chilly, Христина Соловий, Тарас Чубай и "Плач Иеремии" и другие.

Кроме звезд отечественной сцены, будут выступать NaviBand (Беларусь), I am giant (Новая Зеландия), New Deadline (Финляндия), WRCKG (Нидерланды) и другие.

Кроме музыки, на "Бандерштате" будут патриотические флешмобы, спортивные соревнования, исторические реконструкции.

MRPL City

Когда: 9-11 августа

Где: Мариуполь, пляж Песчанка

Сколько: от 550 грн

Фестиваль MRPL City пройдет на берегу Азовского моря. На пляже расположатся 4 сцены, где будет звучать поп, рок, хип-хоп и электронная музыка от украинских и зарубежных артистов.

В лайнапе заявленные Pianoбой, "Друга Рика", KADNAY, "Ляпис 98", DETACH, "Бумбокс", The Hardkiss, Green Grey, Little Big, "Время и Стекло", MOZGI и другие. Здесь также будет кемпинг, фудкорты и спортивные развлечения.

Восток-Рок

Когда: 10-11 августа

Где: Тростянец, Сумская область

Сколько: от 500 грн за два дня

На Сумщине соберутся ценители рок-музыки. Среди природы дендропарка "Нескучное", у каскада озер развернется палаточный городок для посетителей. Гостей фестиваля ждут выступления Pianoбой, O.Torvald, The BeatChess, Dk.Dance, "Без Ограничений", Louna, "Тараканы!", А также поп-панк группы The Headlines (Швеция), Flit (Украина-США), рок -исполнителей F.Way (Швейцария) и Atlas: Empire (Шотландия).

ZAXIDFEST

Когда: 16-18 августа

Где: Львовская область, Родатичи, Волшебная долина

Сколько: абонемент на все дни от 500 грн

Еще один опен-эйр с кемпингом среди природы и качественной рок-музыкой. Среди уже заявленных участников - финские рокеры Apocalyptica, впервые в Украине британцы You Me At Six, пост-рок группа из США Caspian, культовая британская группа Cradle of Filth, японская группа Crossfaith, итальянцы Lacuna Coil, играющие музыку в стилях готик-метал и альтернативный металл, американский металкор-группа After The Burial, американский пост-хардкор группа Eyes Set To Kill и другие.

Фото - с официальных сайтов музыкальных мероприятий и соцсетей