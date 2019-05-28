Виталий Портников: Конкуренция суверенитетов опасна для Украины

28 мая, 2019, 16:17

Портников Виталий

Сербия и Косово вновь оказались на грани нового вооруженного конфликта после того, как полиция Косово задержала в населенном сербами районе города Митровица лиц, которых подозревают в коррупционной деятельности

Решение об их задержании принял суд, никакой политической и этнической подоплеки здесь нет, но в Белграде убеждены: раз задержаны сербы, значит речь идет о политике, о покушении на права сербской общины Косово. И немедленно приводят войска в состояние полной боевой готовности. Войны, скорее всего не будет, но об обещании продолжить переговоры о урегулировании отношений, которое лидеры Сербии и Косово недавно давали Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону, тоже можно будет надолго забыть. Как, впрочем, и об успешной интеграции стран западных Балкан в ЕС.

Между прочим, модель сербской автономии в Косово удивительно напоминает модель «автономии Донбасса» в Украине – местные органы самоуправления, которые координируются между собой и представляют из себя государство в государстве. Приштина пока что не согласилась с такой моделью, но на практике она работает. И каждый раз приводит к новым недоразумениям, потому что не дает ответа на самый простой вопрос: чей же все таки суверенитет в автономии? Имеет ли право косовский суд задерживать преступников или если человек – житель сербских районов, то он неподсуден? А если суд в Митровице решит арестовать какого-нибудь албанца с противоположного берега речки, тем более полицейского – можно ли будет осуществить его решение? И сколько в этом решении будет политики, а сколько – борьбы с коррупцией?

Этот вопрос должен задать себе каждый, кто мечтает от прекращении войны любой ценой – даже ценой согласия с автономией Донбасса. После учреждения этой автономии война отнюдь не закончится, она только начнется. Потому что начнется конкуренция суверенитетов – политических, судебных, силовых. "Народная милиция" из "особых районов" будет совершать рейды на территорию соседних регионов, красть людей, санкцию на арест которых будут давать суды в Донецке или Луганске. А украинская полиция и СБУ – тоже с судебными решениями – будут задерживать в Донецке тех, кого решил арестовать украинский суд. И всякий раз стороны будут обвинять друг друга в нарушении соглашений, каждый раз войска будут приводиться в состояние боевой готовности, каждый раз будут происходить показательные обстрелы из Донецка, каждый раз нам будут угрожать из Москвы, а Запад станет выражать глубокую обеспокоенность. И, конечно, в любой момент каждый такой конфликт будет означать возможность новой войны – тем более, если в Москве решат, что стоит вновь задействовать этот рычаг давления на Киев.

Вот такой у нас будет мир. И, кстати, такая европейская интеграция – такая же виртуальная и недостижимая, как мир. Будем жить в перманентной войне и позоре.