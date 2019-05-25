Проєкт любови: индик, пів яблука і філологиня. 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания"

26 мая, 2019, 09:03

Татьяна Зинченко

Кабинет министров Украины одобрил "Украинское правописание" в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. Еспресо предлагает самые интересные моменты речевого обновления, на которые надо обратить внимание в первую очередь

Украинская национальная комиссия по вопросам правописания 22 мая явила нам, украинцам, новое "Украинское правописание". Можно сказать, что со времен Независимости это первый документ, в котором задокументированы те правила и языковые нормы, которые уже были у нас и которые по известным причинам (советизация, русификации и т.д.) были вытеснены, или те, которые появились в процессе дальнейшего развития общества, а следовательно - и речи. Таким образом, призыв "Язык на повестке дня", который был особенно актуален всегда, а в последнее время - и подавно, получил практическое воплощение.

И довольно обсуждать - свой язык надо знать!

Много мыслей сейчас идет вокруг новых языковых изменений, и это нормально. Любое воплощение надо обсуждать и доходить консенсуса, особенно если эти изменения касаются жизненно важных сфер и отраслей нашей жизни. Язык - один из важнейших вопросов, так и новый языковой документ воспринялся живо и подвергся серьезной аналитике. Кому-то все изменения нравятся, кому-то - частично нравятся, а другие - против большинства изменений. Как там есть, но все же новое правописание принято и нам остается только ознакомиться (а кто не знал, то и изучить, свой язык надо знать, и достаточно это обсуждать) с ним, принять как закон, и дальше работать над тем, чтобы родная речь наконец заняла достойное место в жизни каждого украинца и в мире, как он этого и заслуживает. Банально, но факт: в мире наш язык любят, знают и уважают, и напомнить об этом себе или кому-то лишним не будет.

Касательно основных "минусов", которые приписывает общественное мнение новому языковому закону, - то, что он вариативный: много слов будут иметь по несколько форм, и это может запутывать пользователя языка, особенно это сложно будет учить школьникам. Конечно, есть правила на логику - например написание слова с "пол": где будет пол-литра, а где - пол литра, еще предстоит подумать и тому подобное.

Но! Во-первых: закон достаточно демократический: вариативность не будет считаться ошибкой. Хотите говорить "любови" - говорите "любови", хотите - "любвы" - говорите так, ошибкой это не будет считаться. Во-вторых, на окончательное изучение закона дается до 3 лет - ну разве что ленивый не изучит его за это время.

Поэтому, главное, что мы должны сделать сейчас, это все же внимательно прочитать новое "Украинское правописание", потому что нам по нему жить. Еспресо предлагает 12 интересных моментов нового правописания, на которые надо обратить внимание в первую очередь.

1. Феминитивы, слова с "женскими суффиксами"

Отныне можно и допускается писать все должности, звания и т.д. и в женском роде: філологиня, правниця, директорка, учениця, поетеса, но не настаивается только на этой форме. Но не будет ошибкой писать по-прежнему: філолог, правник, продавець.

2. Имя числительное "пол" со значением "половина"

Ранее мы писали слова из "пол" по-разному: и через дефис, и с апострофом, и вместе. Отныне все будет значительно проще: если имеется в виду половина - писать отдельно. Целостное понятие (півлітра (то есть бутылка воды, водки, сока) к примеру, или півхліба, півострів, півоберт) - вместе. Но правильно будет "пів Європи", "пів Києва" і "пів яблука".

3. Икать или Ікать? Расставляем все точки над "І"

Будем писать букву "и" в начале "в некоторых собственных и общих названиях, происходящих из тюркских и других языков, в соответствии с произношением в этих языках".

Этот пункт также достаточно вариативный, поскольку предусматривает "собственное творчество": преимущество остается на стороне буквы "и", однако перед согласными "н" и "р" можно варьировать: "індик" та "индик", "ирій" та "вирій" . Но в начале слов предлагается употреблять "И".

4. Поэтическая вариативность

Такие формы как "любові" - "любови", "крові" - "крови" теперь будут на наш выбор. Время покажет, какие приживутся крепче. Почему-то видится в возрожденном окончании "вы" особая поэтика, присущая нашем языке ...

5. Дифтонги

Также очень демократичный пункт, то можно говорить "катедра" і "кафедра", "етер і ефір". Или же "авдиторія" і "аудиторія", "павза" і "пауза"На самом деле мы и раньше имели в своих языковых правилах эту норму, сейчас просто расширились возможности передачи буквосочетания "au" и предлагаются варианты транслитерации.

6. "Ґ" - наша собственная буква

Ибо где мы еще такую видели? В иностранных именах некоторых именах (Ґуливер, к примеру) писать теперь так. Хотя, опять же, допускаться передачи звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "Ґ", так и "Гулливер" будет звучать!

7. Мы в "етері"?

Кто бы не мечтал так спросить? То спрашивайте, теперь можно! Или "в ефірі", потому что предлагается написание слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": : "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".

8. Йотировании - наша давняя языковая традиция

Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и другие.

9. Большая буква

Заглавных букв теперь будет больше, как и слов с ними. Допускается написание с большой буквы даже тех слов, которые мы ранее писали с маленькой, но сейчас хотим особо акцентироваться на этом слове: Мати, Земля, Незалежність и тому подобное. Особо отмечается на праздниках: День Незалежності України, День Соборності України і День Конституції України - с большой писать обязательно. Так же, как и слова по религиозной тематике: Бог, Творець - только с большой. Должности чиновников отныне писать с маленькой буквы, поскольку это только должности.

10. Дефисы, лапки

Их будет меньше, и это также - тенденция к упрощению языка. Предлагается слова с первыми иностранным долями писать вместе: "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція".

11. Сайты и компании

Если рядом с названием есть родовое слово - надо будут лапки и название будет писаться с большой буквы: сайт "Вікіпедія", компанія "Квітоманія". Если родового слова нет, - название пишется с маленькой буквы и без кавычек: ґугл, твітер.

12. И еще много интересного

К примеру, в звательном падеже теперь будет "Олегу" и "Олеже". И священик теперь будет писаться с удвоением НН.

Ознакомиться с проектом украинского правописания можно на сайте Министерства образования и науки.

А пожелать хочется в первую очередь просто прочитать "Украинское правописание". Согласитесь, быть грамотным - это вопрос №1 для каждого человека. Многое прояснится и воспримется по-новому и справедливо, ибо, по убеждению членов комиссии, их восстановление имеет научное обоснование. Авторы уверены, что именно так мы сможем вернуться к "удельному украинскому языку". Очень многое зависит от нас - от того, как мы воспримем новый проект, как откорректируем его в процессе пользования. Недаром новое правописание дает соответствующую свободу выбора форм, правил, норм. Собственно мы и являемся носителями и создателями языка!