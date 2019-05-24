Юлия Чернинька: Нам нужны хорошие детские книги, на которых вырастет поколение новой Украины

24 мая, 2019, 11:24

Сергей Руденко

В "Книжного Арсенала" издательство "КМ-Букс" переиздало детский роман Юлии Чернинькои "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн "

В 2018 году книга вошла в длинных списков "Книги года" и "Книга года", а сам автор стала лауреатом премии им.Гоголя "Триумф".

"Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн "- первая книга писательницы из серии сказок о невероятных путешествия киевского мальчика Ярослава. Впрочем, мы решили поговорить с Юлией не только о ее романе, но и о роли книги в жизни нынешнего поколения украинцев.

Юлия, последние президентские выборы продемонстрировали, что на украинцев огромное влияние имеет телевидение. Фактически телевизор формирует представление большинства о том, как и что происходит в Украине. Один сериал и шоу одной компании помогли одному из участников победить на выборах. Вам, как писательницы, не обидно, что книга проиграла телевизору?

Конечно, обидно. Впрочем, вы же помните, что говорил еще Ленин об искусстве кино? Даже он понимал, что воспитать новое поколение советских людей можно только благодаря массовому искусству. Литература никогда не имела такого влияния как тот же кинематограф. Однако я убеждена: литература формирует других людей. Способных анализировать, принимать решения и делать правильные выводы.

Думаю, если бы в Украине больше уделяли внимания книгоиздания и продвижению книги, начиная еще в 1991 году, тогда бы, возможно, и власть мы получали качественную и ответственную. К сожалению, мы много потеряли. Впрочем, за последние 5 лет мы пытаемся это наверстать. Активно развивается кино, создан Институт книги, появились новые книжные фестивали, принято языковой закон. Мы двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, через 10-15 лет вырастет новое поколение украинцев, которое будет сознательным того, в каком государстве они живут. Поколение, которое уже никогда не будет разрываться между культурой государства-агрессора и Украины.

Вы - ребенок начала Независимости, которая уже сформировалась в новом государстве. Вы говорите, что тогда книгоиздание было не слишком популярным. А что влияло на вас?

Я родилась и выросла во Львове. Тогда я активно участвовала в различных митингах, происходящих в городе. Да, не смейтесь. Именно активно. Дело в том, что в младших классах у меня была классный руководитель, который всегда водила весь класс на митинги. Школа находилась в центре, поэтому ко всем событиям было несколько минут ходьбы. Любомира Николаевна проводила меня на сцену и там я пела песни. "На Тарасовой горе", "Красавица ель" и колыбельную "Котик серенький". У меня даже была такая большая кукла, которую я при исполнении колыбельной убаюкивала на руках. Мне тогда было где-то 6-7 лет. Это и воспитало меня в патриотическом духе.

В последнее время в магазинах очень много украинских детских книг. Но авторов люди почти не знают. Создается впечатление, что издатели стали относиться к книгам, как к обычному товару. Для них это просто бизнес?

Сложно сказать. Я - не издатель. Но то, что книг много и издатели относятся к своему делу именно как к бизнесу - это очень хорошо. Когда есть выбор книг, всегда можно взять себе то, что по вкусу. Думаю, мы сейчас на верном пути. Мы движемся вперед. И это очень хорошо.

Писателей обычно воспринимают как представителей богемы, которые не могут писать тексты без вдохновения. Вы где черпаете вдохновение для своих книг?

На вдохновение не стоит ждать. Я думаю оно очень ленивое и капризное. Если писать только во время волн вдохновения, то одну рукопись можно писать несколько лет. Но если систематически заставлять себя работать, просто садиться и писать, то оно начнет приходить к вам, как на работу. Конечно, для того, чтобы все сложилось надо найти свое место, уголок где лучше работается и просто писать. Не ищите вдохновение, производите его в себе.

Что вы посоветуете молодым авторам, которые только начинают писать и предлагать свои рукописи издателям?

Верить в себя. Многие говорят, что издаться можно только за свой счет, что пробиться нереально. Это неправда. Издатели сами ищут качественные рукописи и трудолюбивых авторов. Если принять правильное соглашение, то вас не только напечатают, вы еще будете получать свой процент. Но для этого надо много работать. Ничто стоящее не приходят легко. И еще, важно, не разочаровываться и не опускать рук, после всех отказов. Потому что отказы были у всех. И это нормально. Я всегда очень хотела писать. Не представляю своей жизни без письма. Поэтому не надо хотеть быть известным писателем. Надо просто хотеть писать.

Ваш "Рыцарь Смарагдиевого ордена" в прошлом году вошел в длинные списки "Книга года BBC" и Всеукраинского рейтинга "Книга года". Роман положительно встретила критика и маленькие читатели. Когда вы писали книгу, задумывались ли вы над тем, что главный герой Ярослав был примером для подражания современными детьми?

Конечно. Разве может быть иначе с детской литературой? Дети всегда подражали и последуют то, что им нравится. Главное создать такого героя, который будет нравиться детям. А здесь должен быть здоровый баланс правильности и озорства. Полностью педагогически правильный персонаж никогда на найдет отклика в детском сердце. Поэтому мой Ярослав умеет время остро пошутить, весело поржать или просто отколоть какой-то прикол. Поэтому дети его будут воспринимать своего и последуют хорошие черты.

Сейчас в Украине динамично развивается не только литература, но и кинематограф. Ежегодно выходит много хороших фильмов. Но почти все они рассчитаны на взрослую аудиторию. Детских украинских фильмов почти нет. Кумирами же для детей в основном становятся киношные персонажи. А у нас таких персонажей нет. Котигорошко и Ивасик Телесик - это хорошо, но не современно. Украинским детям необходим свой герой, свой пример для подражания. Иначе они всегда будут восхищаться зарубежными аватарами.

Вы - автор и взрослой литературы, и детской. Какую книгу сложнее писать: детскую или взрослую?

Любую книгу писать легко, когда есть вдохновение и желание творить. И здесь нет разницы: это - детская книга или взрослый. Сейчас мне хочется писать именно детские книги. Это то, что я делаю с удовольствием. Детский писатель, по-моему, сам должен быть немного ребенком и писать свои произведения как для себя. Тогда они будут всем нравиться. И взрослым, и детям.

25 мая в 15:30 в магазине "Буква" (Киев, ул. Хмельницкого, 3-Б) состоится презентация книги "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн" с участием Юлии Чернинькой.