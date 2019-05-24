Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале"

24 мая, 2019, 11:57

Игорь Бондарь-Терещенко

Новинки нон-фикшн - это всегда полезные знания и нестандартный рассказ об известных вещах

На этот раз на "Книжном арсенале" этот жанр представлен довольно широко - от манифеста реализма к новым методам маркетинга, включая креативные методики и урбанистические инновации.

Эрнст Ульрих фон Вайцзекер Андерс Вийкман. Come On! - М .: Саммит-книга, 2019

Эта феноменальная книга о капитализме, недальновидности, населении и разрушении планеты, будучи издана при поддержке Украинской ассоциации Римского Клуба и его председателя Виктора Галасюка - по сути, манифест реализма.

Выход из лабиринта "пустого мира", где ресурсы воспринимались почти как безграничны в котором мы жили еще недавно, до «полного мира», где мы оказались сегодня. И именно сегодня, как считают авторы, нужна качественно новая парадигма, которую называют "новым Просвещением". "Новое Просвещение", "Просвещение 2.0", вряд ли будет сосредоточено только на Европе, - уточняют авторы. - Оно должно вобрать выдающиеся традиции других цивилизаций. Идеология баланса между человеком и природой; между долгосрочными последствиями и тактическими задачами; между скоростью и стабильностью; между личным и общественным; между религией и государством; между справедливым вознаграждением и социальным равенством; между рыночными силами и законом. Таким образом, двое уважаемых авторов и еще более 30 соавторов сочетают в своем видении будущего экономику, политику, экологию и даже философию и психологию, противопоставляя новый антропоцентризм отжившему рыночному фундаментализму. Ведь мир, в котором доминирует человек, все еще может иметь процветающее будущее для всех. Для этого необходимо прекратить деградацию нашей планеты, и именно в связи с этим книга приглашает читателей и участников дискуссии участвовать в одной из многочисленных возможных путей создания устойчивого мирового сообщества.

Роланд Смарт. Agile-маркетинг. Превращение опыта клиентов на ваше конкурентное преимущество. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Не каждый бизнес сегодня успевает за клиентами. И если традиционный маркетинг перестает быстро удовлетворять клиентским запросам, то agile-маркетинга это как раз удается. Книг о Agile-маркетинга, как известно, написано совсем мало. Зато эта - полноценное руководство по гибкому маркетингу.

Автор книги. Роланд Смарт - опытный маркетолог, несколько лет занимает руководящие должности. Он объясняет, для чего вообще нужны новые подходы, как их использовать наряду с традиционными и как меняется отношение между потребителем и компанией.

"Дело в том, - объясняет автор, - что старый метод пытался предсказать характеристики конечного продукта, а новый подход адаптирует продукт или направление сервиса к результатам обратной связи с клиентом". Таким образом, Agile - это потребность, так как только такая методика помогает продлить инновации. Книга будет полезна не только маркетологам, но и руководителям, бизнесменам и менеджерам по развитию. "Современный маркетинг - это прежде всего конкуренция на основе опыта клиента, - напоминают Смарт. - Для эффективной работы нужны новые практики и платформы; в книге я описываю дорожную карту модернизации маркетинга".

Джек Траут, Стив Ривкин. Дифференцируйся или умри. - М .: Фабула, 2019

Это одна из основных книг всемирно признанного короля позиционирования Джека Траута, настоящая бомба, которая потрясла не только основы маркетинговой теории, но и практики бизнеса. Джек Траут и его соавтор Стив Ривкин в удивительный способ демонстрируют, что дифференцирование является краеугольным камнем успешного маркетинга, предлагают разумные решения по выживанию в условиях безумной конкуренции, дают своевременные и авторитетные рекомендации, согласно которым завтра будут строиться стратегии маркетинга.

Авторы подробно разбирают различные стратегии дифференцирования, показывают «закулисную работу», что стоит за многими успехами (и неудачами) в мировом маркетинге. Интересно, что примеры приведены из разных областей жизни - от торговли до частной жизни. "Если вы игнорируете свою уникальность и пытаетесь быть всем для всех, то быстро разрушите то, что делает вас отличительными, - говорится в одном из примеров. - Рассмотрим компанию Chevrolet. Когда Chevrolet занимала большую долю на рынке семейных автомобилей, однако затем она попыталась добавить к своей идентичности такие качества, как "дорогой", "спортивный", "маленький" и "грузовик". "Отличие" компании распылилась, как и ее бизнес.

Ричард Флорида. Кризис урбанизма. Почему города делают нас несчастными. - М .: Наш Формат, 2019

Эта книга о том, как современные города колонизировали состоятельные и успешные люди, оставив далеко позади жителей сел и городков. Хабы, коворкинг и хайтек-инновации поглотили парки, магазины и кафе.

Развитие городов и городских районов привела к безудержному увеличение арендных плат и концентрации богатства. В этой книге экономист и социолог Ричард Флорида рассматривает кризис, который стал причиной нынешнего типа урбанизации. "Сегодня, как никогда раньше, - пишет он, - благодаря силам кластеризации наиболее важные и наиболее инновационные отрасли промышленности и талантливые, амбициозные, самые богатые люди концентрируются в щепотке ведущих суперзвездную городов с интеллектуальными и технологическими хабами. Эта небольшая элитарная группа побеждает в гонке тогда как большинство городов, если не все, борются, замирают ".

Майкл Михалко. 21 способ мыслить креативно. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Из этой книги можно узнать об уникальных техники и упражнения, развивающие умственные способности, а также найти множество интересных задач, игр и головоломок на нестандартное мышление.

Примеры творческих прорывов по истории, которые изменили наш мир, вдохновят на практическое применение этих методов и помогут активизировать творческое «я». По сути, это портативный тренажер с выдумок, нестандартных подходов и нетипичных решений типовых вопросов. Сотни трюков, подсказок, историй гениев, головоломок, упражнений и мозговых штурмов. Как неудачу можно превратить в успех? Как негативное можно превратить в противоположное? Чем можно изменить график? Можно ли изменить обслуживания? Сработают противоположности? Можно ли сменить процесс? "Если посмотреть на линию поведения таких гениев креативности, как Леонардо да Винчи, Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо и т.д., - замечает автор. - то окажется, что так же, как в случае с паттерном деревьев, форма и содержание их поведения неразрывно связаны между собой и не могут быть отделены друг от друга. Творческие люди радостные и положительные. Они смотрят на то, «что есть» и «может быть», а не на том, "чего нет» и «чего не может быть ". Вместо отвергать возможности творческие люди используют все возможности - реальные и мнимые. Они выбирают толкование из собственного мира, а не полагаются на интерпретации других людей. И самое важное: творческие люди - креативные, потому что считают себя креативными!