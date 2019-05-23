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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Украина исчезает с доски

Виталий Портников: Украина исчезает с доски


фото: REUTERS
В заявлении, которое новый заместитель руководителя администрации президента Украины Вадим Пристайко сделал после встречи с главой государства, есть один настораживающий и очень важный момент. Пристайко сообщил, что украинская сторона "хочет узнать о результатах телефонного разговора Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель"

В недавнем прошлом ни о каком таком желании украинской стороны и речи не было. Содержание телефонных разговоров, которые проводили с президентом России президент Франции и федеральный канцлер Германии, обсуждалось ими с президентом Украины еще до того, как такие разговоры вообще проходили. А уж необходимости предпринимать специальные усилия – да еще и на публичном уровне – для того, чтобы узнать содержание такого разговора и вовсе не было. Меркель и Макрон – а до этого Меркель и Олланд – после своего общения с президентом России, как правило, связывались с президентом Украины. Или он связывался с ними. И смена президента Франции никак не повлияла на работу в этом формате. Само собой считалось, что если руководители Франции и Германии общаются с Путиным без президента Украины, то президент Украины должен быть об этом проинформирован.

Сейчас же мы видим, что никаких контактов руководителей стран-союзников с Владимиром Зеленским относительно их переговоров нет. И заместителю руководителя администрации президента приходится рассказывать о стремлении узнать содержание беседы, хотя понятно, что это – не его формат. О содержании телефонных переговоров президентов говорят с президентами, а не с их советниками.

Если это просто не очень хорошо отлаженная коммуникация, если у Владимира Зеленского просто нет реальных каналов связи с руководителями стран Запада – это еще пол-беды. В конце концов, усилиями того же Пристайко такие контакты рано или поздно будут отлажены. И даже не так страшно, если нежелание Меркель и Макрона информировать Зеленского о своем намерении разговаривать с Путиным связано с элементарным недоверием к новому главе Украинского государства. У Зеленского еще есть возможность завоевать это доверие собственными политическими действиями и отказом от наиболее одиозных "олигархических" назначений в своей администрации.

Хуже всего, если эта ситуация связана со стремлением Запада разговаривать о нас без нас и совместно продиктовать Украине условия, которые могли бы помочь западным столицам восстановить хорошие отношения с Россией. В этом случае телефонный разговор Меркель, Макрона и Путина может быть лишь прелюдией к окончательному исчезновению Украины с шахматной доски большой политики, а встреча Трампа и Путина в Осаке лишь подтвердит это исчезновение.

Винить  в этом Зеленского не приходится – тем более, что бывший шоумен лишь осваивается в президентском кабинете. Но можно будет утверждать, что Запад воспользовался сменой власти в Украине, ее транзитом и "усталостью" большинства сторонников Зеленского от конфликта с Москвой для того, чтобы разрешить этот конфликт по своему – и российскому – представлению о стабилизации ситуации. И без особого интереса к украинским представлениям о том, как такой конфликт должен быть разрешен.

Когда сочтут нужным – нам сообщат и, может быть, даже позвонят по телефону. 

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