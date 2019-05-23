Особенности ухода за кожей летом

23 мая, 2019, 15:28

Уход за кожей различается в разные сезоны, так как погодные и климатические условия по-разному влияют на кожу. Подробнее об этом в программе PROздоровье

Основные летние удовольствия - солнце и жара оборачиваются для нашей кожи главным источником проблем для красоты и молодости. Под воздействием ультрафиолета наша кожа быстрее сохнет и стареет. Поэтому в этот сезон и уход должен быть особый. Специальной летней косметики не существует. Однако у косметологов есть некоторые советы. Во-первых, кожу нужно регулярно очищать. Оно должно быть более щадящим чем зимой. Для умывания лучше использовать увлажняющие средства для чувствительной кожи, без спирта. Можно пользоваться и скрабами. Они также должны быть мягкими, с мелкими абразивными частицами и неплотной текстурой. Соответствующее средство можно приобрести либо в магазине, либо сделать в домашних условиях. К примеру, на основе кофейной гущи. Директор Института красоты Инна Волощенко советует: "Для скраба Вы можете и орешки измельчить, и крупу измельчить - и использовать такой скраб. Кофе остается после заваривания - также используется как скраб. А мой любимый - равное количество соли и соды очень мелкой нанести на лицо на несколько минут втирающими движениями".

После тщательного очищения кожа нуждается в соответствующей защите. Питательные кремы замените на увлажняющие и убедитесь, что они содержат солнцезащитные компоненты. Если нет - приобретите соответствующие отдельно. И не забывайте всегда пользоваться перед выходом на улицу. Регулярно увлажняйте кожу. Для этого можно приобрести специальную термальную воду. Иногда бутылка минералки может хорошо справиться с задачей. Надо просто смачивать салфетку и периодически накладывать ее на лицо. Таким образом увлажнените кожу и не испортите макияж. Кстати, макияж в жару должен быть также легким. Откажитесь от плотных тональных основ. Лучше пользоваться увлажняющим кремом с тональным эффектом. И он также должен содержать СПФ-защиту.

А еще косметологи советуют не только увлажнять кожу, но и регулярно ее тонизировать. Лучше всего для этого подойдет кубик льда из обычной минералки, зеленого чая или травяного настоя. А также пользуйтесь весь сезон летней косметикой. Маски из овощей и фруктов прекрасно дополнят арсенал имеющихся средств по уходу. И если есть возможность, обратитесь к профессионалу. Он поможет лучше выбрать стратегию летнего ухода в соответствии с вашим типом кожи и одновременно подскажет, каких процедур следует избегать.

Для сохранения молодости лица возможно порекомендует определенный вид массажа. Кстати, по эффективности массаж не имеет равных. Он хорошо стимулирует работу мышц, которые поддерживают кожу в тонусе. Такую процедуру достаточно проводить раз в неделю. Правда, систематически. Если ваша кожа более зрелая и особенно нуждается в питании, вам лучше пройти курс мезотерапии. Это позволит эффективно увлажнить кожу как снаружи, так изнутри. Директор Института красоты Инна Волощенко уверяет: "Здесь должна быть работа только специалиста, специалист каждый раз индивидуально определяет процедуры. Мы можем делать или чистку, или поверхностный химический пилинг, или механический пилинг, такой как микрошлифовка, микродермобразия - очень хорошая процедура. И очень хорошо потом все это совместить с курсом массажа".

Узнать больше вы можете просмотрев программу PROздоровья с Ириной Коваль