Продавцы хаоса

22 мая, 2019, 19:01

Лариса Волошина

Начиная с инаугурации новоизбранного президента в Украине начался околовыборный марафон

Почему именно "около", а не предвыборные? Догадаться несложно. Политики уверены, что украинский избиратель желает продолжения банкета. Что ему и дальше хочется речей, заговоров и оснований. Именно поэтому украинский политикум не очень сопротивляется роспуску парламента. Это - шоу, представление, в котором они должны сделать нам "красиво". Правила здесь задает избиратель. Все, что мы наблюдали последние дни - является большим представлением.

Давайте начнем сначала. Через день после обнародования указа президента о роспуске парламента начинается предвыборный процесс. ЦИК должен начать работу, нарезать округа, зарегистрировать мажоритарщиков и приступить к формированию избирательных комиссий. И должен это делать по существующему законодательству. Таков закон. Иными словами, никакие протесты и возражения не могут изменить того факта, что выборы пройдут по существующей смешанной системе. Объявив о роспуске Рады, Зеленский сам закрыл дорогу внесению изменений в избирательное законодательство. Остановить ситуацию в состоянии только Конституционный суд. А он - почему бы и нет - может собраться уже после приведения к присяге народных депутатов 9-го созыва. Это тоже закон. Имеются сообщения, что среди депутатов начат сбор подписей под обращением в суд. Но на каком этапе процесс обжалования президентского решения - не сообщается. Представьте ситуацию, в которой КС признает указ Зеленского неконституционным, а выборы в Раду уже идут полным ходом. Отменять их уже никто не будет. Это создает правовой прецедент, лишает будущий парламент легитимности, подвешивает президента на узурпаторский крючок. Однако новообразованная властная конструкция продолжит работу.

Второй момент - несоответствие слов и действий. Во время инаугурации президент призвал парламентариев проголосовать за его закон о выборах. Мы ясно услышали об открытых партийных списках, новых правилах и перезагрузке системы. И что? На созванное по требованию Зеленского внеочередное заседание Верховной Рады с большим опозданием был подан законопроект. Мало того, что председатель ВР Андрей Парубий начал с просьбы сообщить ему хотя бы номера президентских законодательных инициатив. Так еще и пока шли депутатские выступления "за" и "против", звучали апелляции к ожиданиям народа, законопроект быстро приводили в состояние приличия. Как стало известно потом, закон для принятия которого собрались парламентарии, содержал в себе несколько странных моментов. Из ключевых: отмена мажоритарки, снижение проходного барьера до 3% и закрытые избирательные списки, где место кандидатов определяется партийным съездом. О Верховной Раде, в которую по закрытым спискам проводили любовниц и массажистов, сегодня не говорил только ленивый. Но господин Зеленский ясно обещал открытые списки. Вся страна слышала. Можно сколько угодно говорить о неопытности молодой команды президента, но даже они должны понимать разницу между "открыто" и "закрыто".

Еще из интересного. Документ содержит 450 страниц. То, что его не представили вовремя на ознакомление депутатом, объяснялось спешкой. Мол, делали быстро, на коленке, чтобы успеть к внеочередному заседанию Рады. 450 страниц в спешке? А лить меньше воды в законодательном документе не пробовали? Понятно, что в словесной мути проще скрыть такие "новаторские" изменения, как смягчение ценза на жительство для будущего депутата в стране в течение 5 лет перед выборами. Так мы видим, что довольно много "новых лиц" будут заинтересованы в таком нововведении. И некоторые из них уже спешат вернуться в страну. Но 450 страниц! Это не только кипа, которой можно убеждать несогласных во время парламентской дискуссии одним-двумя ловкими ударами по голове. Это еще и непрозрачный намек, что законопроект готовили до обращения о внеочередном заседании Верховной Рады. Может даже до инаугурационной речи господина Зеленского. И тут возникает вопрос. Может сейчас выйдет кто-то из команды и начнет показывать народу Украины непроголосованный "попередниками" замечательный законопроект, который прямо завтра должен был превратить Украину в Британию? - Да, я знаю, что такое конституционная монархия. Но таких, как я, немного. Слушайте! Это точно его законопроект? Может вдруг кто-то нашел тайник Януковича, или капсулу времени, которая осталась от ПРиБЮТ?

"Тогда зачем все эти "фишечки"? ", - спросите вы. Зачем подавать на рассмотрение парламентариям документ, который не имеет смысла и который они непременно отклонят на основании наличия в нем провокационных норм? Может потому, что ничего и не надо было принимать? Нужна была картинка, в которой одни старались внести изменения, а другие сопротивлялись и не давали "разрушать преступную систему". В Верховной Раде лежит проголосованный в первом чтении законопроект, который содержит в себе и открытые списки, и прозрачность и европейскую традицию и 4 тысячи поправок, на рассмотрение которых может понадобиться месяца три-четыре. Это ключевой момент. Ведь затягиванию принятия этого законопроекта способствовали как раз те силы, которые сегодня поддержали законодательные инициативы президента Зеленского. Может весь этот цирк - это только дымовая завеса? Кому-то очень хочется не допустить в последние до выборов месяцы принятие законов: о выборах, об импичменте, о временных следственных комиссиях, об оппозиции, о реформе в секторе нацбезопасности. Вместо того, чтобы уменьшать неопределенность и требовать предохранителей в государственном управлении, мы все погрязли в обсуждении искусно сконструированных политических галлюцинаций.

Дело не в досрочных выборах и даже не в законопроекте, который ввели в Раду, как коня в Сенат исключительно для того, чтобы посмеяться над демократическими процедурами. Все, что Украина получила в результате околовыборной эпопеи - это взаимный троллинг ветвей власти. В предвыборную парламентскую кампанию страна входит еще более истеризованной и дезориентированной, чем это было перед президентскими выборами. Продавцы хаоса готовятся одержать очередную победу. Дело в том, что может произойти потом, если создание информповодов на пустом месте продолжится с такой же скоростью? Противостоять нужно не иллюзиям, а иллюзионистам. "А почему бы и нет?", - заметит придирчивый читатель. - "Украина же является страной законодательных чудес и властных возможностей. Какое это имеет значение? Народу не нужны законы, чтобы остановить беззаконие". Согласен. В нашей истории и такое бывало. Вот только запас прочности страны не бесконечен.