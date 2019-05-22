Марк Войджер: Россия легализует в ОРДЛО военный плацдарм. Это может привести к расширению конфликта на другие области

23 мая, 2019, 09:16

Антин Борковский

Старший преподаватель Колледжа обороны Балтики, бывший спецсоветник командующего войсками США в Европе в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об ультиматуме Климкина и спиральной стратегии Кремля в отношении Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал на самом деле резонансное заявление. Он сказал, что Украина предусматривает так называемый односторонний выход из Минских договоренностей, если Европейский союз ослабит санкции в отношении России. Речь шла о восстановлении России в ПАСЕ.

Эти слова, к сожалению, звучат как ультиматум и я думаю, что Украине не стоит предъявлять ультиматум в одностороннем порядке своим международным европейским партнерам. Несмотря на то, что Минские соглашения, конечно, не идеальны, и многие из них являются инструментами российской правовой войны, однако, все же, эти соглашения поддерживаются международным сообществом и это Россия фактически постоянно их нарушает. Проблема в том, что если Украина выйдет в одностороннем порядке, то Россия моментально начнет указывать и доказывать, что вы, якобы, "проблемный ребенок Европы", что европейцы и Россия пытаются найти разумное решение. Фактически они будут представлять ситуацию так, будто проблемы у вас, и это прикроет российские агрессивные действия, которые нарушают Минские соглашения. Именно поэтому я вижу это как потенциальную проблему.

С одной стороны мы понимаем, что в тело Минских договоренностей были включены моменты, которые при их реализации могут быть очень вредными для Украины. Речь идет о так называемом особом статусе для оккупированных территорий, со всеми возможными вытекающими последствиями. С другой стороны мы понимаем, что именно Минские договоренности вывели Россию в определенный правовой статус государства, присоединившегося к их подписанию и, соответственно, это приостановило "широкоформатную" войну.

Минские договоренности, даже порядок в котором они расписаны, с первого по тринадцатый пункт, даже этот порядок отражает этот метод правовой войны. Когда западные партнеры пытаются оказать давление на Россию и говорят о том, что следует уже восстановить суверенитет украинско-российской границы, Россия всегда отвечает, что это, мол, тринадцатый пункт и пусть Украина сначала выполнит пункты с первого по двенадцатый, а потом поговорим и об этом. Так что, это тоже элемент этой гибридной многоходовки, правовой войны со стороны России. Однако, это едва ли не единственный международный документ на данный момент. Если бы несколько лет назад был бы не Нормандский формат, а Женевский, где бы участвовали США, ЕС и ООН, я думаю результат был бы другим, но этим и объясняется, почему Россия не хотела допустить этого формата, и все еще не хочет допустить вхождения США в рамках этих переговоров.

Я бы не хотел сейчас хвалить Дональда Трампа, но, собственно именно президент США был тем человеком, который больше всего поддерживал Украину в военном измерении. Есть ли сейчас шансы переустановить этот Нормандский формат?

В контексте событий в Венесуэле, когда Россия прямо бросает вызов двухсотлетней доктрине Монро, Россия уже прямо вмешивается в дела Венесуэлы в очень негативном плане, я думаю, что американская администрация это четко понимает и видит. Попытка переформатировать Минск также может быть частью стратегии ответа. Если Россия вмешивается в дела в Западном полушарии, фактически в зоне интересов США, то логично, что Америка может проявить больший интерес и вернуться к этим форматам вроде Женевского.

С одной стороны Россия прячется, а с другой она себя уже грубо и неприкрыто ведет, как хозяин на временно оккупированных территориях. В частности, речь идет о выдаче так называемых российских паспортов гражданам Украины, которые переживают настоящую оккупацию.

К сожалению, да, сейчас уже идет этот процесс и это показывает, что Россия, наверное, идет в направлении потенциальной легализации аннексии. Я просто не вижу другого содержания. Это делается, чтобы показать, что там якобы есть не только русскоязычное население, и не только сторонники России или этнические русские, а прямо граждане Российской Федерации. И, конечно, доктрину Медведева 2008 года никто не отменял, то есть российская армия имеет право защищать граждан России.

Так считают в России и так они прописали это в своих законах.

Если так получится, то им не придется там прятаться. То есть "ихтамнетов" уже на Донбассе не будет. Они будут там в открытом порядке, введут войска, и наверняка военно-воздушные силы, активы, различные средства и это, к сожалению, может привести к расширению конфликта на другие территории.

Как бы это выглядело, если условно изобразить эту схему, которую могут использовать русские?

Ну смотрите, вы же помните, что каждый "Минск" подписывался после цикла агрессии России и поражения украинских войск, которые были на этих территориях в августе-сентябре 2014-го, затем в январе-феврале 2015 года. Так что, этот цикл, который начинается с агрессии, затем идет элемент правовой и информационной войны, затем - затягивание ситуации, а затем - стабилизация и подписание договоренностей, затем снова провокации и расширение конфликта. Этот цикл - спираль. Если история нас чему-то учит, то фактически у нас есть образец этой российской гибридной спирали на Донбассе, которую можно развивать до бесконечности.

Речь идет о потенциальной угрозе для соседних регионов, насколько я понимаю.

Если так произойдет, то российские войска открыто окажутся на оккупированной территории, хотя они там и так есть, но это будет уже в открытом порядке и тогда уже можно говорить об амбициях по пробиванию коридора и превращению Азова в российское озеро. Россияне получат не просто реальную возможность, а с точки зрения России еще и правовую, то есть - состоится легитимизация потенциального присутствия и расширения конфликта. Если речь идет о Донбассе и Азове, то возможны любые как провокации. Вопрос был в том, что эти четыре-пять лет нужно было там не то чтобы прятаться, а отрицать, что они там, а если они смогут там находиться уже в легальном порядке, то тогда можно уже думать, с их стороны, о расширение и возможно отрезании еще каких-то частей территории, расширяться. Я надеюсь что такого не будет, но возможно они планируют еще нанести какое-то унизительное неожиданное поражение.

Повторение "грузинского сценария" 2008 года?

Я думаю, что ваши вооруженные силы гораздо сильнее и гораздо лучше подготовлены, поэтому я не думаю, что им будет настолько легко, но в международных отношениях восприятие становится реальностью. То есть, если Россия сейчас думает, что у вас есть слабость центральной власти и еще будут парламентские выборы, то это можно использовать, так как центральный элемент правовой войны - политический, и если есть политическая слабость, или восприятие политической слабости, даже если она и не фактическая, то тогда можно ожидать каких-то агрессивных действий.

С одной стороны - транзит власти, а с другой, если Украина выйдет из Минских договоренностей, этот зонтик исчезает. Украина не является членом НАТО, соответственно у НАТО нет основания для какого-то мощного, массированного вмешательства и, насколько понимаю, Россия может создать себе любой "казус белли", повод для начала боевых действий.

Исторический анализ показывает, что такое возможно со стороны России, это их логика мышления. Для них мыслить в таком плане представляется рациональным. НАТО, Запад все же могут много сделать и уже есть тенденции, когда речь идет о свободе навигации в Черном и Азовском морях, потому что тогда уже это становится проблемой, касающейся всего мира. Мы с вами говорили об этом зимой, после нападения российского флота на ваших военных моряков. Тогда я сказал, что Украине нужно показать и доказать Западу и НАТО, это не район, далекий от Европы или от центра Североатлантического альянса, а что это вызов, который Россия бросает свободе навигации в Мировом океане. И действительно так, в конце концов, и произошло. Как вы знаете, в марте адмирал Фогу, который руководит командованием НАТО в Неаполе сделал заявление именно в этом плане: что США и НАТО воспринимают действия России в Черном море, как прямой вызов в глобальном измерении, поэтому Украине нужно это капитализировать, то есть использовать эти настроения, это понимание, существующее в Западном мире, и там, где это возможно, привлечь как можно большее западное присутствие.

Я понимаю, что в Украине все всегда говорят о НАТО, НАТО что-то должно сделать для Украины, должно усилиться, активизироваться и так далее. С другой стороны, каждый украинский президент в подобной ситуации должен начинать утро с фразы - "А что я сегодня сделал для НАТО?" Мы же понимаем, что НАТО также нуждается в украинской инициативе.

То, что выборы прошли таким образом, стало триумфом политического проекта Украины, который поддерживался и Западным миром, чтобы создать политическую систему в Украине, кгода бы власть переходила мирным путем. Несмотря на то, кто выиграл, а кто проиграл в личностном плане, это все равно большая победа и над российской пропагандой. Все эти ярлыки о "фашистско-бандеровских хунтах" уже невозможно использовать в отношении Украины. Мы слышали это в течение четырех-пяти лет и теперь я не представляю, как их пропаганда сможет работать таким образом. Конечно, борьба с коррупцией - это просто аксиома. Невзирая на то, кто президент в Украине, НАТО и ЕС всегда будут настаивать на борьбе с коррупцией. Если новый президент и его команда, когда она сформируется, смогут достичь прогресса в этом, то это будет очень положительно оценено со стороны Запада, я уверен. Конечно, НАТО также изучает то, что происходит в Украине и для вас, конечно, эта война и эта агрессия - это огромная трагедия, и человеческая также. С другой стороны - вы для России экспериментальное поле не только гибридной войны, но и чисто военное, по использованию различных видов вооружения, там постоянно они показывают новые системы, поэтому для НАТО это также ценная аналитическая информация, чтобы знать, как Россия действует и как будет действовать в будущем.