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Espreso.tvКультураКнижный Арсенал-2019 - 5 изданий для детей и родителей, которые достойны внимания

Книжный Арсенал-2019 - 5 изданий для детей и родителей, которые достойны внимания

"Книжный Арсенал" уже начался, представление и презентации продолжаются, и поэтому самое время напомнить об издании, которые очень важны для самых маленьких наших читателей

Прежде всего - это те, которые помогают им интересно провести время за чтением, и не в последнюю очередь те, которые потребуются их родителям. Ведь чтение должно быть еще и полезным, поэтому о выборе следует позаботиться заранее.

Надя Фендріх. Сестри-вампірки. – Х.: Ранок, 2019

По сюжету этой увлекательной истории, Дака и Сильвания - сестры. Но необычные. Они полукровки, ведь их папа - вампир, а мама - обычная женщина. И жизнь среди вампиров в Трансильвании им очень нравилось ... пока мама однажды не захотела переехать в Германию, в мир людей. Теперь девочки вынуждены ходить в обычную школу, не выделяться среди окружающих и ни в коем случае не выдавать свой секрет. В серии также представлены: "Сестры вампирши 2".

Льюис Кэрролл. Алиса в зазеркалье. - М .: Креатив 2019

Известная сказочная история английского писателя и математика Льюиса Кэролла о приключениях девочки Алисы в волшебной стране Зазеркалья.

В переводе с английского языка удачно и точно передано содержание и игру слов этой чрезвычайно интересной и мудрой сказки с множеством забавных нелепостей и парадоксов. Для среднего школьного возраста. Книга с иллюстрациями Евгении Гапчинской с дополненной реальностью. Картинки оживают с помощью приложения WONDERLAND-AR. Того самого мобильного приложения, которое было специально создано для коллекции "Алиса в Стране Чудес", и используется и с новой книгой. При наведении на рисунок с дополненной реальностью включается озвученный мультик. С героями можно взаимодействовать: рассматривать со всех сторон, фотографировать, снимать с ними видео, некоторые персонажи реагируют на прикосновение к экрану. Приложение WONDERLAND-AR можно бесплатно скачать на GooglePlay и AppStore. Яркие, красочные и забавные рисунки расскажут о невероятных приключениях Алисы в Стране Чудес. Встречайте причудливых героев - Белого Кролика, Чеширского Кота, Голубого Червя и других! В серии также представлены: "Алиса в Стране Чудес".

Ольга Муренец. 90 дней лета. - М .: ТМ Арт, 2019

Учебный год завершается, и эта интересная и практичная книга - новинка на каждый день каникул для учащихся 1-4 классов.

В каждой тетради - 90 отрывных мини-карт с разными задачами на каждый день каникул. Одно занятие длится 5-10 минут Тренировочные тетради созданы с применением современного интегрированного подхода и сочетают знания из многих школьных дисциплин. На обороте каждой карточки с заданием является познавательные факты по соответствующей темой. Выполняя задания и читая короткие тексты, маленький отдыхающий ежедневно будет узнавать что-то новое и повторять уже изученное.

Мэй Накамура. Как приручить дракона. Скрытый Мир. Открытие Скрытого Мира. - М .: Утро, 2019

Перед предводителем драконьих всадников, Гикавкой, встала сложная задача: жестокий охотник на драконов по имени Грымчак ни перед чем не остановится, лишь бы взять в плен Беззубика. Пока Гикавка решает, не пора ли навсегда покинуть Берк, чтобы драконы и люди могли жить в безопасности, Беззубик думает о другом (или о ком). Он встретил Дневную Ярость и теперь не может думать ни о ком, кроме нее.

 

Светлана Казьмина, Валентина Баланова. Нестрашная екнциклопедия безопасности для взрослых и детей. - М .: 4mamas, 2019

"Никогда не доверяй незнакомцам!" - так мы учим детей детства. Например, ситуация с ребенком четырех лет. К нему подошла незнакомая женщина и сказала, что мама попросила привести ее к нему. Малыш доверчиво протянул ей руку ... Исследования показывают, что 9 из 10 детей согласятся пойти с незнакомцем. Знаете ли вы, как поступит ваш ребенок? Мир изменился. Он ускорился и усложнился. В то же время подходы к воспитанию безопасного поведения детей остаются без изменений - мы воспитываем запугиванием и угрозами, которые, как показывает статистика, не действуют.

"Нестрашная энциклопедия безопасности для взрослых и детей" - книга, которая поможет родителям решить непростую задачу воспитания безопасного поведения у детей. Она содержит максимум практических советов и рекомендаций из собственного опыта авторов. Из книги вы узнаете о том, как к защитить своего ребенка от похитителя в реальной жизни; как защитить от педофила, как понять, что ребенок готов к самостоятельным прогулкам и походам в школу, как научить его распознавать и избегать опасности, как обезопасить детей дома, в парке, на улице. В первой части книги представлена информация для родителей: методы, принципы, факты и истории из опыта авторов по воспитанию безопасного поведения. Вторая часть - для совместного чтения с детьми. В ней описано 6 ситуаций, в которых дети рискуют оказываться чаще, в которых им следует применять наибольшее количество навыков безопасного поведения.

"Теперь мой ребенок готов к встрече с окружающим миром и его опасностями", - именно это могут сказать родители после прочтения и усвоения этой книги.

 

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