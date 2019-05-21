//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

10 мероприятий, ради которых стоит посетить "Книжный Арсенал"

Ежегодный самый большой книжный фестиваль в Украине "Книжный Арсенал" - это не просто масштабная книжная ярмарка, но и уникальные встречи с писателями, музыкальные и танцевальные перформансы, выставки и дискуссии

В этом году Международный фестиваль "Книжный Арсенал" состоится уже в девятый раз. 5 дней встреч с интересными украинскими и иностранными писателями, презентации, дискуссии и тысячи книжных новинок - это то, что делает "Книжный Арсенал" одним из самых интересных культурных событий в Украине.

Фокус-темой фестиваля, который будет проходить в Художественном арсенале с 22 по 26 мая, станет соседство: взаимоотношения между культурами, историями и политиками соседних стран. Соседство, которое предусматривает открытие друг друга через путешествия, переводы, совместные творческие проекты.

Еспресо.TV отобрало 10 событий "Книжного Арсенала", которые стоит посетить.

Вечера музыки у бара BARnaSTIYKA

Когда: каждый день с 22 по 26 мая, 19:00
Где: второй этаж Арсенала

"Книжный Арсенал" будет иметь насыщенную музыкальными событиями программу. Так, например, BARnaSTIYKA проведет 5 вечеров музыки возле бара. В среду для посетителей будет играть Dj Dobryi Bober, в четверг можно будет услышать саксофон, синтезатор, эффекты, импровизацию от Ghost Cities, в пятницу - украинскую бардовскую музыку от группы "Мало", в субботу - Dj-сет от учредителей 20ft Radio Misha & David. А завершит программу живая традиционная украинская музыка из экспедиций и архивов от US Orchestra.

"Ветеранская палатка"

Когда: 22 мая, 17:00 (уличная сцена) и 24 мая, 15:00 (зал "Сфера")

Уже 5 лет на востоке Украины продолжается война. Тысячи семей знают о ней не с новостей. В России активно печатаются и широко тиражируются не только фейки в СМИ, но и художественная литература, которая оправдывает российскую агрессию и героизирует врагов Украины.

Украинским волонтерам и участникам современной войны есть о чем сказать. И программа "Ветеранская палатка" станет особым акцентом фестиваля. В течение "Книжного Арсенала" литература о настоящей русско-украинской войне, написанная участниками боевых действий и волонтерами, будет представлена на специально оборудованной военной палатке во дворе Арсенала, где также будут проходить автограф-сессии авторов.

22 мая состоится презентация проекта "Ветеранская литература на Книжном Арсенале", а 24-го - пройдет дискуссия "Ветеранская литература как общественное явление: государственная поддержка, социализация, противодействие гибридной агрессии".

Поэзия, музыка, визуализация от проекта "раздела"

Когда: 22 мая, 20:00
Где: музыкальная сцена

За 7 лет своего существования мультидисциплинарный проект "раздела" завоевал любовь немалой аудитории. "Раздел" - это уникальное сочетание современной поэзии, музыки и визуальных образов. Это не просто проект, это своеобразное художественное произведение, созданное взаимодействием различных видов искусства.

В этом году на "Книжном Арсенале" автор идеи Оля Михайлюк, поэт и писатель Сергей Жадан, композитор Алексей Ворсоба, музыкант Томаш Сикора, Сергей Пилявець и другие участники проекта представят перформанс "Поэзия / музыка / визуализация - знаки взаимодействия". Это взаимодействие различных видов искусства, которые вполне могут существовать отдельно, усиливать их.

Участники "разделительнЫх" - представители трех соседних стран: Украины, Беларуси и Польши, что резонирует с темой фестиваля - соседство.

Показ фильма "Бебиситеры президента" и дискуссия "Почему молодежи не заходит политика?"

Когда: 23 мая, 15:00
Где: кинозал

"Бебиситеры президента" - это документальный проект "Громадского" о том, как молодежь идет на выборы и приобщается к социально-политическим процессам. Героями фильма стали пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые живут в разных регионах Украины и имеют совершенно разные мировоззрения. Каждый участник получил своего подопечного - кандидата в президенты, который и стал главным объектом наблюдений на ближайшие несколько месяцев.

Герои стали этакими бебиситерами, "няньками" для своих "президентиков", которые внимательно следят, чтобы их "малое и дурное» не причинило беды себе и другим.

После просмотра киноверсии состоится дискуссия с авторами и героями ленты на тему "Почему молодежи не заходит политика?».

Встреча с автором книги "Маленькая книга хюґе. Как жить хорошо по-датский" Миком викингов

Когда: 23 мая, 17:00
Где: зал "Сфера"

Генеральный директор Института исследования счастья в Копенгагене и один из ведущих мировых экспертов в сфере счастье Мик Викинг точно знает, в чем секрет счастья. Ведь его работа - исследование уровня удовлетворенности жизнью людей в разных уголках мира, изучение причин и основных факторов. Научный подход позволил исследователям определить, что же влияет на нашу жизнь и делает нас довольными. Результатами исследований Мик Викинг поделился в своих книгах "Маленькая книга хюґе. Как жить хорошо по-датский" и "Маленькая книга Люке. Секреты счастливых людей мира", ставшие мировыми бестселлерами.

Обе книги вышли в украинском переводе в издательстве "Клуб Семейного Досуга". Писатель и исследователь счастья посетит "Книжный Арсенал" и проведет "хюгную" встречу с читателями.

Танцевальный перформанс "ТРЦ" Кристины Шишкаревой и Totem Young Ensemble

Когда: 23 мая, 18:00
Где: музыкальная сцена

Totem Young Ensemble и художественный руководитель Totem Dance Кристина Шишкарева представят перформанс "ТРЦ" по случаю публикации одноименной книги Александра Михеда.

Totem Dance - это не просто танцевальная школа. Это художественное пространство, которое развивает современный танец в Украине и воспитывает и учит понимать современное искусство не только своих маленьких и взрослых учеников, но и зрителей.

После перформанса состоится разговор "Поэзия как нон-фикшн".

Музыкально-театральный перформанс по мотивам произведения Дэвида Лэнга "The little match girl passion" / "Страсти по девочке со спичками"

Когда: 23 мая, 20:00
Где: музыкальная сцена

Один из самых ярких символов единения - это танец. Подавляющее большинство танцев направлено на установление контакта - зрительного и тактильного. Это создает мощное ощущение единства, но не иллюзорное ли оно? Тесные объятия - не всегда символ мира.

Эту тему будет исследовать программа Любы Морозовой "Мнимые танцы".

Музыкально-театральный перформанс по мотивам произведения Дэвида Лэнга "The little match girl passion" / "Страсти по девочке со спичками" в исполнении вокального ансамбля современной музыки Alter Ratio и при участии режиссера-постановщика Дмитрия Костюминского сочетает ужас и красоту.

Главная героиня - девочка, умирает от холода из-за равнодушия соседей. Танец здесь проступает как на уровне современной пластики, так и в ритмичности вокальной линии. И в нем энергии отторжения не меньше, чем желание единства.

Научпоп-беседа "Что скрывает наша ДНК"

Когда: 25 мая, 12:00
Где: уличная сцена

Людей всегда интересовали вопросы, кто мы такие на самом деле, кто наши предки. На эти вопросы может ответить наша ДНК, открыв самые неожиданные подробности о нашем происхождении.

В 2019 году "Наш Формат" перевел и издал книгу американского генетика, исследователя Дэвида Райха "Кто мы такие? Происхождение человека сквозь призму ДНК". Во время "Книжного Арсенала" клеточный биолог, популяризатор науки Ольга Маслова будет говорить о книжной новинке, тайны нашей ДНК и, в частности, что ДНК может нам рассказать об истории и происхождении человечества.

Разговор о науке обречен быть увлекательным, если его проводит Ольга Маслова. Ведь часть ее деятельности и заключается в том, чтобы сделать науку интересной и доступной как можно более широкой аудитории.

Дискуссия "Ex nihilo: Возможна оригинальность"

Когда: 25 мая, 17:00
Где: зал "УВК"

Возможна оригинальность, когда все слова давно уже написаны? Это заимствование или кража? Дизайнер Ольга Протасова, поэт и иллюстратор Илья Стронговский вместе с Алексеем Кондаком и переводчицей Анной Лелев выяснять это. Их публичная дискуссия вдохновлена выходом книги Роберта Шора "Моли, воруй и одалживай".

Книга раскрывает хитрости художников: как они занимают идеи, или злятся на копировщиков, когда подделка становится оригиналом и почему авторское право - это право важное.

Спектакль "Поймать Кайдаша" (по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья")

Когда: 26 мая, 18:00
Где: музыкальная сцена

Осовремененная версия повести "Кайдашева семья" от "Дикого театра" лучше раскроет тему соседства - фокуса нынешнего "Книжного Арсенала". Ибо кто является ближайшими соседями, друзьями и кровными врагами, если не родственники, живущие в одном дворе? Режиссер Максим Голенко и драматург Наталья Ворожбит переосмыслили классический сюжет.

Спектакль состоится в рамках перформативной программы Анастасии Гайшенец "Пришельцы". События этой программы будут исследовать "чужеродность" и "инаковость": каким образом мы маркируем все и всех, как "других", кто является "пришельцем" в бытовом или политическом смысле.

Вход на все события - по фестивальному билету "Книжного Арсенала".
Полный билет на один день: 80 грн.
Льготный билет (школьники от 12 лет, студенты, пенсионеры - при наличии удостоверения): 40 грн.
Семейный билет (на 2 взрослых и 1-2 ребенка в возрасте от 12 лет): 180 грн.
Абонемент на все дни фестиваля: 300 грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать