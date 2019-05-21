10 мероприятий, ради которых стоит посетить "Книжный Арсенал"

22 мая, 2019, 09:13

Дарья Тарасова

Ежегодный самый большой книжный фестиваль в Украине "Книжный Арсенал" - это не просто масштабная книжная ярмарка, но и уникальные встречи с писателями, музыкальные и танцевальные перформансы, выставки и дискуссии

В этом году Международный фестиваль "Книжный Арсенал" состоится уже в девятый раз. 5 дней встреч с интересными украинскими и иностранными писателями, презентации, дискуссии и тысячи книжных новинок - это то, что делает "Книжный Арсенал" одним из самых интересных культурных событий в Украине.

Фокус-темой фестиваля, который будет проходить в Художественном арсенале с 22 по 26 мая, станет соседство: взаимоотношения между культурами, историями и политиками соседних стран. Соседство, которое предусматривает открытие друг друга через путешествия, переводы, совместные творческие проекты.

Еспресо.TV отобрало 10 событий "Книжного Арсенала", которые стоит посетить.

Вечера музыки у бара BARnaSTIYKA

Когда: каждый день с 22 по 26 мая, 19:00

Где: второй этаж Арсенала

"Книжный Арсенал" будет иметь насыщенную музыкальными событиями программу. Так, например, BARnaSTIYKA проведет 5 вечеров музыки возле бара. В среду для посетителей будет играть Dj Dobryi Bober, в четверг можно будет услышать саксофон, синтезатор, эффекты, импровизацию от Ghost Cities, в пятницу - украинскую бардовскую музыку от группы "Мало", в субботу - Dj-сет от учредителей 20ft Radio Misha & David. А завершит программу живая традиционная украинская музыка из экспедиций и архивов от US Orchestra.

"Ветеранская палатка"

Когда: 22 мая, 17:00 (уличная сцена) и 24 мая, 15:00 (зал "Сфера")

Уже 5 лет на востоке Украины продолжается война. Тысячи семей знают о ней не с новостей. В России активно печатаются и широко тиражируются не только фейки в СМИ, но и художественная литература, которая оправдывает российскую агрессию и героизирует врагов Украины.

Украинским волонтерам и участникам современной войны есть о чем сказать. И программа "Ветеранская палатка" станет особым акцентом фестиваля. В течение "Книжного Арсенала" литература о настоящей русско-украинской войне, написанная участниками боевых действий и волонтерами, будет представлена на специально оборудованной военной палатке во дворе Арсенала, где также будут проходить автограф-сессии авторов.

22 мая состоится презентация проекта "Ветеранская литература на Книжном Арсенале", а 24-го - пройдет дискуссия "Ветеранская литература как общественное явление: государственная поддержка, социализация, противодействие гибридной агрессии".

Поэзия, музыка, визуализация от проекта "раздела"

Когда: 22 мая, 20:00

Где: музыкальная сцена

За 7 лет своего существования мультидисциплинарный проект "раздела" завоевал любовь немалой аудитории. "Раздел" - это уникальное сочетание современной поэзии, музыки и визуальных образов. Это не просто проект, это своеобразное художественное произведение, созданное взаимодействием различных видов искусства.

В этом году на "Книжном Арсенале" автор идеи Оля Михайлюк, поэт и писатель Сергей Жадан, композитор Алексей Ворсоба, музыкант Томаш Сикора, Сергей Пилявець и другие участники проекта представят перформанс "Поэзия / музыка / визуализация - знаки взаимодействия". Это взаимодействие различных видов искусства, которые вполне могут существовать отдельно, усиливать их.

Участники "разделительнЫх" - представители трех соседних стран: Украины, Беларуси и Польши, что резонирует с темой фестиваля - соседство.

Показ фильма "Бебиситеры президента" и дискуссия "Почему молодежи не заходит политика?"

Когда: 23 мая, 15:00

Где: кинозал

"Бебиситеры президента" - это документальный проект "Громадского" о том, как молодежь идет на выборы и приобщается к социально-политическим процессам. Героями фильма стали пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые живут в разных регионах Украины и имеют совершенно разные мировоззрения. Каждый участник получил своего подопечного - кандидата в президенты, который и стал главным объектом наблюдений на ближайшие несколько месяцев.

Герои стали этакими бебиситерами, "няньками" для своих "президентиков", которые внимательно следят, чтобы их "малое и дурное» не причинило беды себе и другим.

После просмотра киноверсии состоится дискуссия с авторами и героями ленты на тему "Почему молодежи не заходит политика?».

Встреча с автором книги "Маленькая книга хюґе. Как жить хорошо по-датский" Миком викингов

Когда: 23 мая, 17:00

Где: зал "Сфера"

Генеральный директор Института исследования счастья в Копенгагене и один из ведущих мировых экспертов в сфере счастье Мик Викинг точно знает, в чем секрет счастья. Ведь его работа - исследование уровня удовлетворенности жизнью людей в разных уголках мира, изучение причин и основных факторов. Научный подход позволил исследователям определить, что же влияет на нашу жизнь и делает нас довольными. Результатами исследований Мик Викинг поделился в своих книгах "Маленькая книга хюґе. Как жить хорошо по-датский" и "Маленькая книга Люке. Секреты счастливых людей мира", ставшие мировыми бестселлерами.

Обе книги вышли в украинском переводе в издательстве "Клуб Семейного Досуга". Писатель и исследователь счастья посетит "Книжный Арсенал" и проведет "хюгную" встречу с читателями.

Танцевальный перформанс "ТРЦ" Кристины Шишкаревой и Totem Young Ensemble

Когда: 23 мая, 18:00

Где: музыкальная сцена

Totem Young Ensemble и художественный руководитель Totem Dance Кристина Шишкарева представят перформанс "ТРЦ" по случаю публикации одноименной книги Александра Михеда.

Totem Dance - это не просто танцевальная школа. Это художественное пространство, которое развивает современный танец в Украине и воспитывает и учит понимать современное искусство не только своих маленьких и взрослых учеников, но и зрителей.

После перформанса состоится разговор "Поэзия как нон-фикшн".

Музыкально-театральный перформанс по мотивам произведения Дэвида Лэнга "The little match girl passion" / "Страсти по девочке со спичками"

Когда: 23 мая, 20:00

Где: музыкальная сцена

Один из самых ярких символов единения - это танец. Подавляющее большинство танцев направлено на установление контакта - зрительного и тактильного. Это создает мощное ощущение единства, но не иллюзорное ли оно? Тесные объятия - не всегда символ мира.

Эту тему будет исследовать программа Любы Морозовой "Мнимые танцы".

Музыкально-театральный перформанс по мотивам произведения Дэвида Лэнга "The little match girl passion" / "Страсти по девочке со спичками" в исполнении вокального ансамбля современной музыки Alter Ratio и при участии режиссера-постановщика Дмитрия Костюминского сочетает ужас и красоту.

Главная героиня - девочка, умирает от холода из-за равнодушия соседей. Танец здесь проступает как на уровне современной пластики, так и в ритмичности вокальной линии. И в нем энергии отторжения не меньше, чем желание единства.

Научпоп-беседа "Что скрывает наша ДНК"

Когда: 25 мая, 12:00

Где: уличная сцена

Людей всегда интересовали вопросы, кто мы такие на самом деле, кто наши предки. На эти вопросы может ответить наша ДНК, открыв самые неожиданные подробности о нашем происхождении.

В 2019 году "Наш Формат" перевел и издал книгу американского генетика, исследователя Дэвида Райха "Кто мы такие? Происхождение человека сквозь призму ДНК". Во время "Книжного Арсенала" клеточный биолог, популяризатор науки Ольга Маслова будет говорить о книжной новинке, тайны нашей ДНК и, в частности, что ДНК может нам рассказать об истории и происхождении человечества.

Разговор о науке обречен быть увлекательным, если его проводит Ольга Маслова. Ведь часть ее деятельности и заключается в том, чтобы сделать науку интересной и доступной как можно более широкой аудитории.

Дискуссия "Ex nihilo: Возможна оригинальность"

Когда: 25 мая, 17:00

Где: зал "УВК"

Возможна оригинальность, когда все слова давно уже написаны? Это заимствование или кража? Дизайнер Ольга Протасова, поэт и иллюстратор Илья Стронговский вместе с Алексеем Кондаком и переводчицей Анной Лелев выяснять это. Их публичная дискуссия вдохновлена выходом книги Роберта Шора "Моли, воруй и одалживай".

Книга раскрывает хитрости художников: как они занимают идеи, или злятся на копировщиков, когда подделка становится оригиналом и почему авторское право - это право важное.

Спектакль "Поймать Кайдаша" (по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья")

Когда: 26 мая, 18:00

Где: музыкальная сцена

Осовремененная версия повести "Кайдашева семья" от "Дикого театра" лучше раскроет тему соседства - фокуса нынешнего "Книжного Арсенала". Ибо кто является ближайшими соседями, друзьями и кровными врагами, если не родственники, живущие в одном дворе? Режиссер Максим Голенко и драматург Наталья Ворожбит переосмыслили классический сюжет.

Спектакль состоится в рамках перформативной программы Анастасии Гайшенец "Пришельцы". События этой программы будут исследовать "чужеродность" и "инаковость": каким образом мы маркируем все и всех, как "других", кто является "пришельцем" в бытовом или политическом смысле.

Вход на все события - по фестивальному билету "Книжного Арсенала".

Полный билет на один день: 80 грн.

Льготный билет (школьники от 12 лет, студенты, пенсионеры - при наличии удостоверения): 40 грн.

Семейный билет (на 2 взрослых и 1-2 ребенка в возрасте от 12 лет): 180 грн.

Абонемент на все дни фестиваля: 300 грн.