10 фильмов 2019 года, которые стоит посмотреть на карантине

16 апреля, 2020, 16:17

Максим Ивануха

Комиксы, драмы, фантастика и ужасы: 10 фильмов 2019-го года, которые разнообразят ваше пребывание на карантине

"Рокетмен"

Биографическая драма о живой легенде музыки - сэре Элтоне Джоне.

Режиссером фильма является Декстер Флетчер, который работал над завершением "Богемской рапсодии" о Фредди Меркьюри. Роль Элтона Джона доверили талантливому Тарону Эджертону ("Кингсмен"), который также снялся в комедийной драме Флетчера "Эдди Орел".

В фильме "Рокетмен" - рассказана история жизни Элтона Джона, вундеркинда из Королевской академии музыки, и его долгом и насыщенном сотрудничестве с поэтом Берни Топином, который написал большинство хитов Элтона Джона, в частности песню "Rocket man".

"Люди в черном: интернешнл"

Фантастическая комедия от режиссера восьмой части "Форсажа" Ф. Гэри Грея, в которой представлены персонажи серии фильмов "Люди в черном".

Новая картина основана на комиксах "Malibu/Marvel". Главные роли в фильме сыграли: Крис Хемсворт, известный по участию в серии фильмов "Тор" и "Мстители"; Тесса Томпсон - звезда фильмов "Крид" и сериала "Западный мир". Также фильм украсила игра известных актеров Лиама Нисона и Эммы Томпсон. В центре сюжета базирующаяся в Лондоне команда "Людей в черном", расследующая тайное убийство, которое отсылает их по всему земному шару.

"История игрушек 4"

Долгожданное продолжение знаменитого мультфильма от оскароносных Disney/Pixar.

С переездом в новый дом жизнь ковбоя Вуди и космического рейнджера Базза переворачивается с ног на голову. Оставив заботы, герои вынуждены объединиться, чтобы отправиться в увлекательное и опасное путешествие в мире игрушек. Уже традиционно главную роль в фильме озвучил двукратный лауреат "Оскара" Том Хэнкс.

"Человек-паук: Далеко от дома"

Супергеройский фильм, продолжение приключений культового персонажа комиксов Человека-паука.

События ленты разворачиваются после завершения последних "Мстителей", которые опередили "Титаник" в списке самых кассовых фильмов всех времен. В новом фильме альтер-эго Человека-паука - Питер Паркер пытается жить нормальной жизнью и отправляется на каникулы в Европу. Но когда его друзья оказываются в смертельной опасности, Человек-паук не колеблясь спешит на помощь. Могущественный враг по имени Мистерио не только имеет злые планы в отношении кучки подростков, но и реальные шансы уничтожить весь мир. Человека-паука играет 22-летний британец Том Холланд, для которого это уже пятый марвеловский фильм.

"Оно: часть 2"

Триллер - продолжение одноименного фильма по роману Стивена Кинга.

Сюжет развивается через 27 лет после событий оригинальной ленты. "Клуб неудачников" возвращается в вымышленный город Дерри, чтобы покончить с клоуном Пеннивайзом. Главную роль клоуна-убийцы играет Билл Скарсгард - сын известного шведского актера Стеллана Скарсгарда. Также в фильме появляются популярные актеры Джессика Честейн ( "Марсианин") и Джеймс Макэвой ("Стекло").

"Однажды в Голливуде"

Детективный фильм от культового режиссера Квентина Тарантино.

В центре сюжета - звезда ТВ и его дублер, которые пытаются сделать себе имя в Голливуде во время убийств сатаниста Чарльза Мэнсона, известной жертвой которого стала беременная жена Романа Полански Шэрон Тейт (в фильме Тарантино ее играет Робби). Также в фильме роли исполняют суперзвезды Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

"Джокер"

Новая сага полностью посвящена личности Джокера - культового антигероя комиксов о Бэтмене.

В разные годы Джокера играли знаменитые актеры: Джек Николсон, Джаред Лето и Хит Леджер. Последний за эту роль посмертно получил "Оскара". События новой ленты происходят в 1981 году. Авторы фильма отмечают: "Джокер" рассказал историю, которую еще не видели на большом экране. Фильм стал исследованием персонажа незадачливого комика Артура Флека (Джокера играет трехкратный номинант на "Оскар" Хоакин Феникс), человека, которого отвергло общество, и поучительной историей. Одну из ролей в фильме исполняет легендарный Роберт де Ниро. Продюсером фильма является актер и режиссер Брэдли Купер, который в прошлом году поразил зрителей картиной с поп-иконой Леди Гага ( "Рождение звезды").

"Захар Беркут"

Исторический экшн от режиссера "Киборг" Ахтема Сеитаблаева, снятый по одноименной повести Ивана Франко.

По сюжету, монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты - тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Захара Беркута в фильме играет голливудский актер Роберт Патрик, известный благодаря роли "плохого робота" в фантастическом шедевре "Терминатор-2: Судный день". Съемки "Захара Беркута" прошли на Закарпатье и в Киевской области. Общая стоимость производства фильма составляет 75 млн грн (из государственного бюджета выделили 30 млн).

"Гарет Джонс"

Основанный на реальных событиях триллер известной польской режиссера Агнешки Холланд, посвященный легендарному журналисту Гарету Джонсу, которого называют первым, кто рассказал на Западе о Голодоморе в Украине.

Известно, что Гарет Джонс посетил в 1933 году села в Советской Украине, куда в то время иностранным журналистам ездить было запрещено. Он отправился туда нелегально из Москвы, где был корреспондентом нескольких газет, узнав о голоде. В марте 1933 года он вернулся на Запад и обнародовал в Берлине пресс-релиз, в котором описал голодную смерть миллионов украинцев в то время, когда советский режим экспортировал зерно на Запад. Роль Джонса сыграл британский актер Джеймс Нортон, который в интервью Variety говорил, что заинтересовался ролью репортера, потому что никогда до этого не слышал о нем и что Голодомор в Украине 1932-1933 годов, который до сих пор отрицают правительства некоторых стран, имеет "чрезвычайное значение в истории", как и Холокост.

"Звездные войны: Восхождение Скайвокера"

Продолжение космической саги.

Девятый эпизод эпоса "Звездные Войны" рассказал историю Скайуокера, которая продолжается более 40 лет. Режиссером фильма выступил Джей Джей Абрамс, уже снимавший "Звездные войны" ранее, а именно - эпизод 7 "Пробуждение силы". В фильме использовали материалы из ранее снятых фильмов с культовой принцессой Леей, исполнительница роли которой Кэрри Фишер преждевременно скончалась в 2016 году.