Миссия безграничной любви Христа. Пасха: что в ней небесного, что исторического, а что - нашего, современного
"Христос Воскрес!" - будет звонко звучать в это светлое пасхальное утро от всех и для всех, независимо от того, знакомы мы с человеком, с которым здороваемся, или нет. День единения, день мира, добра, любви, день победы жизни над смертью, день вечного триумфа жизни. Это доказал нам Сын Божий, пришедший с небес на землю со специально миссией безграничной любви, зная, что за нее он будет распят на кресте.
Но Он смог! И это - величайшая победа, которая существовала когда-нибудь на земле: победить смерть любовью. Любовью к нам, людям. И эта Его сила, этот величественный пример сегодня, в День Его Воскресение - перед каждым верующим предстает особенно сильно, вдохновляя, обнадеживая, поистине даря крылья.
В этом году мы празднуем Пасху 28 апреля, когда весна уже в разгаре, и даже природа придает этому Большом дню особый символизм.
Если Христос воскрес - и мы воскреснем!
Почему приветствие "Христос воскрес!" и ответ "Воистину воскрес!" можно справедливо называть сосредоточением нашей веры? Этот вопрос в своем Пасхальном послании объясняет Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Епифаний:
"Через них мы утверждаем нашу веру в Бога, в то, что Он всегда с нами, помогает побороть страх и смерть и дарует нам вечную жизнь. Это приветствие, которым мы привыкли славить Воскресение Христово, является также призывом к каждому: если Христос воскрес, то и мы воскреснем. а если мы воскреснем, то должны позаботиться, чтобы это было для блаженной вечности, а не для осуждения за совершенное нами зло.
Не от нас зависит, что мы смертны, но от нас зависит - как мы используем время нашей жизни: во благо или во зло. А это побуждает нас к выполнению заповедей Божиих, к приумножению любви, добра и борьбы с грехом как внутри себя, так и в окружающем мире ".
Украинская пасхальная история
Ее истоки прослеживаются в глубине веков: еще 8 тысяч лет назад наши предки-трипольцы отмечали Великий день в прямом смысле этих слов. Это означало, что на земле воцарилась весна полностью, что день стал длиннее ночи, что воскресла жизнь. По верованиям трипольцев, жизнь на зиму замирала, а весной воскресала. Веснянки, гаивки, ритуальные калачи, бабки - хлеб солнца, чтобы было добрым к человеку. Тогда же наши предки заложили глубинные символы в писанку как маленький прообраз вселенной, символ жизни, символ обновления, бесконечный цикл жизни на земле.
С принятием христианства, в конце первого тысячелетия, праздник Пасхи приобрел значительно более глубкое содержание: как праздник победы жизни над смертью. Каждому решать, какой смысл вкладывать в это понятие, потому что, как сказано в Писании, "по вере вашей и будет вам". Но существуют неоспоримые и нетленные доказательства, исторические, говоря современными терминами, факты, подтверждающие эту бесконечность жизни: Богослужебные книги, написанные давно и еще данее, людьми, которые становились святыми, которые отреклись от всего земного во имя служения Господу.
"Вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь - Он воскрес"
Так, по Священному Писанию, Христос воскрес рано утром, и Воскресение Его сопровождалось большим землетрясением - ангел небесный отвалил камень от двери Гроба Господня. На рассвете женщины-мироносицы пришли ко гробу с ароматными маслами, чтобы по обычаю помазать ими тело Иисуса, но увидели отваленный камень и пустой гроб. Ангел и сказал им:
"Вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь - Он воскрес, как сказал» (Мф. 28: 5 - 6).
Великая ночь - Всенощное бдение
К Всенощной, конечно, была длинная дорога Поста и смирения, уход в себя и осмысление своей собственной миссии на земле. Последняя неделя перед Воскресением - Великая - каждый день нес в себе особый смысл.
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Пасхальная Служба Божья продолжается всю ночь с субботы на воскресенье, а уже в полночь начинается Праздник Христова Воскресения. Тогда, подобно женам-мироносицам, пришедшим ко Гробу Господню, миряне трижды обойдут под торжественные звуки колоколов храм, остановившись перед его закрытой дверью, словно перед запечатанным Божьим гробом.
И под первый радостный утренний тропарь "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и тем, что во гробех живот даровав!" начнется утренняя, самая праздничная за все праздники служба Божья. И святой отец крестом откроет двери храма, возвещая, что Христос открыл нам врата в небо, и вынесут плащаницу, и с этого момента на приветствие священника "Христос Воскресе!" миряне будут отвечать "Воистину Воскрес!", и это приветствие будет звучать 40 дней, - земного пути Сына Божия, до Вознесения Христова.
События Всенощной очень символичны. Именно на Пасху в первые века после Рождества Христова принимали Таинство крещения и миропомазания, в течение Светлой седмицы оставаясь в белых одеждах, что символизировало дарованную Господом чистоту. Поэтому, идя в церковь, одеваются в светлые новые одежды, считая, что "Хоть и простенькая сорочка, но на Пасху она всегда беленькая".
В каждом храме этой ночью будет читаться основной посыл Пасхальной радости по проповеди святителя Иоанна Златоуста:
"Воскрес Христос, и ад уничтожен ... Воскрес Христос, и жизнь торжествует. Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе". Отныне для людей открыты двери Царства небесного, и это - величайший триумф человека.
Праздничный пасхальный стол
Семья собирается за праздничный стоом, сразу вернувшись из церкви. Стараются приезжать отовсюду к родителям, к родным. Каждая семья имеет свои обычаи, которые идут от деда-прадеда, у каждой семьи свои праздничные истории. Разговляются освященными в церкви паской и пасхальными яйцами. После семинедельного поста на столе появляются самые вкусные блюда - паски, писанки, мясо, сыр, жаркое, колбасы, выпечка, напитки.
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Родные традиции, добрые обычаи
- Привычно христосуются трижды. Обнимаются с приветствием "Христос воскрес!" и ответом "Воистину воскрес!"
- Начать праздничный завтрак утром с освященной крашанки - символа новой жизни во Христе.
- Следует поделиться с ближними и теми, кто нуждается, частью освященного из пасхальной корзины, таким образом поделившись не просто едой, а радостью Воскресения Христова, надеждой на жизнь вечную.
- Девушки умываются водой, в которую кладут освященные крашанки, чтобы быть еще красивее, "как та крашанка".
- Еще девушки дарят крашанку парню, который понравился. Можно придумать, как это сделать, или же просто угостить.
- После завтрака идут на кладбище, чтобы известить и умерших, что Христос воскрес.
- Дарят друг другу писанку - основной обычай этого Светлого праздника Пасхи. Многие любят устраивать "поединкие" - "бится" пасхальными крашанками, хотя это, скорее всего, просто веселая пасхальная забава.
- По традиции, Пасху празднуют семь дней, принимают гостей и ходят в гости.
- Во время Пасхальной недели надо непременно посетить всех родственников, потом хороших знакомых, особенно пожилых.
- В некоторых регионах есть обычай, согласно которому на Пасху следует отпустить в небо белого голубя или голубку, чтобы вместе с ними освободиться от того, что беспокоит.
- Скорлупу от освященных крашанок надо собрать и закопать в землю или сжечь в месте, где мало ходят люди, чтобы не топтали, - прибудет здоровье и будет хороший урожай.
- Еще существует интересное поверье: если положить освященную крашанку в воду, прочитать молитву, затем умыться этой водой, верили, что лицо станет красивым, а голова - ясной. А если женщина ополоснет этой водой тело, ждать увеличения семьи.
- Считается, что с помощью крашанки души умерших могут получить облегчение на том свете.
И еще в этот день есть много интересного
- Если на Пасху спит хозяин, то поляжет пшеница, а если хозяйка - лен.
- Если на Пасху ясно светит солнце, то через три дня пойдет снег.
- Если на Пасху дождь или облачно, будет урожай.
- На Пасху первый раз закукует кукушка.
- Где волк на Пасху услышит колокола, то там будет целый год крутиться.
В этот день поистине торжествует все земное и небесное. Присмотритесь к утреннему пасхальному небу: оно, даже если и облачное, - цветет. Помню, так бабушка будила нас на рассвете на утреннюю службу Божью. И мы неслись по солнечной дорожке в храм, а с неба падали небесные цветы - особые в этот день солнечные блики. Рождается день, пришла настоящая весна, а главное - Сын Божий, сегодня воскрес, открыл нам дорогу к этому небу, к вечности. Пусть будут такими помыслы и действия - будем жить, будем работать, мечтайте во славу небес и родной земли, семьи. Светлых праздников!
Христос воскрес!
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