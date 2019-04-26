Миссия безграничной любви Христа. Пасха: что в ней небесного, что исторического, а что - нашего, современного

27 апреля, 2019, 08:40

Татьяна Зинченко

Традиции, обычаи, значение Воскресения Христова - главного церковного праздника, первейшего из 12 главных христианских праздников

"Христос Воскрес!" - будет звонко звучать в это светлое пасхальное утро от всех и для всех, независимо от того, знакомы мы с человеком, с которым здороваемся, или нет. День единения, день мира, добра, любви, день победы жизни над смертью, день вечного триумфа жизни. Это доказал нам Сын Божий, пришедший с небес на землю со специально миссией безграничной любви, зная, что за нее он будет распят на кресте.

Но Он смог! И это - величайшая победа, которая существовала когда-нибудь на земле: победить смерть любовью. Любовью к нам, людям. И эта Его сила, этот величественный пример сегодня, в День Его Воскресение - перед каждым верующим предстает особенно сильно, вдохновляя, обнадеживая, поистине даря крылья.

В этом году мы празднуем Пасху 28 апреля, когда весна уже в разгаре, и даже природа придает этому Большом дню особый символизм.

Если Христос воскрес - и мы воскреснем!

Почему приветствие "Христос воскрес!" и ответ "Воистину воскрес!" можно справедливо называть сосредоточением нашей веры? Этот вопрос в своем Пасхальном послании объясняет Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Епифаний:

"Через них мы утверждаем нашу веру в Бога, в то, что Он всегда с нами, помогает побороть страх и смерть и дарует нам вечную жизнь. Это приветствие, которым мы привыкли славить Воскресение Христово, является также призывом к каждому: если Христос воскрес, то и мы воскреснем. а если мы воскреснем, то должны позаботиться, чтобы это было для блаженной вечности, а не для осуждения за совершенное нами зло. Не от нас зависит, что мы смертны, но от нас зависит - как мы используем время нашей жизни: во благо или во зло. А это побуждает нас к выполнению заповедей Божиих, к приумножению любви, добра и борьбы с грехом как внутри себя, так и в окружающем мире ".

Украинская пасхальная история

Ее истоки прослеживаются в глубине веков: еще 8 тысяч лет назад наши предки-трипольцы отмечали Великий день в прямом смысле этих слов. Это означало, что на земле воцарилась весна полностью, что день стал длиннее ночи, что воскресла жизнь. По верованиям трипольцев, жизнь на зиму замирала, а весной воскресала. Веснянки, гаивки, ритуальные калачи, бабки - хлеб солнца, чтобы было добрым к человеку. Тогда же наши предки заложили глубинные символы в писанку как маленький прообраз вселенной, символ жизни, символ обновления, бесконечный цикл жизни на земле.

С принятием христианства, в конце первого тысячелетия, праздник Пасхи приобрел значительно более глубкое содержание: как праздник победы жизни над смертью. Каждому решать, какой смысл вкладывать в это понятие, потому что, как сказано в Писании, "по вере вашей и будет вам". Но существуют неоспоримые и нетленные доказательства, исторические, говоря современными терминами, факты, подтверждающие эту бесконечность жизни: Богослужебные книги, написанные давно и еще данее, людьми, которые становились святыми, которые отреклись от всего земного во имя служения Господу.

"Вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь - Он воскрес"

Так, по Священному Писанию, Христос воскрес рано утром, и Воскресение Его сопровождалось большим землетрясением - ангел небесный отвалил камень от двери Гроба Господня. На рассвете женщины-мироносицы пришли ко гробу с ароматными маслами, чтобы по обычаю помазать ими тело Иисуса, но увидели отваленный камень и пустой гроб. Ангел и сказал им:

"Вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь - Он воскрес, как сказал» (Мф. 28: 5 - 6).

Великая ночь - Всенощное бдение

К Всенощной, конечно, была длинная дорога Поста и смирения, уход в себя и осмысление своей собственной миссии на земле. Последняя неделя перед Воскресением - Великая - каждый день нес в себе особый смысл.

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Пасхальная Служба Божья продолжается всю ночь с субботы на воскресенье, а уже в полночь начинается Праздник Христова Воскресения. Тогда, подобно женам-мироносицам, пришедшим ко Гробу Господню, миряне трижды обойдут под торжественные звуки колоколов храм, остановившись перед его закрытой дверью, словно перед запечатанным Божьим гробом.

И под первый радостный утренний тропарь "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и тем, что во гробех живот даровав!" начнется утренняя, самая праздничная за все праздники служба Божья. И святой отец крестом откроет двери храма, возвещая, что Христос открыл нам врата в небо, и вынесут плащаницу, и с этого момента на приветствие священника "Христос Воскресе!" миряне будут отвечать "Воистину Воскрес!", и это приветствие будет звучать 40 дней, - земного пути Сына Божия, до Вознесения Христова.

События Всенощной очень символичны. Именно на Пасху в первые века после Рождества Христова принимали Таинство крещения и миропомазания, в течение Светлой седмицы оставаясь в белых одеждах, что символизировало дарованную Господом чистоту. Поэтому, идя в церковь, одеваются в светлые новые одежды, считая, что "Хоть и простенькая сорочка, но на Пасху она всегда беленькая".

В каждом храме этой ночью будет читаться основной посыл Пасхальной радости по проповеди святителя Иоанна Златоуста:

"Воскрес Христос, и ад уничтожен ... Воскрес Христос, и жизнь торжествует. Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе". Отныне для людей открыты двери Царства небесного, и это - величайший триумф человека.

Праздничный пасхальный стол

Семья собирается за праздничный стоом, сразу вернувшись из церкви. Стараются приезжать отовсюду к родителям, к родным. Каждая семья имеет свои обычаи, которые идут от деда-прадеда, у каждой семьи свои праздничные истории. Разговляются освященными в церкви паской и пасхальными яйцами. После семинедельного поста на столе появляются самые вкусные блюда - паски, писанки, мясо, сыр, жаркое, колбасы, выпечка, напитки.

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Родные традиции, добрые обычаи

Привычно христосуются трижды. Обнимаются с приветствием "Христос воскрес!" и ответом "Воистину воскрес!"

Начать праздничный завтрак утром с освященной крашанки - символа новой жизни во Христе.

Следует поделиться с ближними и теми, кто нуждается, частью освященного из пасхальной корзины, таким образом поделившись не просто едой, а радостью Воскресения Христова, надеждой на жизнь вечную.

Девушки умываются водой, в которую кладут освященные крашанки, чтобы быть еще красивее, "как та крашанка".

Еще девушки дарят крашанку парню, который понравился. Можно придумать, как это сделать, или же просто угостить.

После завтрака идут на кладбище, чтобы известить и умерших, что Христос воскрес.

Дарят друг другу писанку - основной обычай этого Светлого праздника Пасхи. Многие любят устраивать "поединкие" - "бится" пасхальными крашанками, хотя это, скорее всего, просто веселая пасхальная забава.

По традиции, Пасху празднуют семь дней, принимают гостей и ходят в гости.

Во время Пасхальной недели надо непременно посетить всех родственников, потом хороших знакомых, особенно пожилых.

В некоторых регионах есть обычай, согласно которому на Пасху следует отпустить в небо белого голубя или голубку, чтобы вместе с ними освободиться от того, что беспокоит.

Скорлупу от освященных крашанок надо собрать и закопать в землю или сжечь в месте, где мало ходят люди, чтобы не топтали, - прибудет здоровье и будет хороший урожай.

Еще существует интересное поверье: если положить освященную крашанку в воду, прочитать молитву, затем умыться этой водой, верили, что лицо станет красивым, а голова - ясной. А если женщина ополоснет этой водой тело, ждать увеличения семьи.

Считается, что с помощью крашанки души умерших могут получить облегчение на том свете.

И еще в этот день есть много интересного

Если на Пасху спит хозяин, то поляжет пшеница, а если хозяйка - лен.

Если на Пасху ясно светит солнце, то через три дня пойдет снег.

Если на Пасху дождь или облачно, будет урожай.

На Пасху первый раз закукует кукушка.

Где волк на Пасху услышит колокола, то там будет целый год крутиться.

В этот день поистине торжествует все земное и небесное. Присмотритесь к утреннему пасхальному небу: оно, даже если и облачное, - цветет. Помню, так бабушка будила нас на рассвете на утреннюю службу Божью. И мы неслись по солнечной дорожке в храм, а с неба падали небесные цветы - особые в этот день солнечные блики. Рождается день, пришла настоящая весна, а главное - Сын Божий, сегодня воскрес, открыл нам дорогу к этому небу, к вечности. Пусть будут такими помыслы и действия - будем жить, будем работать, мечтайте во славу небес и родной земли, семьи. Светлых праздников!

Христос воскрес!