Аттракцион с душой. Станут "Мстители: Завершение" самым кассовым фильмом в мире?

26 апреля, 2019, 21:09

В прокат вышла завершающая часть комиксовом-Супергеройском истории "Мстители" - грандиозное событие для мира кино

На столичной премьере перед входом в зал гостям раздавали конверты, чтобы класть туда телефоны. Так делают, когда прокатчики хотят свести к минимуму угрозу пиратской записи.

Правила есть правила, впрочем именно в этом случае они кажутся дико смешными. "Мстители: Завершение" - это кино с высококлассными визуальными и звуковыми изысками, к тому же сеанс проходил в новом зале IMAX Лазер, а это еще тот wow-эффект. И поэтому записывать на камеру, выкладывать в интернет и тем более смотреть это все на каких-то лэптопах - глупсть, которая уложиться в голове не может никак.

Авторы довольно предсказуемо создали образцовый киноаттракцион, в лучшем смысле этого слова. Потому что часто его используют в уничижительном контексте, мол какие-то американские горки, которые ничего после себч не оставляют. Приблизительно такие же разговоры постоянно крутятся вокруг "Оскаров" - якобы снять ленту, которая победит совсем нетрудно, нужно лишь сыграть на нужных темах. Если бы было так просто, то в одной Украине потенциальных лауреатов выпускали б с десяток в год.

"Мстители" и все остальные фильмы "Marvel Studios" (всего их пока 21) собрали армию поклонников не одними спецэффектами. Тех, кто создает эти ленты можно сравнить с хорошими политтехнологами, которые точно знают, чего хочет публика. И они дают это ей. Публика каждый раз остается довольна и ждет продолжения. Конечно, никакого новаторства ждать не приходится - команда использует стандартные и проверенные временем методы. Но все это сделано с профессионализмом и точностью "крепких ремесленников".

Каждый из героев франшизы - яркая личность, с интересной историей и неоднозначным характером. В них влюбляешься, за них переживаешь, их смерть вызывает печаль и так далее. Но это, видимо, касается, тех зрителей, которые вместе со Вселенной Марвел с 2008 года. Именно тогда свет увидела первая часть, это был "Железный человек" с Робертом Дауни-младшим. В этом же году вышел "Невероятный Халк", а дальше понеслось. 11 лет - это не шутки.

А потому, если вы надумаете прийти на "Мстителей" без подготовки - будете сидеть, как на чужом празднике. Спецэффекты вам точно понравятся. Но почему вдруг зал начинает смеяться, почему раздается страшная музыка, почему этот с бородой так смешно говорит да и в конце концов - почему все так любят одного из самых больших негодяев? Это все только для старых знакомых. А бесконечный поток непонятных слов вроде "Танос", "Асгард" или "Вормир" точно не дадут понять смысл многих фраз.

С другой стороны - этот мир настолько интересен, что изучать его просто удовольствие. Одно из доказательств - деньги. Кинематографическая вселенная Марвел сейчас занимает первое место в перечне самых прибыльных серий - все фильмы вместе заработали в прокате почти 19 миллиардов долларов. А это уж вдвое больше, чем серии "Звездные войны" и фильмы по книгам Джоан Роулинг. На четвертом месте - бондиана.

Сразу четыре марвеловских фильма входят в десятку самых кассовых в мире. Выше всех поднялись "Мстители: Война бесконечности" - 4 место, чуть более двух миллиардов долларов. И вот, сейчас обсуждается возможность исторического события. Провидцы от кино предсказывают, что заключительная часть "Мстителей" вполне может возглавить этот список. А значит - сбросить лидера, который держит этот статус уже 10 лет. Речь об "Аватаре" Джеймса Кэмерона, который в свое время сверг с пьедестала "Титаник" (его снял этот же режиссер).