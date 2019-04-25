Виталий Портников: Вопрос не в консерватории, а в оркестре

25 апреля, 2019, 16:51

Портников Виталий

Может только удивлять, с каким увлечением общественность включилась в обсуждение бессмысленного разговора о том, в каком помещении будет работать администрация нового президента страны

Владимир Зеленский действительно умеет задавать тренды – и если так пойдет и дальше, то все последующие годы мы будем обсуждать дизайн кабинетов его сотрудников, материал, из которого будут шить форму для нацгвардейцев и эффективность спецсвязи, которой будут пользоваться наши чиновники.

Между тем, не имеет ровно никакого значения в каких помещениях работает администрация президента. Важно только, чтобы государство не тратило деньги налогоплательщиков для ее функционирования, в том числе для перемещений из одного места в другое и обратно. И еще важно, чтобы эта администрация работала эффективно.

А эффективность обеспечивается не качеством обоев в кабинетах, не телефонами специальной связи, не новомодными пространствами. Эффективность обеспечивается людьми и пониманием задач. Оркестр из райцентра не сыграет на мировом уровне даже в лучшем оперном театре Европы, а великий музыкант способен превратить в Ла Скала сельский клуб с расстроенным роялем. Остается только удивляться, что в нашем столетии нужно объяснять людям такие прописные истины. Нужно напоминать, что Стив Джобс придумал iphone не потому, что работал в коворкинге, а потому, что обладал видением, потому что был профессионалом. Профессионализм и видение – залог успеха в государственном управлении, их отсутствие – гарантия поражения и краха страны.

Именно поэтому меня совершенно не интересует, куда переедет администрация нового президента и переедет ли вообще. Меня интересует совершенно другое – способен ли новый глава государства собрать эффективную команду профессионалов государственного управления. Меня интересует, будут ли в этой команде люди, которые связаны с различными олигархическими кланами и собираются ли они лоббировать их интересы. Меня интересует, каким будет видение новыми назначенцами функций администрации президента и роли главы государства в системе государственного управления. Меня интересует, как администрация президента собирается взаимодействовать с правительством и парламентом в переходный период и каковы планы ее сотрудников после проведения парламентских выборов и формирования новой коалиции. Меня интересует, как будет проходить процесс отбора на высшие государственные должности, представление кандидатур на которые находится в прерогативе президента.

Вот что интересует меня, вот что должно интересовать граждан. Мы не собираемся становиться массовкой в шоу «Переезд с Банковой и ремонт в коворкинге». Нам нужно управление, а не развлечение.