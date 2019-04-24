Жизнь и смерть Владимира Ивасюка: 40 лет со дня трагической гибели композитора

24 апреля, 2019, 16:06

Дмитрий Добрый

Утром 24 апреля 1979 года 30-летний автор популярных на эстраде песен, доказавший, что украинское может и должно быть модным, современным и привлекательным, композитор Владимир Ивасюк вернулся в свой львовский дом с конкурса в Хмельницком, где он был членом жюри, положил в сумки ноты и отправился по делам

Софии Ивановне и сестре Галине пообещал быть в три часа дня:

"Я иду в консерваторию. Задержусь там полтора-два часа".

И не пришел. Не позвонив и не предупредив, что в их семье было недопустимо.

На занятиях он был. Тогдашний декан историко-теоретического факультета Львовской консерватории Владимир Заранский рассказывает, что видел его. И что они вместе курили на перемене. А еще на входе был припаркован загадочный "Москвич-1600" и по коридорам бродил молодой человек лет 32-35, который расспрашивал, в какой аудитории можно найти Владимира. В машине сидели еще двое.

Незнакомцев видела и лаборантка Александра Шепилова:

"Последний раз я видела Ивасюка 24 апреля 1979 года в 12:05. Я вместе с Зоей Вакуленко спускалась со второго на первый этаж Львовской консерватории и выходила на улицу на обед. Перед ступеньками в этовремя стоял Ивасюк Владимир с еще двумя незнакомыми парнями. Один парень был выше Ивасюка, одет в темный плащ. Второй типа Ивасюка и худощавый, темные волосы, без головных уборов. Видно, что Ивасюк кого-то ждал в тот момент. Парней, которых я видела с Ивасюком, в Львовской госконсерватории видела я впервые".

В свою очередь Михаил Косов говорит о двух львовянах, которые якобы стали свидетелями того, как Ивасюка заталкивали в машину.

"Их потом тоже нашли мертвыми, - отмечает диссидент. - Люди шепотом об этом говорили. Никто вслух об этом говорить не мог, потому что боялись".

Через три недели солдат-срочник из Кыргызстана Жанисулбек Чоробаев (другой вариант - Жамсунбек Чернобаев) из воинской части №42190 как бы случайно нашел тело художника, повешенное на поясе собственного плаща вблизи пионерлагеря "Юность" в окрестностях курортного поселка Брюховичи. Владимир любил прогуливаться в тех местах.

Версия с самоубийством путем повешения была объявлена властями как единственная и не подлежащая сомнению. В ее подтверждение печатные официозы ( "Львовская правда" (№109 (9392) за среду, 6 июня того же 1979 г.) на русском, а "Свободная Украина" - на украинском), дали одинаковый редакционный материал "В прокуратуре области", где приводились следующие строки:

"При осмотре места происшествия криминалистами и судебным медиком никаких видимых повреждений, как и следов борьбы на трупе и на одежде не было обнаружено".

Также сообщалось о том, что покойный "... с 18 апреля по 6 июня 1977 года стационарно лечился в 3-м отделении Львовской областной психиатрической больницы" из-за того, что у него, среди других тревожных симптомов, "порой появлялись мысли о самоубийстве" .

Поэтому вывод прокурорами делался более чем однозначный:

"Установлено, что причиной смерти Ивасюка В. М. стало самоповешенье.

Распространяемые слухи о других обстоятельствах смерти Ивасюка В. М. являются вымыслом".

Нестыковки, затягивание времени и снова нестыковки

Самый главный вопрос: где Ивасюк (или, извините, его тело) находился (-лось) с 24 апреля по 18 мая, когда его, собственно, обнаружил Чоробаев?

Опираясь на доступные ему документы по уголовному делу №270, журналист Иван Лепша в книге "Жизнь и смерть Владимира Ивасюка" (1994) приводил достойные внимания показания двух разных, не связанных между собой людей о якобы пребывании композитора в начале мая в Киеве.

3-го числа его там видела студентка IV курса Львовского медицинского института Светлана Примачек:

"Было около тринадцати часов. Так как не было билетов на Львов на 18 часов, то я вышла из автостанции. Я увидела, что в моем направлении идет композитор Ивасюк Владимир. Я его видела неоднократно по телевидению в городе Львове. О нем показывали даже телевизионный фильм. я прошла мимо него. Он шел в направлении автостанции и находился от нас на расстоянии 8 метров от входной двери автостанции. Кроме того, что я сама увидела Ивасюка, группа пассажиров, которые стояли на такси, также начали говорить, что пошел Ивасюк. Это обстоятельство подтверждают, что я не могла ошибиться".

Однако, в ходе следствия правоохранители не найдут тех, кто тогда же видел то же самое, что и Примачек, а только ее показания признают недостаточными, несмотря на приведенные ею принципиальные подробности - черный портфель с одной застежкой, рубашка без галстука, джинсовый костюм и пр.

На следующий день, то есть 4-го, человека похожего на Ивасюка уже на железнодорожном вокзале Ривне лично встретит его давний приятель, кандидат философских наук Аурелян Тушинский. При этом, заметьте, Ивасюк, по его словам, сказанным Лепше, опять же, якобы узнает его. Они даже будут обсуждать создаваемую им песню "Аве Мария".

Заметил философ и подавленное настроение песенника:

"Последняя встреча с Ивасюком была 4 мая 1979 года в Киеве. Я провожал брата на поезд и, проходя через зал, почувствовал на себе взгляд. Возвращаясь с перрона, увидел в темном углу Владимира.

- Володя, это ты? - усомнился я.

Ивасюк молча подал мне руку. На его лице я видел отчужденность и усталость. А еще точнее - какую-то внутреннюю скованность. На вопросы он отвечал формально. Мне не удалось даже выяснить: приехал он или собирается уезжать ".

Этот же исследователь приводит данные по поводу отсутствия трупа Ивасюка на месте его заявленной находки в период до 18 мая. Говорит, что местные его там не видели.

"Я здесь бывал несколько раз, когда объявили поиски Ивасюка, - говорит один из моих проводников. - Но повешенного не видел. Потом объявили из Львова о прекращении поисков. А через неделю вдруг снова - "Искать".

Да, 11 мая поиски сначала прекратили. А 18-го - продлили. И сразу "нашли".

Тут начинается самое интересное и самое постыдное. Родителям толком не показывали сына, согласились только "с боем". Следствие же "установило" отсутствие состава преступления, к ответственности никто не привлекался.

Стоит отметить, что разыскивать пропавшего компетентные органы тоже брались неохотно. Родные обратились за помощью в милицию 26 апреля, однако там никто не спешил действовать решительно, и родители Ивасюка решили заручиться поддержкой прокурора области Антоненко. Однако, он не собирался их принимать, как и его заместитель Кравец. В конце концов Кравец только раз выслушал их и приказал больше не беспокоить.

Не помог им и секретарь Львовского обкома КПУ по идеологии Яремчук.

Анатомическое вскрытие тела осуществлялся без предварительного опознания сына обоими родителями.

Софии Ивасюк показали только лицо сына, руку со следом ожога папиросой и рубец после операции аппендицита. Все тело Владимира было укрыто одеялом. Матери сказали, что ей запрещено осматривать тело сына, потому что "оно еще не зашито после вскрытия".

После того, как отец композитора напугал прокурорских намерением жаловаться напрямую Щербицкому и Брежневу обоих родителей пригласили в морг. Ивасюков ждал следователь Гнатов и "упитанный мужчина лет сорока, который назвал себя советником юстиции". Вместе с тем, прежде чем показать тело, их еще часа два пытали различными расспросами о Володе.

Наконец им разрешили зайти внутрь.

"Мы долго осматривали мертвого Володю. Бросался в глаза его деформированный нос, который был приплюснут, как иногда бывает у боксеров. Шея была чистая, на ней не было странгуляционной борозды (следа от повешения, - Авт.). Я обратил на это внимание матери" , - пишет Ивасюк-старший в мемуарах "Монолог перед лицом сына".

Ему дали расписаться в какой-то большой тетради и "советник юстиции" предупредил на русском языке:

"Теперь ты мне смотри. Чтобы не было разговоров, понял? А то будешь иметь дело с нами".

Фамилия этого человека в воспоминаниях родителей не приводится. Видимо, из соображений собственной безопасности.

Одежды погибшего в морге не оказалось. Михаил Григорьевич настаивал, чтобы вещи сынуа обязательно показали ему и Софии Ивановне. Пришлось ехать к Гнатову, в прокуратуру Шевченковского района.

Увиденное еще больше укрепило уверенность в том, что речь идет не о самоубийстве.

"Мы осмотрели там одежду Володи. Белье было нормальное. Рубашка и трусы чистые, только на плаще были следы мазута, а это означало, что сына везли в какой-то грязной грузовой машине. Пояса от плаща (повешенным на котором и нашли Владимира Михайловича Ивасюка, - Авт.) не было. Мы его не нашли среди вещей. Где же он?" - перечисляет предъявленное им прокуратурой Михаил Ивасюк.

Справедливости ради добавим: в 2009 году 97-летний Борис Антоненко при общении с репортерами наконец озвучил свои сомнения и, очевидно, выплеснул давно наболевшее.

"Я хорошо помню ... Если бы он висел 24 дня, он оторвался бы, голова бы, он бы разложился, а он еще был хорош для вскрытия", - поделился пережитым бывший главный прокурор Львовской области.

Война версий

Вероятно, нужно различать распространенные как тогда, так и теперь версии добровольного расставания Ивасюка с жизнью и версии не добровольного. Хотя, может быть и сочетание нескольких критических для него факторов, в т.ч. доведение до самоубийства посторонними лицами.

Истощение

Работа на кафедре патофизиологии Львовского мединститута, аспирантура в нем же, учеба в консерватории и, конечно же, покорение все новых и новых высот в музыке (музыкальное оформление "Знаменосцев" в театре им. Заньковецкой, записи в Москве, международные конкурсы, начало создания первой своей симфонии и первой оперы "Дарья" и т.д.). Кто еще мог бы одновременно выдержать хотя бы приблизительно такую же ежедневную нагрузку?

Посмертно судмедэксперты вспомнили "липовую" психическую болезнь покойного (необходимую ему для восстановления в консерватории, откуда его не без вмешательства Анатолия Кос-Анатольского "попросили" из-за частых гастролей), еще что-то где-то "раскопали" и, как следствие, диагностировали у покойного циклотимию, которой и объяснили совершенное им деяние:

"Анализ архивной истории болезни Львовской областной психиатрической больницы на Ивасюка В. М. за 1977 год и катамнестическая оценка его поведения и деятельности за последние два года до смерти, дают основания считать, что Ивасюк В. М. страдал психиатрическим заболеванием в форме циклотимии.

... Ивасюк В. М. совершил самоубийство, находясь в болезненном состоянии психической деятельности, в депрессивной фазе циклотимии".

Циклотимия - так психиатры называют перепады настроения, в постоянной и в тяжелой форме оценивается медиками как психическое расстройство. Настолько сильное, чтобы по своей воле уйти из жизни? А может депрессию и творческий кризис, существование которых категорически отрицают родные и друзья, усиливали объективные обстоятельства в виде той же перегрузки, неоправданных надежд или проблем в личной жизни?

Дважды отказывали в присуждении премии им. Николая Островского

Именно 24 апреля молодежные газеты Украинской ССР обнародовали списки претендентов на премию имени Островского, Владимира среди них не было. Ответственным за постоянное блокирование подачи Ивасюка-младшего на премию называют упомянутого выше главного коммунистического идеолога Львовщины Яремчука.

После смерти Владимира этот тип не позволил печатать некролог в прессе. Мол, покойный не состоял в составе Союза композиторов и не был членом КПСС, вступить в которую его постоянно заставляли.

Яремчук и его непосредственный руководитель, первый секретарь обкома Добрык не позволяли также студентам идти вместо пар на похороны-манифестацию, "настоятельно рекомендовали" не ставить на могиле Ивасюка неординарный памятник и, наконец, довели мать композитора до инфаркта. Председатель же Львовского областного композиторского профсоюза Ростислав Братик за выступление на похоронах удостоился от них вполне предсказуемой "анафемы".

Любовный треугольник со Шкуркиной и Жуковой. Любовь первая и последняя

По состоянию на начало 1979-го Владимир Ивасюк не один год имел связь с солисткой Львовской оперы и манекенщицей, русской Татьяной Жуковой.

"Я понял из показаний Татьяны, что они любили друг друга. Она бывала у него в квартире, где он проживал, неоднократно. Когда ее спрашивали "Почему Вы не зарегистрировали брак? ", то она от этого вопроса уходила. Она ответила, что она была даже беременна, но прервала свою беременность", - рассказал следователь Ярослав Гнатив в документальной ленте Виталия Манского.

По мнению Гнатива, Владимир был против женитьбы, поскольку не хотел идти "наперекор родителям", которые Татьяну не принимали как человека другой культуры и другого воспитания. В семье Ивасюков об этой женщине неохотно говорят до сих пор.

Зато отцу, Михаилу Григорьевичу, нравилась подруга детства сына - Людмила Шкуркина. Она тоже из Кицмани, в то время работала в Днепропетровском русском театре драмы.

Версия с Жуковой-Шкуркиной имеет подверсию. Вроде бы Ивасюка "заказал" Татьянин симпатик из номенклатурного среды.

Рискованное хобби

Среди уголовных версий выделяются антикварная, валютная, контрабандная и наркотическая.

Те, кто воспринимает Ивасюка прежде всего как земного человека, к тому же невероятно творческого, и при немалом - как на конец семидесятых годов. - достатке, склонны искать объяснений похищения не в действиях "людей в штатском", а в проявлении активности пограничного преступного мира. Какой, согласно этим соображениям, мог быть характер контактов покойного с лицами по ту сторону закона?

Они могли его банально похитить и требовать того, чего у него не могло быть при себе: средства со счета, ювелирные украшения и другой "товар". На получение желаемого и ушло время. Сначала вымогатели могли объяснить, что и в каком объеме их интересует, а затем дать возможность Ивасюку обеспечить их желаемым.

Он мог отказаться, отсюда и поломанные пальцы и изуродованное лицо, информацию о которых можно найти в ряде источников.

Или Ивасюк сам был замешан в определенных незаконных деловых операциях, из-за чего мог знать потенциальных убийц, общаться с ними и не обращался к силовикам. За пару недель до исчезновения он, возвращаясь с Жуковой с прогулки, сделал замечание кавказцам (по его словам), которые разбили бутылку от шампанского в общественном месте. Началась драка, домой пришел с оторванными пуговицами. Скептики тут говорят о том, что это было своеобразное предупреждение, позже поданное самим Владимиром как досадный случай со случайными невежами.

КГБ или не КГБ

Вспомним, что это вообще было за время.

1979 год - начинается вторжение в Афганистан, буйным цветом расцветает андроповщина. Годом ранее по Украине прокатилась очередная волна арестов, "чекисты" громят Хельсинкскую группу. Назревает очередное восстание в соседней Польше, с которой Львов традиционно имел достаточно близкие связи. Поэтому любое свободомыслие, а тамошний Клуб творческой молодежи - в президиум которой входил самобытный, прекрасно воспитанный, финансово независимый (с 50 тыс. руб. на сберегательной книжке), уже хорошо известный в мире, талантливый и влиятельный Ивасюк, чью фигуру можно безошибочно считать центральной в этом объединении - был сердцевиной свободомыслия, безусловно, и должен был быть под пристальным контролем 5-го (идеологического) управления КГБ.

Собственно, КТМ и задумывался с той целью, чтобы под наблюдением Ленинского комсомола позволять отдельные проявления галицкой богемности. Чтобы все находилось на виду. Чтобы можно было легко выявлять и обезвреживать "опасные элементы".

Между тем есть и попытки обелить КГБ в этой истории, путем распространения резонансных контрверсий и "привязок" к Комитету госбезопасности, как к дружественному Ивасюку учреждению. В течение последнего времени зафиксировано как минимум три такие попытки.

В 2009 году телеканал "Интер" (тогда половина в структуре собственности компании принадлежал российскому "Первому каналу") выпустил фильм "Владимир Ивасюк. Идеальное убийство", где зрителей различные эксперты склоняют все же к версии с суицидом. В кадре неоднократно появляется Жукова, которая в т.ч. уверяет:

"Давайте мыслить логически: кому нужна была смерть Володи? Если тогдашней власти - зачем? Зачем? Кому мешал тогда Володя, который был популярным и который был неким эталоном молодых композиторов в то время, которыми гордилась Украина? Тогдашней власти он совершенно не мешал, наоборот , он был нужен, потому что он был звезда, он был мегазвезда тогда. Какой смысл был в его смерти? Он не был диссидентом, как тогда было принято говорить, он был не тем человеком, которого важно столкнуть с политической арены для того чтобы он не пропагандировал какие-то другие взгляды".

В том же 2009 году Михаил Крыжановский, представленный как "экс-сотрудник разведки КГБ и СБУ, эксперт ЦРУ и ФБР", на страницах издания "Бульвар Гордона" посмертно обвинил Владимира Михайловича Ивасюка в работе на Комитет государственной безопасности. "Узнал" он об этом еще во время работы в Ивано-Франковском областном управлении КГБ. И сразу - вывод.

Цитируем:

"... Кто запретит мне выдвинуть версию, что его убили националисты?"

Современный писатель Алексей Ракитин (нельзя исключать, что это творческое псевдо или группа авторов) из Санкт-Петербурга на ресурсе Murders.ru также последовательно "опровергает" причастность КГБ к убийству Ивасюка, имея в своем распоряжении всю необходимую документацию из украинских архивов (или то , что он за нее выдает). Автор прямо говорит, что посвятил свою жизнь контрразведке, то есть КГБ СССР - ФСБ РФ, и когда пишет книги об интересных читателям загадочных убийствах в разных странах мира отталкивается от полученного в течение десятков лет опыта.

Важный момент: Крыжановский и "Интер" на тему гибели Ивасюка выступили в тридцатую годовщину трагедии, а Ракитин - к сороковой. Итак, это могут быть не спонтанные акции, а хорошо продуманные информационно-пропагандистские действия. И не исключено, что координируются они из одного и того же руководящего центра.

Чем создатель "Червоной руты" мешал советской системе

Ивасюк-старший, хоть и имел ученое звание профессора, но главные жизненные университеты проходил во время 7-летней ссылки в лагерях ГУЛАГа на территории Коми АССР. Когда вернулся, популяризовал родной язык, фольклор, обычаи и историю. Состоялся как поэт и писатель. Защитил диссертацию по литературе Франции, свободно владел несколькими европейскими языками.

Таких как он в СССР никогда не оставляли без присмотра. И их семьи. Там воспитывались Личности.

Галина Михайловна Ивасюк рассказывала Еспресо.TV , что когда кто-то из них куда-то ехал, "уполномоченный" звонил в их доме и пытался получить подтверждение. "Тот самый голос", как она говорит, позвонил через 3-4 месяца после смерти брата. На этот раз в качестве сотрудника КГБ.

"И предложил встретиться. Когда я встретилась с этим сотрудником - я это давала следователям в прокуратуре - он спросил: какие у меня проблемы, чем мне помочь, возможно, у меня какие-то потребности по влиянию на работу." Мы все можем ". Я говорю: "Нет, спасибо. Я сама справлюсь".

Он говорит: "Я куратор Мединститута от КГБ. И я часто виделся с Вашим братом".

Я говорю: "Что? О чем Вы с ним говорили? О теории музыки или о гармонии?".

Далее он предложил мне такую вещь - чтобы я выступила на кладбище и призвала людей не ходить на могилу брата, и не делать лишнего шума ".

Этот же человек вызвала к себе и Софию Ивановну Ивасюк, после того как она ездила жаловаться в Москву.

В независимой Украине власть смогла только на словах признать участие госбезопасности в похищении, убийстве и инсценировке самоубийства композитора. И заявить что исполнителями было несколько человек. И пока все. Дальше дело не идет.