Виталий Портников: Борьба с Парубием – реванш пустоты

24 апреля, 2019, 11:48

Портников Виталий

Сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады Андрея Парубия могут связать со стремлением новоизбранного президента Владимира Зеленского и его команды поскорее обновить руководство страны

Но я очень сомневаюсь, что сам Зеленский вообще что-то знает о таком намерении.

Не говоря уже о том, что и сам новоизбранный президент, и мы с вами ничего не знаем о том, что же такое на самом деле команда Зеленского, кто займет государственные должности, кто станет работать в администрации президента. Украинцы, как в фантастических романах братьев Стругацких, проголосовали за анонимную власть. И эта власть пока что остается властью теней.

Но эту пустоту – пользуясь политической неопытностью нового президента, который готовится к инаугурации и последнему концерту одновременно – легко могут заполнить силы реванша. Потому что каждый теперь может действовать именем Зеленского, каждый может использовать представление элиты и общества о намерениях и действиях Зеленского, каждый может даже выдавать себя за представителя Зеленского – пока новый президент молчит и празднует. И сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады – это еще верхушка айсберга, то, что мы видим в Киеве. В регионах, в особенности на востоке и юге страны этот процесс перетекания власти в самозванную пустоту может приобрести куда больший масштаб.

Впрочем, само стремление отправить в отставку Парубия – не столько про власть, сколько про реванш и хаос. Понятно, что избрать нового председателя Верховной Рады вряд ли удастся, мы даже не знаем наверняка, сколько проработает существующий состав парламента. Но убрать с должности спикера человека, с который многие ассоциируют Майдан и сопротивление общества криминальной власти – понятная цель. Добиться дестабилизации страны, парализовать парламент, обезглавить структуры власти – понятная цель. Потому что уже не раз приходилось объяснять, что главная задача Кремля и тех, кто сотрудничает с его башнями –вовсе не промосковский президент, а дестабилизация и дискредитация самой украинской государственности. Хаос.

Поэтому так важно следить за тем, кто подпишется за отставку спикера – многие маски могут быть сорваны и у украинцев может быть прекрасная возможность избавиться в политике от тех, кто разыгрывал роль патриотов страны, от всех этих медведей в сине-желтой шкуре. Да и за возможными действиями команды нового президента в этой ситуации тоже важно проследить – так мы и узнаем, кто в этой команде играет на стороне Украины, а кто – на стороне тех, кто хочет, чтобы ее не было.