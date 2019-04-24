//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Виталий Портников: Борьба с Парубием – реванш пустоты


фото: rada.gov.ua
Сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады Андрея Парубия могут связать со стремлением новоизбранного президента Владимира Зеленского и его команды поскорее обновить руководство страны

Но я очень сомневаюсь, что сам Зеленский вообще что-то знает о таком намерении.

Не говоря уже о том, что и сам новоизбранный президент, и мы с вами ничего не знаем о том, что же такое на самом деле команда Зеленского, кто займет государственные должности, кто станет работать в администрации президента. Украинцы, как в фантастических романах братьев Стругацких, проголосовали за анонимную власть. И эта власть пока что остается властью теней. 

Но эту пустоту – пользуясь политической неопытностью нового президента, который готовится к инаугурации и последнему концерту одновременно – легко могут заполнить силы реванша. Потому что каждый теперь может действовать именем Зеленского, каждый может использовать представление элиты и общества о намерениях и действиях Зеленского, каждый может даже выдавать себя за представителя Зеленского – пока новый президент молчит и празднует. И сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады – это еще верхушка айсберга, то, что мы видим в Киеве. В регионах, в особенности на востоке и юге страны этот процесс перетекания власти в самозванную пустоту может приобрести куда больший масштаб.

Впрочем, само стремление отправить в отставку Парубия – не столько про власть, сколько про реванш и хаос. Понятно, что избрать нового председателя Верховной Рады вряд ли удастся, мы даже не знаем наверняка, сколько проработает существующий состав парламента. Но убрать с должности спикера человека, с который многие ассоциируют Майдан и сопротивление общества криминальной власти – понятная цель. Добиться дестабилизации страны, парализовать парламент, обезглавить структуры власти – понятная цель. Потому что уже не раз приходилось объяснять, что главная задача Кремля и тех, кто сотрудничает с его башнями –вовсе не промосковский президент, а дестабилизация и дискредитация самой украинской государственности. Хаос. 

Поэтому так важно следить за тем, кто подпишется за отставку спикера – многие маски могут быть сорваны и у украинцев может быть прекрасная возможность избавиться в политике от тех, кто разыгрывал роль патриотов страны, от всех этих медведей в сине-желтой шкуре. Да и за возможными действиями команды нового президента в этой ситуации тоже важно проследить – так мы и узнаем, кто в этой команде играет на стороне Украины, а кто – на стороне тех, кто хочет, чтобы ее не было. 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать