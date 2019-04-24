Светлый хлеб: солнечный бабушкин, творожный, миндальный, заварной, лимонный - рецепты самых вкусных куличей, секреты их выпекания и украшения
Королевой пасхального стола справедливо считается паска. Пышная, высокая, душистая, красочная, украшенная так, что душа хозяйки в ней, кажется, видно, она является символом победы Христа над смертью, символом вечной жизни, и обрядовым кушаньем, которое сближает родню, семью и народ. Пасха - символ Воскресения. Это ангельская хлеб, который символизирует также духовную пищу, поэтому вся эта символика, вся красота, которую она несет в себе, обязывает нас подойти к ее выпечки по-особенному.
Секрет чудодейства выпекания
- Пекут куличи обычно в четверг или в субботу перед Пасхой, в Страстную пятницу их печь не стоит.
- К работе приступают с чистыми мыслями и душой, с верой в то маленькое добро, которое вы принесете вместе с небесным хлебушком собственного приготовления. Нельзя при этом ссориться, вообще поднимать голос.
- В доме не должно быть сквозняков, потому что тесто не поднимется. Печь или духовку разогрейте заранее.
- Муку просейте, все продукты для паски пусть будут комнатной температуры.
- Выбирайте живые дрожжи - влажные, похожие на кусочек пластилина, свежие, легко крошатся и пахнут молоком.
- Тесто нужно вымешивать руками, долго и вдохновенно (помните, как учила свою невестку Кайдашиха?), чтобы оно насытилось кислородом. Так выпечка будет особенно рыхлой.
- Затем накрыть тесто для "отдыха" чистым кухонным полотенцем на ночь или хотя бы на несколько часов.
- Чтобы куличи были румяными, солнечными, надо как можно больше хороших яиц. Можно добавить немного куркумы. Для непревзойденного аромата добавьте немного ванилина, растертых в ступке семена кардамона, мускатного ореха или 2-3 ложки рома.
- Тесто любит изюм, мелко порезанную курагу, цедру цитрусовых, любые цукаты или измельченные орехи. Из орехов всего подойдут миндаль и фундук.
- Формочки для куличей следует смазать маслом и выстелить бумагой для выпечки. На дно положите бумажный круг диаметром чуть меньше, чем сама форма, чтобы готовую пасху было легче достать после выпечки.
- Формы заполнять тестом на две трети.
- Если решили печь творожную паску - в центр каждой воткните длинную деревянную шпажку. Это поможет паске пояса ровно подняться, а не отклоняться в сторону.
- В нижнюю часть духовки следует поставить миску с водой, от этого пояса выйдут более нежными.
- Во время выпечки не следует открывать дверцу духовки, так тесто может упасть.
- Если кулич еще сырой, а сверху начинает подгорать - следует прикрыть его смазанной маслом фольгой.
Бабушкина паска - как солнышко!
Наверное, у каждого есть воспоминания о том, как бабушка пекла куличи. Это было целое действо, ибо начиналось оно заранее. Лучше муку лежало "к Пасхе", масло сбивалось свежее, яиц надо было много и также свежих, впрочем их хватало, потому что куры весной начинали хорошо нестись, а в пост яйца не потребляли. Тесто замешивали еще в среду вечером, точнее, готовили опару. Ставили ее в теплое место на ночь в большой миске. И раза три бабушка к ней вставала еще и ночью: помешать, посмотреть, тепло и растет ли.
Утром еще досыпали муку, добавляли растопленное масло, сметану и множество яиц, взбитых отдельно белки от желтков, немного водки, чтобы дольше свежими были, сахар, соль, мед - и долго и вдохновенно месили.
Тогда мы, дети, узнали о большом пути Христа, Который каждым шагом своей земной жизни доказал, что жизнь на самом деле вечная и неоценимая.
Бабушкин рецепт паски: На килограмм просеянной муки нужно поллитра молока, 10 яиц, 40 г свежих прессованных дрожжей, 2 столовые ложки меда, 300 г сахара, 300 г масла, 150 г изюма, по горсти орехов и цукатов, пакетик ванилина и половина чайной ложки соли.
Продукты следует выложить из холодильника заранее, чтобы они не были слишком холодными, масло растопить, мед разогреть на водяной бане.
Готовим опару: 300 г муки заварить горячим молоком и хорошо растереть, чтобы не было комочков. Массу остудить, влить разведенные теплым молоком дрожжи, хорошо перемешать и поставить в теплое место, накрыв полотенцем. Как подойдет, добавить растертые с сахаром и ванилью желтки, мед, соль, оставшуюся муку и хорошо вымешать.
Затем добавить взбитые до густой пены белки, продолжать месить, пока тесто не станет отставать от стенок посуды. Поставить в теплое место, чтобы подходило. Когда тесто увеличится вдвое, влить теплое масло, добавить помытый и посыпанные мукой изюм, измельченные орехи, цукаты, хорошо вымешать.
Не дожидаясь, пока тесто подойдет, выложить в смазанные формы так, чтобы оно занимало не более половины высоты, а когда поднимется на три четверти формы, поставить в не очень горячую духовку на час.
Глазурь: взбить белки с сахарной пудрой, постепенно, по капле, добавляя сок лимона (глазурь должна быть, как густая сметана, на 3 белка идет где-то 200 г пудры, но регулировать надо в зависимости от полученной смеси: если не густая - добавить еще пудры) . Смазать пасочки и присыпать или декоративной присыпкой, или шоколадом, или лепестками миндаля, цукатами или еще чем-то вкусным и красивым.
Заварной - от Дарьи Цвек
Рецепты Дарьи Цвек получаются с первого раза даже тем, кто еще не готовил. Эта паска - не исключение, к тому же она очень вкусная!
Потребуется: 1 кг муки, 1 ст. молока, 0,5 ст. сливок, 8 желтков, 2 белка, 250 г маргарина, 300 г сахара, 100 г изюма, 100 г дрожжей, ванилин.
Дрожжи, 1 ст. ложку муки и 1 ст. ложку сахара развести в 0,5 стакана. теплого молока. Остальное молоко довести до кипения, залить им 300 г муки и растереть, чтобы не было комочков. Желтки растереть с сахаром и ванилином добела. Смешать все, добавить нагретые сливки и оставшуюся муку, вымесить тесто. Влить растопленный маргарин, вымешивать, чтобы тесто его полностью вобрало, добавить изюм, слегка перемешать, накрыть и поставить в теплое место. Смазать формы и выстелить их промасленной бумагой. Когда тесто подойдет, перемесить его и выложить в формы на 2/3 высоты.
Как только тесто снова подойдет, смазать белком и печь 30-40 минут.
Охлажденные куличи вынуть из формы и полить глазурью (100 г сахарной пудры взбить с 1 белком и ложкой лимонного сока).
Миндальный кулич: чудо ароматов!
Ингредиенты: 0,5 кг муки, 250 мл молока, 150 г сахара, 60 г свежих дрожжей, 5 желтков, 100 г сливочного масла, пакетик ванилина, 50 г молотого миндаля, цедра одного лимона, 100 г изюма.
Дрожжи растереть со столовой ложкой сахара. В миску всыпать 120 граммов муки, долить горячее молоко и перемешать, чтобы не было комков.
Смешать с дрожжами и оставить опару в теплом месте. Желтки растереть с сахарной пудрой и добавить к опаре.
Затем добавить остальную муку, сахар и ванильный сахар. Месить тесто до тех пор, пока там не будут появляться пузырьки. Не переставая растирать тесто, влить растопленное масло. Добавить молотый миндаль, лимонную цедру, распаренный изюм и перемешать. Тесто будет очень липким. Поставить форму с тестом в теплое место на 40 минут. Выпекать куличи при 180 градусах 45-50 минут. Когда пасочки остынут, смазать их глазурью.
Лимонный кулич - будьте креативными!
Потребуется: 1 кг муки, поллитра молока, 150 г масла, 100 г маргарина, 2 стакана сахара, 5 яиц, 75 г дрожжей, 150 г изюма или кураги (на любителя можно и то, и другое), столовая ложка ванильного сахара, цедра апельсина и цедра лимона. Готовим опару: в теплом молоке растворяем дрожжи, добавляем стакан сахара, 2-3 столовые ложки муки, тщательно размешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место.
Белки отделяем от желтков. Отдельно растираем желтки с сахаром и ванильным сахаром, а белки растираем в густую пену с 2 столовыми ложками сахара и щепоткой соли. Когда опара увеличится вдвое, добавьте растопленное масло и маргарин, оставшуюся муку, растертые желтки и замешиваем тесто. Месить до тех пор, пока оно начнет отлипать от рук.
Наконец накрываем полотенцем и оставляем в тепле. Добавляем в тесто цедру апельсина и лимона (потереть только верхний слой, белое даст горечь) и помытый изюм, вымешиваем тесто и наконец осторожно добавляем взбитые белки и также - уже осторожно - вымешиваем тесто. Выстланные бумагой (или бумажные покупные) формочки заполняем наполовину тестом. Выпекаем при температуре 180 ° С 35-45 минут.
Творожная красота: орехово-лимонная
Потребуется: 1 кг творога, стакан сахара (лучше сахарной пудры), 5 желтков (обязательно свежие или крутые), 150 г сливочного масла, 200 г молотых фисташек, ваниль, цедру лимона и два стакана густых сливок.
Прежде всего яйца следует тщательно растереть с сахаром (или пудрой), добавить ваниль. Соединить их с протертым творогом и маслом, сливками, цедрой и фисташками, все хорошо вымешать. Выложить на марлю в форму и поставить под пресс на 4:00 при комнатной температуре, затем в сутки - в прохладное место. Фисташки можно заменить другими орехами или цукатами, изюмом, курагой, хрупким печеньем. А можно взять всего понемногу. Вместо цукатов можно положить нарезанный кусочками мармелад. Для ароматизации паски в творожную массу можно добавить немного рома или ликера. Очень удобно для приготовления такой творожной паски иметь специальную форму, своеобразную четырехгранную пирамиду из дощечек, но можно воспользоваться и обычной круглой. В форме паска должна выстояться не менее суток. Далее на блюде аккуратно изложенную кулич украшают крестом из цукатов или шоколада, цветами. И самое главное - съесть такую непеченную паску надо за два дня.
Как видим, приготовления пасочок - это творчество. Ибо количество ингредиентов, и их перечень могут варьироваться в зависимости от вашего настроения, состояния души, желания. Пусть состояние души будет самым лучшим и самым светлым в эти предпасхальные дни. А праздник - светлым, вкусным, обнадеживающим! Готовьте с душой!
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