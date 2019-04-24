24 апреля, 2019, 21:15

Татьяна Зинченко

Время печь куличи! Предлагаем лучшие рецепты королевы пасхального стола от опытных кулинарных мастеров

Королевой пасхального стола справедливо считается паска. Пышная, высокая, душистая, красочная, украшенная так, что душа хозяйки в ней, кажется, видно, она является символом победы Христа над смертью, символом вечной жизни, и обрядовым кушаньем, которое сближает родню, семью и народ. Пасха - символ Воскресения. Это ангельская хлеб, который символизирует также духовную пищу, поэтому вся эта символика, вся красота, которую она несет в себе, обязывает нас подойти к ее выпечки по-особенному.

Секрет чудодейства выпекания

Пекут куличи обычно в четверг или в субботу перед Пасхой, в Страстную пятницу их печь не стоит.

К работе приступают с чистыми мыслями и душой, с верой в то маленькое добро, которое вы принесете вместе с небесным хлебушком собственного приготовления. Нельзя при этом ссориться, вообще поднимать голос.

В доме не должно быть сквозняков, потому что тесто не поднимется. Печь или духовку разогрейте заранее.

Муку просейте, все продукты для паски пусть будут комнатной температуры.

Выбирайте живые дрожжи - влажные, похожие на кусочек пластилина, свежие, легко крошатся и пахнут молоком.

Тесто нужно вымешивать руками, долго и вдохновенно (помните, как учила свою невестку Кайдашиха?), чтобы оно насытилось кислородом. Так выпечка будет особенно рыхлой.

Затем накрыть тесто для "отдыха" чистым кухонным полотенцем на ночь или хотя бы на несколько часов.

Чтобы куличи были румяными, солнечными, надо как можно больше хороших яиц. Можно добавить немного куркумы. Для непревзойденного аромата добавьте немного ванилина, растертых в ступке семена кардамона, мускатного ореха или 2-3 ложки рома.

Тесто любит изюм, мелко порезанную курагу, цедру цитрусовых, любые цукаты или измельченные орехи. Из орехов всего подойдут миндаль и фундук.

Формочки для куличей следует смазать маслом и выстелить бумагой для выпечки. На дно положите бумажный круг диаметром чуть меньше, чем сама форма, чтобы готовую пасху было легче достать после выпечки.

Формы заполнять тестом на две трети.

Если решили печь творожную паску - в центр каждой воткните длинную деревянную шпажку. Это поможет паске пояса ровно подняться, а не отклоняться в сторону.

В нижнюю часть духовки следует поставить миску с водой, от этого пояса выйдут более нежными.

Во время выпечки не следует открывать дверцу духовки, так тесто может упасть.

Если кулич еще сырой, а сверху начинает подгорать - следует прикрыть его смазанной маслом фольгой.

Бабушкина паска - как солнышко!

Наверное, у каждого есть воспоминания о том, как бабушка пекла куличи. Это было целое действо, ибо начиналось оно заранее. Лучше муку лежало "к Пасхе", масло сбивалось свежее, яиц надо было много и также свежих, впрочем их хватало, потому что куры весной начинали хорошо нестись, а в пост яйца не потребляли. Тесто замешивали еще в среду вечером, точнее, готовили опару. Ставили ее в теплое место на ночь в большой миске. И раза три бабушка к ней вставала еще и ночью: помешать, посмотреть, тепло и растет ли.

Утром еще досыпали муку, добавляли растопленное масло, сметану и множество яиц, взбитых отдельно белки от желтков, немного водки, чтобы дольше свежими были, сахар, соль, мед - и долго и вдохновенно месили.

Тогда мы, дети, узнали о большом пути Христа, Который каждым шагом своей земной жизни доказал, что жизнь на самом деле вечная и неоценимая.

Бабушкин рецепт паски: На килограмм просеянной муки нужно поллитра молока, 10 яиц, 40 г свежих прессованных дрожжей, 2 столовые ложки меда, 300 г сахара, 300 г масла, 150 г изюма, по горсти орехов и цукатов, пакетик ванилина и половина чайной ложки соли.

Продукты следует выложить из холодильника заранее, чтобы они не были слишком холодными, масло растопить, мед разогреть на водяной бане.

Готовим опару: 300 г муки заварить горячим молоком и хорошо растереть, чтобы не было комочков. Массу остудить, влить разведенные теплым молоком дрожжи, хорошо перемешать и поставить в теплое место, накрыв полотенцем. Как подойдет, добавить растертые с сахаром и ванилью желтки, мед, соль, оставшуюся муку и хорошо вымешать.

Затем добавить взбитые до густой пены белки, продолжать месить, пока тесто не станет отставать от стенок посуды. Поставить в теплое место, чтобы подходило. Когда тесто увеличится вдвое, влить теплое масло, добавить помытый и посыпанные мукой изюм, измельченные орехи, цукаты, хорошо вымешать.

Не дожидаясь, пока тесто подойдет, выложить в смазанные формы так, чтобы оно занимало не более половины высоты, а когда поднимется на три четверти формы, поставить в не очень горячую духовку на час.

Глазурь: взбить белки с сахарной пудрой, постепенно, по капле, добавляя сок лимона (глазурь должна быть, как густая сметана, на 3 белка идет где-то 200 г пудры, но регулировать надо в зависимости от полученной смеси: если не густая - добавить еще пудры) . Смазать пасочки и присыпать или декоративной присыпкой, или шоколадом, или лепестками миндаля, цукатами или еще чем-то вкусным и красивым.

Заварной - от Дарьи Цвек

Рецепты Дарьи Цвек получаются с первого раза даже тем, кто еще не готовил. Эта паска - не исключение, к тому же она очень вкусная!

Потребуется: 1 кг муки, 1 ст. молока, 0,5 ст. сливок, 8 желтков, 2 белка, 250 г маргарина, 300 г сахара, 100 г изюма, 100 г дрожжей, ванилин.

Дрожжи, 1 ст. ложку муки и 1 ст. ложку сахара развести в 0,5 стакана. теплого молока. Остальное молоко довести до кипения, залить им 300 г муки и растереть, чтобы не было комочков. Желтки растереть с сахаром и ванилином добела. Смешать все, добавить нагретые сливки и оставшуюся муку, вымесить тесто. Влить растопленный маргарин, вымешивать, чтобы тесто его полностью вобрало, добавить изюм, слегка перемешать, накрыть и поставить в теплое место. Смазать формы и выстелить их промасленной бумагой. Когда тесто подойдет, перемесить его и выложить в формы на 2/3 высоты.

Как только тесто снова подойдет, смазать белком и печь 30-40 минут.

Охлажденные куличи вынуть из формы и полить глазурью (100 г сахарной пудры взбить с 1 белком и ложкой лимонного сока).

Миндальный кулич: чудо ароматов!

Ингредиенты: 0,5 кг муки, 250 мл молока, 150 г сахара, 60 г свежих дрожжей, 5 желтков, 100 г сливочного масла, пакетик ванилина, 50 г молотого миндаля, цедра одного лимона, 100 г изюма.

Дрожжи растереть со столовой ложкой сахара. В миску всыпать 120 граммов муки, долить горячее молоко и перемешать, чтобы не было комков.

Смешать с дрожжами и оставить опару в теплом месте. Желтки растереть с сахарной пудрой и добавить к опаре.

Затем добавить остальную муку, сахар и ванильный сахар. Месить тесто до тех пор, пока там не будут появляться пузырьки. Не переставая растирать тесто, влить растопленное масло. Добавить молотый миндаль, лимонную цедру, распаренный изюм и перемешать. Тесто будет очень липким. Поставить форму с тестом в теплое место на 40 минут. Выпекать куличи при 180 градусах 45-50 минут. Когда пасочки остынут, смазать их глазурью.

Лимонный кулич - будьте креативными!

Потребуется: 1 кг муки, поллитра молока, 150 г масла, 100 г маргарина, 2 стакана сахара, 5 яиц, 75 г дрожжей, 150 г изюма или кураги (на любителя можно и то, и другое), столовая ложка ванильного сахара, цедра апельсина и цедра лимона. Готовим опару: в теплом молоке растворяем дрожжи, добавляем стакан сахара, 2-3 столовые ложки муки, тщательно размешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место.

Белки отделяем от желтков. Отдельно растираем желтки с сахаром и ванильным сахаром, а белки растираем в густую пену с 2 столовыми ложками сахара и щепоткой соли. Когда опара увеличится вдвое, добавьте растопленное масло и маргарин, оставшуюся муку, растертые желтки и замешиваем тесто. Месить до тех пор, пока оно начнет отлипать от рук.

Наконец накрываем полотенцем и оставляем в тепле. Добавляем в тесто цедру апельсина и лимона (потереть только верхний слой, белое даст горечь) и помытый изюм, вымешиваем тесто и наконец осторожно добавляем взбитые белки и также - уже осторожно - вымешиваем тесто. Выстланные бумагой (или бумажные покупные) формочки заполняем наполовину тестом. Выпекаем при температуре 180 ° С 35-45 минут.

Творожная красота: орехово-лимонная

Потребуется: 1 кг творога, стакан сахара (лучше сахарной пудры), 5 желтков (обязательно свежие или крутые), 150 г сливочного масла, 200 г молотых фисташек, ваниль, цедру лимона и два стакана густых сливок.

Прежде всего яйца следует тщательно растереть с сахаром (или пудрой), добавить ваниль. Соединить их с протертым творогом и маслом, сливками, цедрой и фисташками, все хорошо вымешать. Выложить на марлю в форму и поставить под пресс на 4:00 при комнатной температуре, затем в сутки - в прохладное место. Фисташки можно заменить другими орехами или цукатами, изюмом, курагой, хрупким печеньем. А можно взять всего понемногу. Вместо цукатов можно положить нарезанный кусочками мармелад. Для ароматизации паски в творожную массу можно добавить немного рома или ликера. Очень удобно для приготовления такой творожной паски иметь специальную форму, своеобразную четырехгранную пирамиду из дощечек, но можно воспользоваться и обычной круглой. В форме паска должна выстояться не менее суток. Далее на блюде аккуратно изложенную кулич украшают крестом из цукатов или шоколада, цветами. И самое главное - съесть такую непеченную паску надо за два дня.

Как видим, приготовления пасочок - это творчество. Ибо количество ингредиентов, и их перечень могут варьироваться в зависимости от вашего настроения, состояния души, желания. Пусть состояние души будет самым лучшим и самым светлым в эти предпасхальные дни. А праздник - светлым, вкусным, обнадеживающим! Готовьте с душой!