Соловьи и бомбардировщики. 5 книг, которые не оставят равнодушными

25 апреля, 2019, 15:14

Игорь Бондарь-Терещенко

Так же как в альбоме культовой рок-группы, и соловьи и бомбардировщики, и война и пограничный мир - птицы одного полета и темы одного жанра. Они смогли не только занять ведущее место в современной литературе, но и стать в ней обычным явлением. С другой стороны, остальные книги этого обзора не менее драматические и напряженные, а их авторы так же искусны в описании сложной, далеко не "мирной" гражданской жизни

Мери Ловсон. По ту сторону моста. - М .: Фабула, 2019

Жизнь канадской семьи в этом романе описана будто пасторальная, мирная и светлая. Дети играют в ножа, матери смотрят сериалы на только проведенном в их края телевидении, родители возятся либо на ферме, либо в магазине. В частности герой романа - семейный врач, но его сын выбирает собственный путь, и мало кому известно, что, кроме ежедневного житья-бытья и близлежащих нищих резерваций, в мире существует еще кое-что, что вполне символично находится "по ту сторону моста". Оттуда в августе 1942 года начали приходить телеграммы. "у Артура сжалось в желудке, когда он узнал новости, и обожгло стыдом от облегчения, которое он испытал, когда оказалось, что с Карлом все в порядке, что это Эрик и Гюнтер погибли. Воюя за Канаду, страну их рождения. Они наконец поехали из Англии, все ребята из Струана вместе, в составе десантных войск Королевского полка Канады, приземлились на берегу порта города Дьеппа, оккупированного немцами, и Гюнтер с Эриком были убиты, как только они ступили на землю". Поэтому как сложилась дальнейшая судьба этой семьи, можно узнать из очередного романа известного канадского автора, в котором читателя ждет и захватывающий сюжет, и яркие образы, и мастерской рассказ, глубокий психологизм которого не отпустит до самого финала.

Стивен Гайтон. Соловей не даст тебе заснуть - М .: Нора-печать, 2019

Имея боевой опыт из Афганистана, герой этого романа, американский солдат с греческими корнями, даже в мирной жизни, прибыв на Кипр для реабилитации, продолжает свой неравный бой. Конечно, в мечтах, но для читателя они слишком реалистичны, и война не отпускает нашего героя на протяжении всей его жизни. "На рассвете рота выступила в долину, двигаясь по дороге, слишком узкой для бронетранспортеров, потому что по обе стороны". Привычные кошмары, любовь к турецкой журналистке, которая так же претерпела в жизни скитаний - все это контрастирует, поблескивает яркими флэшбеками и наконец завершается трагическим инцидентом. В результате наш герой вынужден бежать в некогда популярный греко-кипрский курортный городок, покинутый после турецкого вторжения в 1974 году. Там он присоединяется к обществу изгнанников, затерянных в руинах, утонувших в зарослях. Казалось, здесь он мог бы наконец обрести покой и умиротворение, исцелившись и закончив свою войну с призраками прошлого, но кому-то явно не по вкусу эта идиллия среди руин. Последствия военного прошлого дают о себе знать даже в этом раю для изгнанников.

Гарольд Г. Мур, Джозеф Л. Гелловей. Мы были солдатами ... и молодыми. - Л .: Астролябия, 2018

Эту книгу ее авторы посвятили тем воинам, которые в не таких уж и далеких 1960-х сели на "корабли эпохи" и отправились на войну, которая чуть не погубила их Америку - так же, как уничтожали Вьетнам. Их было немного - по сравнению с огромной страной, большинство жителей которой в те времена даже не знали, что происходит в остальном мире. На самом деле, как считают авторы, это не еще одна книга о войне, а "история о любви, которую мы рассказываем своими словами и поступками". Кроме того, если битва на Сомме начала эру танков, то битва в долине реки Я-Дранг испытала огнем теорию аэромобильных войск. Поэтому благодаря профессиональным знаниям и литературному таланту авторов - соответственно, генерала Гарольда Мура и журналиста Джозефа Гелловея, участников этой битвы - тактические соображения, влияние политики на стратегию, особенности применения вооружения и другие аспекты милитарного дела приобретают понятных форм, складываясь в выразительную картину не только отдельной битвы, но и войны во Вьетнаме в целом.

Анна Петрив. Невменяем. - Брустуров: Дискурсус, 2018

В жизни обоим героям этого напряженного психологического романа ведется не очень хорошо. "Не идеализировать эту работу, как в "Комиссар Рекс", "Коломбо" или, не дай Бог, в "Пуаро", - сверяется герой-следователь. - От тебя требовалось одно - просыпаться каждое проклятое утро, вылезать из кровати и тянуть свой зад на рабочее место". Так и с героиней. "Тошнило Софию от работы. От юридического отдела областной государственной администрации. От системы в целом и каждого звена в частности. После окончания вуза черт затащил ее в ОГА, и, вероятно, только он до сих пор не отпускал". Поэтому у одного - тяжелая и изнурительная работа, военное прошлое и куча собственных демонов внутри, а у второй - адвокатская практика, человек и первый подзащитный - успешный актер, еще и брат мужа. Стоит ли говорить, что судьбам обоих героев суждено сойтись? И даже не потому, что они - бывшие одногруппник и любовники в прошлом. Расследование уголовного дела - один из рычагов и импульсов, которые оказались важными элементами в этой истории, в которой изначально много невыясненных моментов. "- Ты должен помнить хоть что-то, - Мы сыграли спектакль - и я зашел в гримерку, где должна быть Дарья. Все вокруг было разбросано, заляпанное чем-то красным. Вероятно, кровью. А потом ... Меня забрали сюда, - он говорил так, как рассказывал историю, которую услышал от кого-то, - без деталей, без подробностей, отстраненно описывая, что произошло ".

Ирина Потанина. Труп из Первой столицы. - М .: Фолио, 2019

... В 1934 году столица Украинской ССР перенеслась в Киев. Как это произошло? По крайней мере не так стихийно, как 11-го марта 1918 года, когда Советское правительство переехало из Петрограда в Москву, поскольку непосредственной причиной переезда послужило наступление в феврале 1918-го немецких войск. Впрочем, если речь о чисто технических мерах, то достаточно будет вспомнить, что в обоих случаях, и в частности относительно Харькова, этой призрачной "первой столицы", выехало, разве что полтора десятка большевиков. "Акт украинского правительства и ЦК КП (б) У имеет особое значение не только для самой Украины, не только для СССР, но также и международное", - писалось тогда в официальном представителе "Революция и национальности". К тому времени речь шла о распространении советскофильских тенденций на весь радянскофобский мир, для чего повсеместно применялось активное перемещение чевенгуровской атрибутики: столиц, рек, садов, а также непосредственно народов. И неудивительно, что убийство, которое, по сюжету этого романа, произошло в Харькове во время "столичного" переезда, осталось незамеченным ...