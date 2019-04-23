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Виталий Портников: Путин презирает просителей


фото: REUTERS
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказался в поддержку прямых контактов президентов России и Украины

По мнению дипломата, избрание нового украинского президента может создать новые возможности для такого диалога. Важно только понять - какие?

Прямые переговоры президентов происходили и ранее - как в многостороннем формате, так и по телефону в критических случаях. Они были прерваны российской стороной именно потому, что стало ясно: от Петра Порошенко не удастся добиться согласия с тем, что российской стороной представляется как компромисс, а для украинской выглядит как капитуляция.

Именно поэтому Кремль может быть готов возобновить контакт с украинским президентом - но вовсе не для того, чтобы прийти к компромиссу, а как раз для того, чтобы в очередной раз продиктовать условия капитуляции нашей страны. Потому что если не согласился тот, то, может быть, согласится этот?

Другой вопрос - зачем такого рода общение Владимиру Зеленскому и понимает ли избранный президент его последствия. Ведь если согласиться с российскими условиями «мира», это может вызвать серьезный внутриполитический кризис в самой Украине. А если отказать Путину, то давление на Украину только увеличится - причём как экономическое, так и военное.

Поэтому для Зеленского очевидно то, что подходит и для руководителей других цивилизованных стран. Нет никакого смысла для общения с Путиным, если это общение не привалит ни к какому конкретному результату, к разговору ради разговора. Не нужно давать российскому президенту возможности даже предполагать, что на его условия можно согласиться, что его изоляция может быть прервана без освобождения Крыма и Донбасса. Москва слезам не верит, а Путин презирает просителей. Он уважает только силу. И поэтому новый украинский президент должен быть не просто готов к переговором с российским коллегой.

У него должна быть сильная позиция на этих переговорах. 

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