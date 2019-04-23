Выборы-2019. Простой народ против украинской нации

23 апреля, 2019, 12:36

Двадцать пять процентов уже стали новейшим мемом украинского политического дискурса

Несмотря на шутку Владимира Зеленского о переименовании Квартала 95 в Квартал 73, число избирателей, проголосовавших за него во втором туре президентских выборов, не является ни сенсационным, ни слишком символическим. К нему готовила нас социология и обычная логика политической борьбы. Электоральная поддержка Зеленского вобрала в себя действие многих ситуативных факторов, сложившихся на момент голосования. Об этом уже много писалось, но определяющим стал антирейтинг Порошенко, а также амбивалентность политической программы Зеленского, которая позволила спроецировать на его победу ожидания самых разных социальных групп.

Политический дрейф президента Зеленского и его сторонников - отдельная тема для прогнозов. Но не менее интересен вопрос о природе электоральной поддержки Петра Порошенко, ее социальная, мировоззренческая и региональная локализация.

Сообщения сторонников Порошенко в социальных сетях манифестируют формирования определенной элитарной группы (пишут даже об "ордене") настоящих патриотов-государственников, которые способны критически мыслить, имеют иммунитет к политическому популизму, способные к самоорганизации и имеют своего настоящего Лидера в лице действующего на данный момент президента .

Объединяет данную группу пафос национальной идентификации и пренебрежение и нескрываемая ненависть к остальной части населения страны, которая предпочла "клоуна", "российского агента", "ставленника Коломойского", "совка" и "антиукраинца". Естественно, что сердцевиной сообщества патриотов стала Львовская область, где концентрация "настоящих украинцев" является крупнейшей, а также сообщество украинских граждан, проживающих за рубежом.

Анализируя это явление, кто вспоминает всуе закон Парето о соотношении творческого меньшинства к инертному большинству (20 до 80). Кто-то поспешил, по неудачной аналогии с американскими реалиями, назвать сторонников действующей власти "глубинной государством". Впрочем, есть более точное название для этой группы. Это, собственно, и является, на сегодняшний день, украинская нация в первоначальном смысле этого слова.

Понятие nation, что вошло в европейские языки после Великой французской революции, первоначально означало шляхту во главе с королем. И только идеи республиканизма с его "равенством" распространили это определение на взрослых мужчин - граждан. Именно нацию первая французская конституция обозначила в качестве суверена государства.

Для современной политической теории является аксиомой принадлежность к нации всех жителей страны или хотя бы ее граждан. Однако на практике подобные идеологические установки не всегда подтверждаются.

Число 25 можно считать формулой современной украинской нации. Оно показывает долю тех, для кого государственность и суверенитет Украины является базовой ценностью. Это не значит, что другая часть нашего населения лишена патриотизма, или, не дай Бог, являются предателями и предателями. Просто в той классической ситуации выбора, которую Соломон предложил двум женщинами, которые спорили о материнстве, нация всегда выбирает жизнь малыша (государства, в данном случае), как настоящая мать. А другая часть может иметь другие приоритеты.

Следовательно, эта внутренняя украинская "нация" родилась вместе с независимостью и с переменным успехом занимается этим ребенком уже на протяжении почти тридцати лет. На всесоюзном референдуме 1990 против сохранения СССР высказались 28% граждан Украины, принявших участие в опросе. Многие уже упоминали число бескомпромиссных украинских патриотов, отдавших свои голоса за лидера национал-демократов Вячеслава Черновола в 1991-м (23,27%). Прошло десять лет, и 23,57% проголосовали за "Нашу Украину" Виктора Ющенко в 2002 году. И вот теперь, когда снова встал вопрос ребром, носители инстинкта национального самосохранения ожидаемо оказались в меньшинстве.

А кто же тогда остальные 75%? Исходя из семантики украинского языка и традиций политического словоупотребления, наиболее правильно их назвать "народом Украины", того, что упоминается в Декларации о государственном суверенитете. Народ в значении people, или, если возвращаться к греческой терминологии, - народ-демос. Тот, который выступает сувереном государства при демократии.

Тот народ, приоритеты которого обижены элитаристы-государственники сегодня обозначили формулой "жрака, ржака, жопа" (порядок слов произвольный), очевидно, в противовес пафосном лозунгу "армия, язык, вера".

Иногда народ и нация у нас едины. Можно вспомнить референдум 1 декабря 1991 года, или голосования на президентских выборах 2014 года. Чаще бывает так, что нации удается убедить часть народа, а другая часть народа становится в оппозицию к мысли нации. Тогда имеем драматические избирательные коллизии 1994, 1996, 2004, 2010 годов, где с переменным успехом нация проигрывала или выигрывала.

А иногда нация теряет поддержку народа и остается в политическом одиночестве. Это противопоставление было очень четко артикулированное в ходе исторических дебатов на Олимпийском 19 апреля 2019. Действующий президент все время апеллировал к нации, к Украине как к идейной субстанции, объединяющей носителей национального самосознания. А претендент на высший пост несколько раз подчеркнул свое единство с "простыми людьми".

21 апреля 2019 года нация потерпела сокрушительное поражение. Она потеряла своих союзников, не предложила ни действенной программы национального развития, ни приемлемой для всего общества идеологии и модели идентичности. Ее лидер не вызвал доверия у большинства населения страны, а у многих просто вызвал острое неприятие.

Прежде, чем нация сможет восстановить свои лидерские позиции в обществе, она должна изучить уроки своего поражения, выработать новые мировоззренческие и организационные основы, свой кодекс чести и корпоративные правила.

Собственно, самоорганизация украинской нации и установление ее прочной связи с народом Украины и является важнейшим процессом политической действительности.