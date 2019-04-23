Villa Krim: Благодарны Вам за то, что мы лучшие!
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Вина Villa Krim признаны лучшими в Украине! Бренд благодарен за это потребителям!
Боян Борисов, главный винодел Villa Krim: "Признание профессионалов – конечно же высокая награда, но соответствовать самым высоким критериям качества нас вдохновляют наши потребители. Мы создаем особенное вино, для особенных людей, мы стремимся предвосхищать и оправдывать ожидания каждого поклонника Villa Krim. Ваше доверие – наш главный стимул на пути к совершенствованию. Лучшими нас делаете Вы, и мы благодарны Вам за это!"
Организаторы конкурса "Всеукраинская ассоциация виноделов и сомелье" ставили перед собой цель подтвердить влияние терруара на качество вина и определить лучшие вина в своих номинациях. Определение победителей происходило путем "слепой" дегустации, в ходе которой 15 судей, среди которых лучшие сомелье, технологи и виноделы Украины, выставили свои оценки представленным образцам.
Стоит отметить, что награды подобных конкурсов - замечательный ориентир для потребителей, чтобы не растеряться в бесконечном выборе алкогольной продукции и безошибочно выбрать идеальное вино. Кстати, убедиться в отменном вкусе вин победителей Вы можете самостоятельно. Добавим лишь, что Merlot от Villa Krim отлично дополнит блюда с острым сыром или бараниной, а Cabernet составит безупречную пару блюдам из птицы.
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