Samsung Electronics: путь компании к совершенству в мире ТВ

25 апреля, 2019, 10:52

Завоевав первое место в отрасли в 2006 году, Samsung удерживает лидирующие позиции на глобальном рынке телевизоров на протяжении уже 13 лет, предлагая пользователям новейшие разработки в сфере ТВ

Samsung Electronics вышла на ТВ-рынок в 1970 году, выпустив свои первые черно-белые телевизоры. Диагональ экрана у них составляла всего 12 дюймов. Популярность телевизоров Samsung быстро росла: к 1976 году количество проданных устройств составило более 1 млн, а уже через два года – более 2 млн, включая цветные телевизоры, производство и продажи которых начались в 1977 году. Тогда же компания запустила их экспорт: первой страной, где они появились, стала Панама. В 1981 году Samsung выпустила миллионный цветной телевизор, а в следующем году — 10-миллионный черно-белый. 10-миллионный черно-белый телевизор

ледующий значительный шаг в развитии ТВ-технологий произошел в 1998 году: Samsung Electronics запустила массовое производство первых в мире цифровых телевизоров. С этого момента компания все активнее интегрировала новейшие технологические разработки в свои телевизоры, с каждым годом делая их все совершеннее.



В 2004 году Samsung выпустила крупнейший в мире (46-дюймовый) LCD-телевизор. На момент запуска он стоил $13 400 – за эти деньги в США можно было приобрести новый автомобиль Honda Accord.



Безупречное качество продуктов Samsung покорило пользователей, и в 2006 году Samsung впервые стал самым продаваемым брендом телевизоров в мире – и остается им на сегодняшний день. Помимо этого, компания совершенствовала и дизайн устройств: так, в 2006 году вышел инновационный телевизор R7 Bordeaux с утонченным дизайном, напоминающий по форме бокал для вина.



По мере того, как разрешение экранов телевизоров становилось все выше, росла и потребность пользователей в контенте соответствующего высокого качества, поэтому в 2006 году Samsung представила своей первый Blu-ray проигрыватель. С его помощью можно проигрывать диски емкостью 25 и 59 ГБ, на которых содержались не только фильмы в высоком разрешении, но и множество дополнительных бонусов.

Проигрыватель Blu-ray дисков





В 2008 году компания представила первый телевизор, созданный для просмотра цифрового контента и поддерживающий подключение к интернету и USB-устройствам, PAVV Bordeaux TV 750. Тогда же Samsung показала первый в мире телевизор с двухцветной рамкой Touch of Color, которая меняла цвет в зависимости от угла обзора и условий освещения.



В 2009 году Samsung перешла от использования подсветки на флуоресцентных лампах с холодным катодом (CCFL) к LED-компонентам, благодаря чему изображение на экранах телевизоров стало ярче и четче, а сами устройства – рекордно тонкими, всего 29,9 мм.



Спустя год, в 2010, компания представила первый на рынке магазин приложений для Smart TV. Инновация впечатлила потребителей во всем мире: за первые три месяца было продано 2 млн Smart-телевизоров.



Тогда же мир на экране из «плоского» стал трехмерным: Samsung выпустила первый в мире телевизор FHD 3D TV, а пользователи получили возможность наслаждаться 3D-фильмами не только в кинотеатрах, но и у себя дома.





В 2013 году Samsung совершила еще один переворот в мире экранов, обеспечив абсолютно новый, уникальный опыт просмотра фильмов и телепередач с изогнутым телевизором Curved TV. Вскоре изогнутые экраны стали масштабным трендом на рынке ТВ. Также в этом году компания выпустила UHD-телевизор с рекордной диагональю экрана – 110 дюймов.



На следующий год на ежегодной выставке CES в Лас-Вегасе Samsung Electronics представила самый большой телевизор с изогнутым экраном – 105 дюймов. В 2014 году компания также выпустила первый в мире сгибающийся UHD-телевизор Bendable TV, способный переходить из изогнутого состояния в плоское, в зависимости от предпочтений пользователя.

pocket-lint.com



В 2016 году компания вывела качество изображения на новый уровень, представив дисплеи SUHD, созданные с применением технологии квантовых точек.



2017 год стал знаковым для глобального рынка премиальных телевизоров. Компания Samsung выпустила свой первый QLED-телевизор, в основе которого лежит уникальная технология квантовый точек. Благодаря этому в новых моделях были улучшены все основные аспекты качества изображения: угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст. QLED телевизор может передавать максимально естественные цвета и достигает 100% цветового объема.

В 2018 году компания совершает революцию на рынке ТВ и выпускает свой первый телевизор в лучшем разрешении из возможных сегодня – QLED 8K с уникальной технологией масштабирования AI Upscaling на базе искусственного интеллекта. Установленный в телевизор фирменный процессор Quantum Processor 8K способен распознавать контент любого качества и автоматически улучшать качество изображения до уровня 8K. Выпуском первого телевизора Samsung QLED 8K компания задала новые стандарты качества изображения и его реалистичности.