Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними

19 апреля, 2019, 15:57

Не дебатами и командами, написанными на листке в гримерных едиными

Заглянем в недалекое будущее, где фейсбучные и кухонные споры о сворачивании демократии, "привата всего" и омоложенной эпохе Януковича, которая вот-вот возьмет инфантильную демократию щупальцами за глотки, всего лишь шум.

И Зеленский, и Порошенко - мастера словесного жанра и публичных выступлений, но заглянем в недалекое будущее, когда избирательная пыль осядет и наадреналиненный избиратель заглянет в карман и холодильник. А то и в окно соседа.

Ситуация следующая: пока мы обсасываем стадионы и двойников Энтони Хопкинса, государственные попытки Петра Алексеевича и очеловечивание его устаревшего образа, Россия системно и стратегически начала операцию принуждения шестого президента к "миру" и к прямым переговорам. Виктор Медведчук уже не стыдится в комментариях Reuter's предлагать потенциальному победителю Зеленскому - заключить соглашение с Москвой и таким образом восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый газ и инвестиции из РФ. Чтобы следующий президент был более благосклонен, кум Виктор обещает животно, что "Путин в качестве жеста доброй воли может освободить 24 моряков".

Буквально в унисон мы увидели, как страна-агрессор бьет на опережение и даже не дождалась голосования - 18 апреля Дмитрий Медведев сказал, что РФ налагает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. С 1 июня эти товары можно будет вывозить только по спецразрешению. Причем перечень товаров, которые можно будет вывозить в Украину, "еще определяется". Интересно, что инаугурация нового президента будет в 20-х числах мая, поэтому времени размышлять практически нет ...

Что хочет сказать Запоребрик этими игрищами? Это не просто "сырные", "мясные" и газовые войны, которые переживала Украина при первых "оранжевых" и немного для стимуляции пророссийскости раннего Януковича. Кремлевские пацаны прямо говорят официальному Киеву: кум хочет оставаться в схемах сжиженного газа и дизеля, который Виктор Медведчук гоняет с "Роснефти" по нефтепроводу "ПрикарпатЗападтранс". Кум хочет сохранить финансы, чтобы с персональных голубых экранов ставить знак равенства между понятиями "федерализация", "автономия ОРДЛО" и желаемый быстрый мир.

Медведчуку, который воскрес из политического склепа начала нулевых как раз за пятилетку патриотического Петра Порошенко, который Томос сделал и противопоставляет себя Путину, очень надо выдержать эти материальные рычаги, пока на поле не зашли другие игроки, которые захотят подзаработать. А так, с помощью кумовского отродья месье сохраняет влияние на политику - ибо кто его знает, как инфантильная украинская публика отреагирует на внезапное подорожание бензина в первых числах июня или пустые заправки... Инфантильный украинец ждет все быстро, дешево и тут же, а после - хоть потоп. А здесь предлагают быстрое возвращение Донбасса, российских инвестиций и освобождение моряков. Как не потерять голову от этих обещаний - фильтруя одно: какова цена такого аукциона щедрости.

В материале Reuter's Медведчук уже скрыто порадовался возможному проигрышу Порошенко, его косвенно воскресил из городского дурачка с амбициями. И изложил свой план, как взять неопытного государственника Зеленского за ребро.

Собственно, именно поэтому новый президент и правительство Гройсмана, который будет работать еще месяцев семь, должны точно показать экономический план Б, показать в конце концов большую фигу наглому куму. И главное - наивным мечтателям стоит еще раз и еще раз втолковать в головы несколько пунктов.

1. Это война не за территории, а за наше право быть украинцами. Есть ли смысл быстро возвращать Донбасс за сдачу украинской идентичности? Есть ли смысл унижаться перед Путиным и терять независимость, если хороший Путин взамен вернет незаконно похищенных моряков из-под умыкнутого украинского Крыма?

2. Где один раз пойдешь на компромиссы, там будут другие. Петр Порошенко воскресил Медведчука и тоже мог сделать все это давно. Возвращение просто ради возвращения никому не нужно, главное - на каких условиях?

3. Не устаю повторять, что политическая перспектива будет у того политика на парламентских и в дальнейшем, кто ссадит страну с иглы Медведчука. Мне очень странно, почему три месяца нет никаких движений о государственной измене этого лица после уголовного производства ГПУ еще в феврале. И почему этот человек наливает помои в голову пенсионеров, которые смотрят этот его телересурс. На грядущих дебатах между Зеленским и Порошенко я хочу слышать не о наркоманах, а главное: засунет ли кто-либо из них Медведчука в политический ад? Достаточно ползать перед кумовьями Путина в ожидании счастья, давайте еще канонизируем мертвого лабрадора Конни Путина и дадим ему дизельную или газовую схему. Стыдно за все это. И это является главным вызовом, кто Медведчука сотрет, тот и станет молодцом.