За спиной - 5 книг об АТО и вокруг

18 апреля, 2019, 13:43

Игорь Бондарь-Терещенко

В последнее время тема войны в украинской литературе образовала отдельный жанр

В последнее время тема войны в украинской литературе образовала отдельный жанр. Но если обычно это либо дневниковая проза, описание военных будней, либо документальное исследование, то в книгах этого обзора есть вполне художественные тексты. При этом речь в некоторых из них уже не о «передовых» темах, а о взгляде сбоку, настроениях в тылу, психологическом осмыслении войны и тому подобное.

ГАСКа Шиян. За спиной. - М .: Фабула, 2019

Сегодня героиня этого романа, 27-летняя Марта из маленького городка, может все - жить на Бали, сэкономив деньги на себя и своего бойфренда Макса, не ходить несколько лет на работу, поскольку заработки в IТ-отрасли, как известно, это позволяют. Упрекать судьбу за комфорт и благосостояние не стоит, ведь мать бросила ее ради работы в Италии, поэтому нынешняя жизнь героини - это такая успешная компенсация. Впрочем, не все так просто в отношениях, ведь Макс идет служить в армию, и все летит кувырком. С одной стороны, пусть идет. "И, наконец, здесь у меня не все так плохо, могу раскинуться на всю кровать и нормально высыпаться, - рассуждает оскорбленная героиня. - Не делить одеяло. Раз ты выбрал себе панцирную койку в учебке, или, еще хуже, нары в блиндаже . Раз тебе это важнее. Я сама не замечаю, как протягиваюсь на кровати звездочкой, и понимаю, что сейчас совсем не хочу здесь ничьего присутствия". С другой стороны, внутренний конфликт, обида, сексуальная фрустрация. Ведь им обоим так было хорошо, а справка, чтобы отмазаться от армии, стоит лишь полумесячной зарплаты, как болтают ребята в баре. Как преодолеть депрессию? Какое принять решение? И главное, как не попасть при этом впросак, убегая от самого себя?

Аркадий Бабченко. Война. - М .: BookChef, 2018

Автор этого сборника очерков - известный журналист, которого недаром считают также одним из основателей современной военной прозы. Ведь он прошел две чеченские кампании и хорошо знает, о чем пишет. Как военный корреспондент, Аркадий Бабченко работал на фронтах Южной Осетии-2008 и Украины-2014. Его скупые, а порой и пространные заметки - это рассказ о том, как война калечит судьбу одних людей и освещает лучшие черты других. С одной стороны, героизм еще на распределительном пункте, когда посылаешь войну и начальство куда подальше, а с другой - рутина военных будней, в которых, как муха в янтаре или в грязи, вязнут все: и то, что послал, и те , кого послали. Так или иначе, но "Война" несмотря на свою документальность, еще и, безусловно, художественным произведением, хотя большинство эпизодов действительно из жизни автора, которая проходила во время Чеченской войны.

Владимир Глухов. РНР. Регистрация ненужных вещей. - М .: Фолио, 2018

По сюжету, действие этого романа происходит и во времена Майдана, и в период службы героя в Нацгвардии и Вооруженных Силах, а также в другие моменты его сложной жизни. Впрочем, история все же - о любви, которая спасает все вокруг, рождаясь неизвестно откуда и озаряя собой весь мир. Ведь именно это и надо герою, который все время на перепутье, постоянно переспрашивая себя, составляя тот самый реестр нужных (или не очень) вещей. "Именно во время того занятия позвонила жена моего коллеги по работе, - вспоминает он о приснопамятном случае. - Я был другом их семьи. Она хотела посетить меня вечером с какой-то подругой, намекая на то, что хочет меня с кем-то познакомить. Зачем это мне сейчас? «Все, вроде бы, налаживается», - подумалось. Хотя - действительно ли налаживается?" Впрочем, все меняется, мелькают страны, города и улицы с площадями, но даже день сегодняшний не спасет от тяжелых воспоминаний, как убеждает герой жизни. Поскольку от хлама стоит избавляться только ради будущего, а прошлое - это лишь ностальгия, которая иногда бывает очень жгучая. Ведь выбрасывать из собственной судьбы приходится порой дорогое, привычное, родное ...

Андрей Цаплиенко. Книга перемен. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2018

В этой книге рассказов речь о войне, которая неожиданно пришла в Украину и изменила жизнь и сознание миллионов людей. Герои рассказов связаны сложной паутиной личных отношений друг с другом и с автором. Они вместе со всей страной шагают по дороге изменений - от застоя до революции, от Майдана до войны. Истории, которые случаются с героями, выдаются невероятными, но это новая реальность, в которой надо научиться выживать. «У меня возникает вполне иррациональное ощущение, - откровенничает герой одного из рассказов, - что война определила всю нашу жизнь, всю нашу официальную историю, лживую и плаксивую, как рассказ проститутки. И вся наша неофициальная история, громкая и сумбурная, как предсмертные крики жертв инквизиции. Как стихотворение о синем вине на морозной площади. Если бы Харон был волонтером, он поменил бы свою лодку на рефрижератор. Такова наша война".

Анна Шила. Женщина войны. - М .: Фолио, 2018

Эта книга - первое в истории Украины издание, где сегодняшняя война на Востоке рассматривается через истории женщин, которые спасают людей. Будучи написана на основе интервью с 25 женщинами - парамедиками, волонтерами, журналистами, военнослужащими, которые отправились на восток защищать свое Отечество, сборник рассказывает о судьбах героинь, которые помогают выжить и победить. В частности о той, о которой говорили, что "с таким диагнозом не живут" и "бесплодная на всю жизнь", о которой говорят, что "не сдается, верит в чудеса и побеждает - молодая мама маленького ангелочка", и с которой начинается эта необычная история женщин на войне. "Первые раненые. Первые погибшие. Добровольцы не понимали, что происходило вокруг. Шла настоящая война, о которой все знали только из книг и художественных фильмов. Ситуация была непонятной, но смерть не ожидала. Продолжало расти количество раненых и погибших, поэтому Яна пришла к выводу, что нужно принимать экстренные решения по организации медицинской помощи раненым бойцам ".