Что не пропустить в кино: церковные табу, тюрьма в космосе и фестиваль короткометражек

18 апреля, 2019, 08:42

Максим Ивануха

В украинский прокат вышел скандальный фильм известного французского режиссера Франсуа Озона о педофилии в церкви, шпионская драма с 84-летней легендой театра и кино Джуди Денч, артхаусная драма Клер Дени с суперзвездами Робертом Паттинсоном и Жюльет Бинош, подростковая драма о любви "После", фильм ужасов "Проклятие Ла Йорона".

Также в течение пяти дней в Киеве проходит международный фестиваль короткого метра

"По воле божьей"

Драма культового французского режиссера Франсуа Озона («8 женщин») о сексуальном насилии над детьми в церкви.

Один из главных героев фильма - 40-летний Александр живет в Лионе с женой и детьми. В детстве он стал жертвой сексуальных домогательств со стороны священника, а годы спустя человек узнает, что святой отец до сих пор работает с детьми. Александр объединяет силы с другими пострадавшими, чтобы остановить насилие и прервать многолетнее молчание. Основано на реальных событиях. В феврале этого года фильм получил "Серебряного медведя-Гран-при жюри" престижного Берлинского кинофестиваля.

"Код "Красный"

Британская шпионская драма, одну из главных ролей в которой играет лауреат "Оскара" Джуди Денч.

В фильме рассказана история, авторы которой вдохновились биографией известной советской разведчицы в Великобритании Мелиты Норвуд, которая в течение 40 лет передавала СССР секретные документы, в том числе связанные с ядерной программой. Фильм "Код "Красный" ругают критики. В частности, издание The Guardian дает фильма 2 из 5 звезд, называет фильм "посредственным" и утверждает, что его не спасает блестящая игра Джуди Денч.

"На высоте"

Артхаузный фильм, действие которого происходит где-то за пределами Солнечной системы.

На борту космического корабля - преступники, приговоренные к пожизненному заключению. Им пообещали освобождение, если они примут участие в миссии к черной дыре в поисках альтернативных источников энергии. В то же время ученые на борту проводят над осужденными сексуальные эксперименты. В фильме сыграли кинозвезды Жюльет Бинош и Роберт Паттинсон. Критики в основном положительно отзываются об этом необычном фильме. Дэвид Эрлих с IndieWire назвал "На высоте" "задумчивым и глубоким исследованием человеческой жизни на грани апокалипсиса". Джессика Кианг с Variety назвала его "чрезвычайным, тяжелым, гипнотическим и отталкивающим". Чарльз Брамеско с The Guardian оценил фильм 5 из 5 звезд.

"После"

Романтическая драма по мотивам романа-бестселлера "После" писательницы Анны Тодд. В центре сюжет связь двух противоположностей: она - прилежная студентка и образцовая дочь, он - дерзкий и привлекательный бунтарь с непростым прошлым. Главные роли в фильме играют начинающие актеры, в частности племянник популярного актера Ральфа Файнса ( "Английский пациент", "Список Шиндлера"). Обозреватели сравнивают фильм "После" с популярной трилогией "50 оттенков серого" и утверждают, что фильм рассчитан на подростковую аудиторию. Картина уже собрала в мировом прокате более 22 миллионов долларов (бюджет - 14 млн).

"Проклятие Ла Йорона"

Американский фильм ужасов, дебютный полный метр Майкла Чейвза.

В основу сценария фильма легли популярные в Латинской Америке мифы о женщине-призраке, появление которой якобы должно предрекать смерть. Якобы дух мексиканской невесты, которая убила двух детей в XVII веке, вернулся к детям, которые живут в 1970-х в Лос-Анджелесе. "Проклятие Ла Йорона", как утверждают авторы, является продуктом "вселенной" серии фильмов ужасов "Заклинание", из которого раньше выходили фильмы "Проклятие Аннабель", "Монахиня" и другие. "Проклятие Ла Йорона" получил посредственные отзывы критиков. Чешский сайт The Prague Reporter называет нарратив фильма банальным, однако отмечает, что это "искусное шоу страха".

8-й Киевский международный кинофестиваль короткометражных фильмов

С 17 по 21 апреля в Киеве проходит 8-й международный кинофестиваль короткого метра. В рамках фестиваля будут показаны украинские и международные короткометражные фильмы. В частности, состоится конкурс фильмов, рассказывающих истории обычных людей, которые смогли изменить жизнь и раскрыть свой потенциал. Одним из главных мотивов фестиваля станут бурные и романтические события, которые происходили 30 лет назад и оказали большое влияние на наше настоящее: падение Берлинской стены, зарождение новых демократий в Восточной Европе и упадок последних форпостов коммунистической империи. Организаторы запланировали ретроспективу фильмов Сенегала, показы лент Европейской киноакадемии, фильмов о ЛГБТ, а также фестивальные хиты, в том числе украинского-польский "Штангист", получивший гран-при фестивалей во Франции и Польше.