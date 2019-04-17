Виталий Портников: Суды станут орудием реванша и хаоса

17 апреля, 2019, 11:47

Портников Виталий

Если кого-то удивляют решения судов, которые в период между первым и вторым туром выборов заставляют нас вспомнить об Украине времён Виктора Януковича, то пусть этот человек вспомнит о другой стране - Грузии времен Михаила Саакашвили

Как получилось, что грузинские реформаторы, которые занимались радикальными изменениями всего на свете, после поражения на парламентских и президентских выборах стали фигурантами судебных разбирательств в своей собственной стране? Почему Михаил Саакашвили не может вернуться на родину, а его соратники сидят в тюремных камерах? Может быть, победители привели вместе с собой новых судей?

Да нет же, в том-то все и дело. Судьи остались те же самые. Верхушка судебного корпуса изменилась, но сам принцип принятия судебных решений и кадровый состав судов остался неизменным. Когда Саакашвили был у власти, судей сдерживал естественный в постсоветских странах страх перед возможностями президента. Но стоило ему ослабеть, как оказалось, что система взаимодействия с судами в реформированной Грузии осталась все той же, олигархической.

В Украине мы сейчас наблюдаем похожее развитие событий. Результаты Порошенко в первом туре выборов показывают, что президент значительно ослабел. А новый глава государства, если им станет Зеленский, станет сильным еще очень не скоро - придётся учиться быть политиком, затем президентом, затем выигрывать парламентские выборы и вообще пытаться понять, где у Украины кнопка.

А судьи точно знают, где кнопка. Судебная система, избавленная от страха перед властью и обществом, возвращается к себе самой - той, которой она была до 2014 года. И мы увидим еще немало решений, которые изумят украинских граждан и напомнят им о самых чёрных и позорных страницах отечественной истории.

Впрочем, я не склонен думать, что наши суды станут орудием политического реванша. Нет, они станут орудием прежде всего экономического реванша, возможностью вернуть несправедливо отобранные потерявшими власть конкурентами деньги, изменить неправильную схему на правильную, словом - повернуть русло коррупционных финансовых потоков в сторону добра и честности.

А с политической точки зрения наши суды не будут орудием реванша, нет. Они станут оружием хаоса. Все их решения будут направлены на то, чтобы множить хаос в стране, сталкивать лбами политических оппонентов, усиливать радикальные настроения, подогревать почву для конфликта.

Потому что главная задача сил, которые стоят за украинской избирательной кампанией - породить в государстве хаос, от которого Украина уже не сможет оправиться.