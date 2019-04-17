Электоральная война из пробирки политтехнологий

17 апреля, 2019, 11:56

Подходит к концу президентская избирательная кампания 2019 года, во многом этапная и определяющая для становления демократии в Украине. Уже через неделю у нас будет новая политическая реальность и новая повестка дня в медиа

Поэтому итоги выборов-2019 уже в ближайшее время будут интересовать только узких специалистов, или в будущем - историков. И все же эта кампания стоит того, чтобы о ней знать и помнить больше. Она зафиксировала то состояние общества и политикума, на которое нам придется обращать внимание при формировании любых политических планов и стратегий по Украине.

Сохранение конкурентной политики, обеспечение прав и свобод граждан уже назвали главным достижением этих выборов. Главной потерей - отсутствие положительного выбора для большинства граждан и использования манипулятивных технологий для получения электорального результата.

Многие говорят об обмане избирателей штабами кандидатов. Не в том смысле, что они не выплатят обещанные деньги участникам "сетей", а в том, что они мотивируют голосования ложными угрозами (в одном случае), или невыполнимыми надеждами (в другом).

Этот урок останется неизученным, если мы не поймем, какие именно технологии были использованы и почему состояние общества этому способствовало.

В общем, мне не известна ни одна успешная (результативный) избирательная кампания в Украине, которая не имела в основе общественно-политической симуляции. Как правило, историю политических симулякров у нас начинают с 1998 года и связывают с успехом вполне виртуального (в то время - телевизионного) политического проекта "Партии зеленых Украины". Но это далеко не единственный пример. По большому счету, избиратели Леонида Кравчука 1991 года и избиратели Леонида Кучмы в 1994 году так же руководствовались не реальным пониманием ситуации, а мифами - о немедленном расцвете независимой Украины, в первом случае, и о возможности запихнуть выдавленную пасту обратно в тюбик - во втором.

В течение нашей короткой истории конкурентной демократии мы наблюдали уже целую галерею "голограмм", как сегодня называют это явление в медиа. Коммунисты и националисты, либералы и социал-демократы (очень условные категории в нашем контексте), объединение за все хорошее ( "За единую Украину" в 2002 году) и против всего плохого ( "Ю-щен-ко!") - все они создавали каждый свой миф, с большей или меньшей степенью фантазии и убедительности.

Возвращаясь к текущей избирательной кампании, следует заметить следующее. Политика в Украине уже давно делается по маркетинговым технологиям. И с тех пор, как политические штабы поняли, что лучше всего на этом рынке продается страх и ненависть, каждая кампания превращается в локальную электоральную войну (2014-й не был исключением, но тогда, к счастью, враг был общий внешний).

Традиционно, все пять лет полномочий президента наше общество учится его ненавидеть. Порошенко здесь лишь повторил путь своих предшественников. И противопоставить этой технологии можно только большую ненависть, которую может вызвать его соперник. Единственное, что здесь приходится действовать в сжатые сроки и, соответственно, с повышенной интенсивностью.

Научиться ненавидеть политика не так уж и трудно (по крайней мере, легче чем его полюбить), но проблема в том, что довеском к этому эффекту идет также ненависть и презрение к его сторонникам.

В реальной жизни украинцев, как и каждую нацию, многое разделяет между собой. Но наши политики научились усиливать эти различия, выращивая на их основе свои рейтинги. После довольно неуклюжего пропагандистского приема с разделением украинцев на три сорта, мы серьезно продвинулись в этом направлении. Украинское общество уже именно с удовольствием делится на непримиримые лагеря и упорно дегуманизирует политического противника без специальных подсказок.

На это и направлена информационная составляющая избирательной кампании. Залог победы в ней - это актуализировать ценности и ожидания какой-то достаточно многочисленной группы и добиться их идентификации с определенным политическим брендом (персональным или партийным). Такая актуализация чаще всего достигается страхом. То есть создается ситуация, когда определенные ценности оказываются под угрозой, и это стимулирует группы, для которых они важны, идти на избирательные участки и голосовать.

Если там, на участках, они встречаются с другой группой, также мотивированной страхом (за свои, другие, ценности), то может легко дойти до драки. Подобно тому, как это у нас происходит в информационном пространстве последних месяцев.

Конечно, наши противоречия и конфликты имеют объективную основу - разные интересы, разные ожидания, отличные приоритеты и ценности. И в этом украинцы не слишком отличаются от всех других сообществ, которые шли к своему внутреннему общественному договору через гражданские противостояния. Политические нации всегда раскалываются, их история полна внутренних конфликтов. И именно в этих конфликтах рождаются те социальные инновации, те универсальные идентичности, которые позволяют этих нациям преодолевать трудности и становиться успешными и конкурентоспособными.

Использование расколов и конфликтов с политтехнологической целью тоже имеет не только негативные последствия. По крайней мере, эта технология позволяет сохранять контроль над ратующими страстями. Единственное, что при этом теряется, это - общее благо сообщества, тот общественный интерес и и коллективная идентичность, которая позволяет увидеть в соотечественнику не угрозу твоим ценностям, а их поддержку. Изменить ситуацию возможно, но политическим игрокам это не выгодно. И не известно, проголосуют ли за подобную альтернативу люди, которые привыкли руководствоваться страхом, агрессией, и видят в действиях противника лишь подтверждение своим негативным ожиданиям.

Ну и последнее. Проблема выбора стара, как мир. Вероятно, что Иисус Христос на выборах царя иудейского тоже набрал бы свой процент в пределах статистической погрешности. Или снялся бы перед вторым туром. Но точно не отказался бы от дебатов.