Виталий Портников: Дания остановила "Северный поток-2"

16 апреля, 2019, 11:12

Портников Виталий

Проектной компании "Северного потока-2" пришлось согласиться с требованием датского регулятора и подать заявку на прокладку трубы в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море

Это уже третья такая заявка компании. Изначально "Газпром" собирался проложить трубу "Северного потока-2" по тому же маршруту, по которому проходит "Северный поток", но после того, как стало ясно, что Дания может попросту запретить прокладку этого газопровода в своих территориальных водах, изменил решение и подал другую заявку. Она предусматривала прокладку газопровода вне датских территориальных вод, в международных водах, но в исключительной экономической зоне Дании. Но теперь датский регулятор предложил рассмотреть еще один маршрут в этой же исключительной экономической зоне. При этом рассмотрение заявки еще даже и не начиналось, а после того, как оно начнётся, будет проведена экологическая экспертиза. И по окончании этой экспертизы будет принято решение о строительстве.

Формально Дания не может запретить строить газопровод вне своих территориальных вод, но она должна определиться с тем, как именно должно осуществляться строительство с экологической точки зрения. Причём нет точного понимания того, когда будет завершена экологическая экспертиза. И уж точно неясно, когда будут рассмотрены ее результаты. О чем можно сказать со всей очевидностью - так это о том, что в 2019 году проект "Северного потока-2" с места не сдвинется. И его строителям еще очень повезёт, если в 2020 году они смогут продолжить.

На практике это означает одну очень простую вещь. "Газпром" провалил задание Владимира Путина, которое заключалось в необходимости обойти Украину на момент окончания сроков российско-украинского соглашения по транзиту газа. Если бы так произошло, "Газпром" мог бы диктовать Украине любые условия - вплоть до полного отказа переправлять газ через территорию Украины. Но теперь контракт завершается - а с Украиной по-прежнему нужно договариваться. Нужно просто потому, что не известно, когда именно уменьшится необходимость в ее газотранспортной системе.

Для «Газпрома» это, конечно, тяжёлый удар. Тем более на фоне непростых отношений с Беларусью, президент которой угрожает Москве ремонтом пока что нефтепроводов - но там и за газопроводом не заржавеет.

Поэтому «Газпрому» придётся договариваться с "Нафтогазом" - тем более, что в Москве есть подозрения относительно того, что датчане завершат рассматривать заявку строителей «Северного потока-2» только после того, как будут достигнуты российско-украинские договоренности по транзиту.

Так что у нас сейчас есть все возможности выиграть газовую партию - хотя бы на время. Если, конечно, украинцы - как это уже не раз бывало в истории - не капитулируют перед Москвой как раз тогда, когда имеют все возможности победить.