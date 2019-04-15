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Виталий Портников: Война институций только начинается


фото: espreso.tv
"Обмен любезностями" между НАБУ и ДБР – это только первые капли дождя на раскаленной крыше войны институций, которая начнется в полной мере после второго тура выборов президента страны. Причем эта война неизбежна в любом случае, кто бы не оказался победителем

Собственно, эта война продолжалась все время президентства Петра Порошенко, но в аппаратно-кулуарном варианте. Это была классическая битва бульдогов под ковром, хотя бульдоги время от времени все же выбирались  из укрытия или использовали группы поддержки – депутатов, активистов, журналистов. Однако в последние недели никакого ковра больше нет и никто не скажет, что взаимная антипатия президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова является скрытой. Просто представим себе, что начнется после президентских выборов, когда перед переизбранным главой государства в полный рост встанет задача победы на выборах в Верховную Раду – иначе тяжелая победа на выборах президента не будет иметь ровно никакого смысла. А вот перед оппонентами Порошенко главной задачей станет не допустить его успеха на парламентских выборах, потому что в этом случае они лишатся всего. Вообще всего. И при этом ясно, что конкуренты будут бороться не просто так и даже не за идеологию какую-то – каждая из сторон будет бороться против воров, коррупционеров и изменников. И, разумеется, будет находить живую поддержку у потенциального избирателя – что облегчит активное задействование силовиков в этой борьбе.

Но то, что может произойти в случае победы Петра Порошенко – это цветочки по сравнению с тем, что начнется после победы Владимира Зеленского. В конце концов, после победы Порошенко война будет происходить в хорошо знакомом нам лагере заклятых друзей, которые хорошо друг друга знают и воюют – друг с другом, но и вместе - примерно лет 15, с момента разделения украинской элиты на "оранжевую" и "бело-голубую".

Проблема в том, что лагерь сторонников Зеленского является объемным и разношерстным не только с точки зрения избирателей, но и с точки зрения групп поддержки. Политики и олигархи, которые хотят убрать Порошенко объединились в этом лагере с вполне "оранжевыми" аутсайдерами-реформаторами и с частью "бело-голубой" элиты, которая хотела бы взять реванш за Майдан и возвратить себе утраченные рычаги влияния. При этом – что отличает группы поддержки от рядового избирателя – нет практически никого, кто хотел бы видеть Владимира Зеленского президента страны, для своих влиятельных сторонников он – просто инструмент разнообразного реванша и торжества справедливости, как каждый ее себе представляет.

Но в том-то и дело, что разнообразного! То, что Зеленский не оправдает надежд рядового избирателя, особого значения не имеет – потому что надежд украинского избирателя не оправдает никто и никогда. А вот то, что он физически не может оправдать надежд всех, кто на него ставит – большая и серьезная проблема. Помните, какая война среди сторонников Ющенко началась в 2004 году, когда премьером стала Тимошенко, а не Порошенко и к чему она в конечном счете привела? Так вот, то все же была война в среде единой «оранжевой» элиты. А сейчас это будет война среди людей, которые находились по разные стороны баррикад, иногда договаривались, но обычно старались уничтожить друг друга – а сейчас оказались в одной лодке с завышенными ожиданиями и иллюзиями! Ну совсем как обычные люди, которые за них голосуют и смотрят их телеканалы! Только это не совсем обычные люди. Это люди, которые возглавляют и контролируют институции, которые могут опираться на власть, деньги и силу и которым критически важно добиться победы своей иллюзии над иллюзией конкурента.

Эта война завышенных ожиданий, к моему большому сожалению, не приведет к торжеству украинской демократии. Она приведет либо к полному краху институций и превращению страны в олигархическое Гуляй-поле, а силовых структур – в частные армии ведущих конкурентов, либо к торжеству авторитарного режима уже через год-полтора после второго тура выборов президента страны.

Вопрос только в том, кто возглавит такой режим, удастся ли ему установить контроль над всей территорией страны и просуществовать дольше одной президентской и парламентской каденции.

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