Олег Рыбачук: Следует исключить вариант a-la Ющенко, который спрашивал односельчанина: "Миша, а кого будем ставить министром обороны?"

16 апреля, 2019, 08:42

Антин Борковский

Бывший глава секретариата президента Ющенко в эфире программы телеканала "Еспресо" "Студия Запад с Антоном Борковским" о "позеленении" парламента, гибридном правительстве и нарезке мажоритарных округов "любыми друзьями" со стратегической девятки Порошенко

"Могут попытаться обрезать полномочия нынешним составом Верховной Рады"

Как говорили украинские политические классики, имеем то, что имеем, и скорее всего будем иметь то, что выберут наши избиратели. Есть ли какие-то предохранители или механизмы сдерживания, например, у нынешнего парламента и премьер-министра, в данной ситуации? Потому что мы понимаем, властная конструкция может зайти в цугцванг.

То, о чем вы говорите, наверное, крутится в головах миллионов украинцев. Я говорю без преувеличения, потому что вижу, даже на примере собственной семьи, какие идут дискуссии. Но мы с вами не можем изменить то, что надвигается. Нежелание менять избирательное законодательство как раз и объясняется тем, что люди системы понимают, что гарантия их сохранности, даже если они проигрывают выборы. Они примерно думают так, что здесь поезд ушел, и может быть несколько сценариев, через один я уже проходил в 2005 в году: сейчас мы обрежем полномочия прямо вот этим составом Верховной Рады, который сейчас может быть напуган изменениями. Это - один вариант. Другой вариант - если первый сейчас не удается: заходим в парламент после выборов осенью, и здесь будут союзники с Тимошенко, с Медведчуком, и часть нынешней номенклатуры, и мы делаем парламентско-президентскую республику, снова принимая все эти законы в отношении функций президента. Но для нас с вами, как для избирателей, важно, чтобы мы видели возможность сбалансировать непредсказуемость. Потому что если сейчас нам президент говорит, давайте будем говорить: один - Президент, а другой - кандидат. Вот нам президент говорит, что все осознал, раскаялся и обещает, что не будет больше принимать дорогих друзей, не будет принимать больше бизнесменов ...

Речь идет о Петре Порошенко. То есть он дает определенные месседжи, но мы все ждем конкретной их реализации.

Кандидат также говорит, что тоже покажет чрезвычайно мощную команду. В чем здесь у нас с вами риски, которых нет в устойчивых демократиях? По каким критериям подбираются эти команды и какая ответственность за них?! Ведь если, например, что-либо случается в окружении Макрона, куда кандидат и президент поехали сразу, то за Макроном стоит политическая сила, и он не сидит и не гадает на кофейной гуще, кого он возьмет в свою команду, ведь он представляет политическую силу. И за Макрона, и за людей в его команде несет ответственность партия. А у нас Порошенко говорит, что кого-там подберет, Зеленский говорит, что вот вы увидите очень мощных людей. А какая ответственность, если это не сработает?! С кого мы спросим?! По каким критериям мы подбираем этих людей?!

Я сегодня вспомнил яркий эпизод, когда я пришел на Банковую как глава Секретариата, в кабинете президента, уже после разрыва между "оранжевыми", правительство Тимошенко отправлено в отставку и формируется новое, поэтому президент спрашивает одного из своих советников-односельчан: "Миша, а кого будем ставить министром обороны? ". Я просто охренел от этой фразы, я знаю этого Мишу, односельчанина из Хорунживки...

- ... и я его знаю.

Но представьте себе, это так ищутся кадры. А кого мы будем ставить министром обороны? Как сейчас работает команда Зеленского, я не знаю.

"Половина парламентского болота сейчас зацветет зеленой ряской"

Вот собственно. А у тех людей, которые имеют институциональные механизмы сдерживания, например, у Верховной Рады, в случае, если Зеленский скажет, как в свое время назначали Гелетея, "я хочу чтобы был какой-то Гелетей 2" или еще какая-нибудь другая персона, которая может вызвать сомнения у парламента и так далее? Ну даже если он будет и.о. , но все равно он будет сидеть в кабинете.

К чему я веду? Что если мы не изменим эти "сукины" правила, если у нас останется эта система, которую ввел Янукович, смешанная, гибридная, то я вам сразу скажу, что половина парламентского болота сейчас же зацветет зеленой ряской. Какой-то период, пару месяцев, они из-за конструктивного испуга проголосуют что угодно. Я моделирую ситуацию дальше. Перепуганный парламент, потому что там сидят далеко не ангелы, нового президента определенное время отчаянно поддерживают. Потом где-то на осень зелень начнет желтеть. По каким правилам сформируется новый парламент и насколько для нас с вами предусмотрена ситуация, что обещания уже нового президента будут выполнены?

У меня есть подозрение, что если так подбираются люди и, особенно, если парламент будет сформирован по принципу смешанности, когда в половину парламента снова зайдут мажоритарщики и там уже нарезаны округа, и там уже все эти "дорогие друзья", которых Порошенко сейчас отстраняет, я не знаю о Свинарчуке, но точно Кононенко, Третьяков, ряд людей, которые входят в эту "стратегическую девятку", они уже себе видят мажоритарные округа. Подобные люди сформируют следующий парламент, а треть мест будут проданы в списках. Представляете, как с этим парламентом работать? И вот тогда новый президент скажет: "Смотрите, я делал, что мог, но они не голосуют". Это то, что мы слышим от нынешнего президента по избирательной реформе. То есть, если мы ничего не меняем, то и на этот ключевой вопрос у нас ответа нет, так как решения о команде, может, даже из благих намерений, принимаются по формуле: "Миша, а кого будем ставить министром обороны?". Вот сейчас в команде Зеленского кто-то где-то кого-то каким-то образом рекомендует, но за этим нет никакой ответственности, потому что с президента мы потом не спросим, он скажет вполне справедливо, что это все «такой парламент», а парламент сформирует гибридное правительство. И мы из этого круга не выйдем, а нам обещают "конец эры". Поэтому мы сейчас должны, с первых дней, требовать.

Итак, мы имеем действующую коалицию парламентскую, парламентское большинство.

Не имеем.

Имеем после президентских выборов нового главу государства, допустим Зеленского, да, и есть еще действующий президент Порошенко. То есть, фактически, мы входим в такой момент, что, в принципе, президент Порошенко может что-то подавать в парламент, парламентское большинство может голосовать, ну и соответственно ...

Все, о чем мы с вами говорим, при сохранении нынешних правил, оно фактически не имеет якорь. Есть шанс, что нынешний президент, президент, уже уйдет ...

"Парламент будет ориентирован на победителя президентской гонки"

... однако де-факто у него полномочия остаются определенное время?

Возможно, эти инстинкты сработают. Помните, как это сработало в 2005-м году, когда Медведчук подготовил изменения в Конституцию, поскольку был неизбежен приход президента Ющенко, и от Ющенко забрали полномочия Кучмы, чтобы просто снять эти риски? Возможно такой шаг будет сделан. А для нас с вами что важно? Для нас важно, чтобы мы новый парламент выбирали по новым избирательным правилам! Конечно, у нас будет план "Б", если они пойдут этой схеме, но мы попадаем в зону турбулентности, так как с парламентом, который будет наполовину состоять из мажоритарщиков, большинство из которых будут нынешними испуганными чиновниками, которые будут бояться ответственности, толку мало. Мы вступим в период неизбежной конфронтации между институтом президента, парламента, а потом еще и правительством. Это то, чего бы мы не хотели. Мы хотим принципиальных изменений. Но давайте смоделируем ситуацию дальше. Если этот парламент, потому что мы предполагаем, что президент может искренне призывать своих однопартийцев, он пока этого не делает, он говорит, что если они проголосуют, то с радостью подпишет избирательный закон, он может к ним обратиться. А теперь давайте спрогнозируем, какой сейчас процент его влияния, так как он и раньше имел ситуацию, когда он чего-то искренне стремился, например, отмены идиотских поправок об обязательности декларирования для общественных деятелей. Он тогда определенный момент призвал, но ему показала "палец поддержки" его же фракция. Может ли он сейчас набрать достаточное количество голосов и или парламент готов к этому? Мы не знаем, но Парубий, спикер парламента, поставил вопрос избирательной реформы на эту сессию. Посмотрим. Вы понимаете, если президент формально будет исполнять свои обязанности до момента принесения присяги нового, то парламент будет ориентирован на другие силы, поэтому те другие силы, или же команда Зеленского, уже сказали, что у них стоит в приоритете изменение избирательного законодательства и они задекларировали, что будут пытаться проголосовать его в том же парламенте.

"Мы слышим от нынешней власти "понять и простить", но украинцы не хотят этого делать"

Насколько я понимаю, нынешний ментальный настрой многих украинских парламентариев, которые позиционируют себя как патриотические и демократические, на самом деле, скажем так, немножко капитулянтский, так как от команды Зеленского поступили сигналы, что, в случае чего, они попытаются набрать 150 штыков и обнулить имеющуюся каденцию Верховной Рады.

То, о чем мы говорим, это результат именно таких принципов формирования Верховной Рады. Когда это парламентское болото или перекати-поле, "мажоритарщики на одну ночь" ...

... лучшие люди страны, я бы так сказал.

Да, эти лучшие люди страны ради страны готовы выбрать любой политический цвет, лучшие политические хамелеоны страны, они конструктивны и они обычно (потому что там нет ответственности и политической истории) быстро переориентируются и определенный ограниченное время занимают позицию "а чего изволите? ". Ну, ничего нового. Но насколько это может сработать? Опять же так, мы о них не думаем и не занимаемся фамилией кандидата или следующего президента, а говорим, что страна точно должен из этого замкнутого круга выйти. И выход только один - создать ответственность, когда в том числе и за президента, будет отвечать политическая сила, когда будут партии, будут программы. И мы будем знать, с кого спросить, если какая-то партия возьмет какого-то политического подлеца в свой список, то мы просто дадим знать всей стране, кого они взяли в свой список, и тогда эта партия будет отвечать в следующий раз.

Вы посмотрите, какая интересная судьба у нас у президентов. За исключением Кучмы, у нас все президенты, которые не смогли оправдать ожиданий и не сделали какой-то основной вещи, а просто меняли список членов клуба "дорогих друзей" или "стратегической девятки", которые не переставали иметь прямое и косвенное отношение к разным схемам, те президенты уходят. Нет ни одной посткоммунистической, постсоветской республики, кроме нас, которая меняла бы президентов на полпути, только потому, что они не оправдали ожиданий, и это хороший тренд. Нынешний глава государства вошел в историю не только Томосом, но и тем, что единственный одержал победу в первом туре. А теперь посмотрите, он проигрывает первый тур с отрывом в два раза и очень старается, он и его команда, чтобы отрыв был во втором туре в три раза. То есть, это же урок для следующего президента. Это "понять и простить" мы слышим от нынешней власти, но украинцы не хотят этого делать. Для меня это очень важный урок для следующих поколений президентов. Я не знаю, какие у них будут полномочия ...

... ну, знаете, мы в принципе учили Януковича в 2004-м году. Затем мы вновь Януковича учили, а они, так сказать, все не переучиваются. Я бы хотел пропустить трешевый вариант украинского политического хоррора. Вот представляем себе, берет Зеленский в команду токсичных персонажей, просто токсичных, которые вызывают не просто недоверие, а возмущение и сопротивление со стороны населения. А будут какие-то институциональные механизмы, для того, чтобы дать по рукам или сделать какое-то "кадровое обрезание"?

Очень правильно говорите. Я призываю к тому, чтобы мы не давали новой команде Зеленского не только медового месяца или ста дней, а только - до утра. Пока они там отпразднуют, и уже утром следует смотреть на первые шаги и движения под микроскопом. И если в окружении нового президента появляются токсичные фигуры, то это наша с вами задача рассказать об этом всему миру. Ведь мы понимаем, что сейчас избирательный цикл. Что даже сейчас, те, кто появляются в командах у кандидата или президента, это - прообраз последующей их коалиции или партии на осень. Все, что обещает Президент или кандидат, не имеет никакого смысла, если оно не будет поддержано парламентом. Когда мы говорим, что хотим знать членов команды, то понимаем, что все, кто будет назван членами команды, будут формировать прообраз той политической силы, на которую президент будет рассчитывать в парламенте. Но сейчас лидерство в социологических опросах у Кандидата и его несуществующей партии. Партии такой нет, там нет ни одного известного человека, но партия получает первое место. Поэтому мой прогноз такой. Если новая команда не восприняла те уроки, которые были даны и Януковичу, и Ющенко, то их ждет быстрый трезвый душ на осень. То есть, они не смогут получить такую поддержку уже, буквально, через два месяца.

"Если в команде будут токсичные люди, сразу завершится восприятие нового президента как человека, который говорит, что периоду жадности пришел конец"

А вот это полугодовое так называемое межвластие. Мы будем иметь, при нынешней конфигурации законодательства и реальной власти, треугольник парламент- президент-премьер-министр, будет какая-то система возможных сдержек? Ну вот Зеленский то не то сделает в первый месяц, общество возмутится, но кроме Майдана у нас, на текущий момент, есть соответствующие механизмы?

У нас нет политической ответственности, поскольку какая политическая сила проголосовала за Зеленского? Но что он получит? Это не нужно быть ясновидящим. Он, ну точно, получит серьезную поддержку в парламенте. Это перекати-поле, политические хамелеоны, они "ради Украины, не ради собственных интересов, только ради Украины" они дадут кредит доверия, точнее продадут кредит доверия ...

... монетизируют свое политическое влияние.

О! Точно! Монетизируют. Поэтому достаточно уверенно можно говорить о нехватке такой конфронтации, тем более премьер-министр неконфронтационный. Мало того, скажем прямо, особой любви между премьером и президентом, хотя они земляки, мы не видели. Особенно в последнее время. Это украинская традиция. Ни один премьер не устраивал ни одного президента, независимо от того, какой ты лояльный. Ну вот хочется президенту, чтобы премьер был такой, который выполняет все его прихоти, а у премьера есть еще и другие вещи, и есть парламент, поэтому здесь ничего нового нет. Здесь, наоборот, могут выстраивать какое-то понимание, говорить о возможном сотрудничестве, чтобы была преемственность процесса. Второй важный момент - внешний. Для меня понятно, что пугать нас изменениями внешнего курса - это очень странно, потому что и кандидат, и президент неоднократно заявили, что у нас будет неизменный курс. У нас нет на самом деле другого внешнего вектора. Хотя даже если в Африке происходит какой-то военный переворот, первое, что будут говорить, о неизменности внешней политики. Поэтому здесь не надо нас пугать изменением внешней политики, потому что президент не может ее изменить так просто, даже с действующими законодательными изменениями. Далее. Что может президент? Что будет для нас показательным? Он будет предлагать новому парламенту определенных членов своей команды. Вспомните вот, например, ситуацию с талантливым политиком, по совместительству кумом, по совместительству генеральным прокурором. Далее, руководство Службы безопасности Украины, министр иностранных дел и министр обороны. Эти четыре человека, которых по действующей Конституции президент подает в парламент, может ли он рассчитывать на поддержку парламента, мы это увидим. Но для меня понятно, например, что даже смена людей на нескольких должностях, в частности в прокуратуре и Службе безопасности Украины, существенно повлияют на психологическое состояние членов парламента, потому что у нас люди, которые заходят в политику, они заходят туда далеко не с бескорыстными целями. И мне это не нравится.

Я понимаю, что это такая очень неустойчивая конструкция, когда люди с какого-то перепугу либо под влиянием компромата, поддерживают какие-то хорошие для Украины вещи. Но потом это перерастает в нечто иное. В момент сдерживания это может сработать. Вот что-то мне подсказывает, что новый президент сможет получить определенное положительное голосование и сможет определенным образом сотрудничать с правительством при определенных условиях. Но если, не дай Бог, он попытается сделать то, о чем вы говорите, что мы увидим у него, например, одиозных людей Коломойского, либо мы увидим, что его назначение напрямую выводят на какие-то условно политически криминальные круги, здесь, на этом примерно может и закончиться видение нового президента как человека, который говорит, что периоду жадности пришел конец, что происходит полная смена, идет другое поколение, что "я не такой, у меня не будет "любых друзив". Большинство уже все просчитывает.

Интересное с Медведчуком - сначала об этом сказал кандидат, через день запрос сделал уже президент. Также будет судебная реформа. Мы видим сигналы, которые они посылают сейчас. И вопрос один, чтобы все это было, нам нужно не болотно-конъюнктурное временное большинство в парламенте, а нам нужен приход в парламент ответственных политических сил. Я опять за свое, если не появятся эти силы, если конструкция парламента будет такой, как ее предложил Янукович, мы с вами уже будем вынуждены... Мы, правда, уже тертые...

... мы с Вами пережили не один Майдан. Просто есть опасения или определенный прогноз, что осенью может быть парламентское большинство, состоящее, например, из партии "Слуга народа", хотя мы и не знаем, какой она будет, но есть определенный процент людей, которые готовы ее поддерживать. Наверное, будет "Батькивщина" и значительное количество веселых мажоритарщиков. И они могут создать парламентское большинство. И тогда у нашего богоспасенного народа из предохранителей останется только один - очередной Майдан, если действительно что-то пойдет не так.

Антон, скажите честно, вы боитесь Зеленского-диктатора? Вы себе представляете, что это будет диктатор?!

Ну, мы же старые майдановцы, что нам бояться диктаторов?

Я так же улыбаюсь, как и вы. Сейчас мы отстояли дорогой ценой, но отстояли еще одну попытку запугать, отстрелять ряд активных общественных активистов. Мы видели союз, особенно на местах, криминалитета, местной власти и СБУ, которая занимается неизвестно чем. Мы все это увидели, и цена - срок действующего президента. Я уверен, что внимание к Украине будет очень пристальное - будут анализировать ситуацию и журналисты, и общественные активисты. Только Движение "Честно" имеет 100 тысяч политических биографий украинских политиков. Вынырнут ли они по какому мажоритарному округу? Попытаются ли они попасть в списки? Ни один не пройдет таким образом, чтобы мы о нем не рассказали, чтобы мы его не вывернули наизнанку. Мы будем требовать, если даже они сохранят старую систему, мы будем требовать от партий, чтобы они свои закрытые списки показали наперед.

"Негативний рейтинг Порошенко будет голосовать против Порошенко, но команда Порошенко делает вид, что этого не понимает"

Но если нет механизма? Вот назначают куда-то Семочко, либо очередное расследование Бигуса выводит на какие-то неприятные факты. А механизма нету. То есть, президент новый может, условно говоря, не прочитать сообщение в прессе, его пресс-секретарь может не прочитать сообщение Движения "Честно", и он пару лет будет делать вид, что он ничего не знал.

Смотрите, партия Рабиновича и Медведчука, ну она наберет какую-то поддержку небольшую. Но гораздо больше они наберут этих агентов влияния, которые пройдут по мажоритарным округам, где будет неограниченное финансирование, где включится "мать-церковь". Мы это видим в Одессе. Мы видим прообразы этого. Они возродились. Они чувствуют, что они могут политически зайти в парламент, могут там претендовать на какие-то места. Затем могут формировать правительство даже. Они надеются на это, очень надеются. Но они не идут открыто. Открыто идет только партия, а мажоритарщики, Вы же знаете, они заходят за "все хорошее". А нынешняя система позволит им потом всем объединиться и существенно влиять в парламенте. Мы об этом предупреждали. И именно с этим мы обращались к Порошенко, к его команде, к Гриневу, к Медведеву - людям, которых я знаю еще с 2000 года, потому что они работали и у Ющенко, потом у Тимошенко, теперь - у Порошенко, ну и я думаю, что славный путь здесь и заканчивается. Но, я думаю, не эти люди, возможно, сам Порошенко недооценил рисков. Тогда у Зеленского - очень небольшой выбор. Первое - у него не будет, никто не даст ему возможности, например, узурпировать власть, или, например, набрать в свое окружение людей спонсора или, как вы говорите, токсичных людей, и при этом - рассчитывать, что общество не будет знать. Вот, кто ему точно не даст информационно замолчать, это все обиженные, а там существенные кандидаты.



Во втором туре как будут голосовать: отрицательный рейтинг Порошенко будет голосовать против Порошенко, а команда Порошенко делает вид, что они этого не понимают. Я не говорю, что это определяющая вещь, но это - факт, на который мы не влияем. Мы влияем на одно - мы должны создать такие условия, при которых новый президент не сможет стать старым. У меня есть короткая фраза - мы должны сделать, чтобы не было так, как было. Вот чтобы не было так, как было, значит, чтобы была ответственность. Это для меня означает только одно - даже в случае, если они примут избирательный закон, то должно быть давление, а они будут реагировать на давление, потому что настроения изменились. Вы же представляете, на парламентских выборах какие будут силы брошены, какие будут альянсы твориться! Также мы понимаем, что внешний курс очень важен. И мы помним, что у нас изменилась Конституция. Но мы тоже знаем, что нашу Конституцию, особенно президенты, никогда не воспринимали, как воспринимает верующий человек 10 заповедей.

Сейчас - огромное окно возможностей. И чтобы это окно возможностей не закрылось, мы должны не отвлекаться на анализ результата анализов, а мы должны заранее делать то, что мы сейчас с вами делаем - давать новому кандидату понять, что у него нет шансов делать ошибки и рассчитывать на прощение. Если он хочет что-то изменить, ну человеку - 41 год, он заявил эту амбицию, но и предыдущий заявлял тоже похожее, мне казалось, что и миллиардер, и уже всем был, поэтому войди в историю, зачем тебе эти экстра-бизнес-бонусы ? Ну не сработало. Чтобы не было подобных вариантов, мы очень четко должны требовать, что в случае, если он попытается повестись на раздачу каких-либо непубличных долгов спонсорам своей кампании, отдавать какой-то сектор экономики каким бизнес-группам в благодарность за поддержку, в том числе - информационную, то судьба у него четко предсказуема. Забудь не только о втором сроке, молись Богу, чтобы ты смог быть каким-либо эффективным политиком хотя бы некоторое время после парламентских выборов. Потому новому президенту будет очень трудно зайти со своей политической силой в парламент, если вокруг него появятся люди, о которых вы говорите. А скрыть информацию будет невозможно. И я молчу даже о внешнем факторе. Хочу сказать, что все наши политические хитрецы, схемщики, которые выводят миллиарды за границу, они должны понимать, - я когда-то еще об этом говорил Януковичу, - нет анонимных счетов, нет "слепых трастов". У анонимных счетов есть фамилии их бенефициаров или владельцев, а у "слепых трастов" есть глаза. И сообщество уже мощно отработало механизмы международных финансовых разведок - тех исследований, которые информируют и которые готовят к встречам канцлер Меркель, президента Трампа, президента Макрона. И можете быть уверены, что и Меркель, и Макрон, и Трамп будут знать, что с новым президентом за столом сидят люди-схемщики, которые имеют такие-то вещи, зарабатывают на том-то, и это уже сразу, если не в ноль, то наполовину уменьшает легитимность президента.

Когда мне говорят, "а как они будут говорить с неопытным политиком"? В мире есть такое правило, об этом заявил недавно Госдеп: всегда Запад говорит с любым политиком, легитимно избранным обществом, но вес этого политика вырастает пропорционально его популярности в стране. Если за новым президентом будет стоять широкая общественная поддержка и он пойдет буром против кланов, с ним будут говорить значительнее более важно, чем он попытается пойти старым путем - договориться отдельно с олигархами и раздать им свои пироги, отдельно пообещать что-то извне, и надеяться, что его мир воспримет таким, каким он хочет, чтобы его восприняли, а не таким, каким он на самом деле выглядит с точки зрения западных партнеров, которые хорошо знают и где счета, в данном случае и Зеленского, и как он зарабатывал, и где он платил налоги, где он не платил налоги. Это касается членов его команды, особенно тех, кто его спонсирует, и кто будет пытаться на него влиять.

В этом отношении унас есть большой союзник на Западе, потому что этого, о чем мы с вами говорим, хотят наши западные партнеры, никто не хочет, чтобы Украина сейчас ослабела, чтобы она упала, растворилась, чтобы была неэффективная власть. Этого не хочет никто. И я думаю, что здесь даже будут сдерживающие факторы. Уже были прецеденты, когда там какие-то люди приводили батальоны под "Укрнефть" с попыткой силового давления. И с ними поговорили, и все изменилось. Я видел, как разительно изменилось поведение Юлии Тимошенко. Она раньше тоже проигрывала два процента, но тогда творила что-то невероятное, сейчас - очень конструктивна. И так далее. Сейчас Украина не принадлежит только себе, потому что от того, насколько будем сильны, зависит безопасность Европы, а в каких-то моментах - и всего мира, поэтому мы здесь не одни. И гражданское общество, и политики, честные журналисты, люди желают изменений, они будут иметь в том числе поддержку, в том числе и стран, ради которых мы изменили Конституцию. И там речь идет не только о финансовой поддержке. Там речь идет вообще о поддержке. И сейчас, не дай Бог, нам перессориться между собой из-за фамилий. И, не дай Бог, нам не идти на выборы. Потому что это выбор, возможно, непростой, я слышу часто, что "посмотрите, на Порошенко, или посмотрите на этого Зеленского, посмотрите как он говорит, ну он же просто". Ну, это правда, он напоминает своего персонажа, я не смотрел ни одной серии "Слуги народа", но смотрел его "95 квартал". Вот он так и говорит, так себя и ведет. Ему надо, как актеру, срочно сбрасывать шкуру комедианта, и научиться говорить, сменить имидж. Ну, это все делается, с политиками это все делается. Главное - чтобы он внутри изменился. Как только он изменится внутри, а у меня есть ощущение, что он уже начинает понимать, какая неприятность с ним случилась, потому что он сначала это воспринимал как шутку. Но мы должны понимать, что мы выбираем не фамилию кандидата, для нас - изменение страны и необратимость изменений. У нас есть шанс сделать изменения необратимыми, у нас есть шанс дать еще один урок безответственным политикам, у нас есть шанс вырваться из замкнутого круга, потому что пока 25 лет система нас не отпускала. Система сама определяла, какие правила игры. Система сама меняла нам названия, и мы были вынуждены каждый раз выбирать меньшее зло. Сейчас, похоже, что, возможно, не мы с Вами, однако большинство украинцев выбрали неожиданно, потому что вспомните дискурс: "А кто как не он? Ну не она же!". Нам об этом твердили столько времени. И вот ответ появился. У нас появилась возможность. Не надо ее бояться. возможностью надо воспользоваться.