Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину

12 апреля, 2019, 13:25

Портников Виталий

Когда хладнокровно анализируешь то, что происходит в стране перед вторым туром выборов президента Украины, начинаешь понимать, что наша страна наконец-то приблизилась к концу российских 90-х

К 1996 году или к 1999 году - но это уже будет зависеть от личности победителя выборов и его поведения.

В 1996 году олигархи в России воспользовались слабостью Ельцина и его семьи для того, чтобы полностью подчинить себе государство. Тот режим жадных баронов еще называли «семибанкирщиной». Ельцин без их поддержки не мог выиграть выборы, олигархи торжествовали. Но они смертельно напугали государство. И оно нанесло ответный удар - олигархическая демократия сменилась государственным авторитаризмом Путина. Заводила олигархического клуба Березовский был изгнан и погиб в эмиграции, Гусинского тоже выгнали, Ходорковского посадили, остальные выстроились в новую систему.

Украинские олигархи были близки к российскому триумфу еще в 2014 году, когда Майдан демонстрировал криминальную державу Януковича и в Украине остались олигархи и народ, стремящийся не столько к свободе, сколько к справедливости. Но, заключив сделку с Петром Порошенко, олигархи допустили серьезную ошибку. Порошенко, который долгие годы был кандидатом в члены их закрытого клуба, не захотел стать одним из них, а захотел стать государством как таковым. Именно за это они ему сегодня и мстят. И, разумеется, хотят исправить свою ошибку.

Анонимный президент, которого они помнят исключительно по своим вечеринкам - олигархи не смотрят телевизор, но приглашают артистов на свои удручающие советские празднества - едва ли не лучший вариант такого исправления. Но результат будет тот же, что и с больным Ельциным в 1996 году - олигархи смертельно напугают государство, а противостоять ему не смогут. Потому что воровать - не управлять. Управлять они не умеют. Да и потом они моментально рассорятся. Это только в сказке "Три толстяка" олигархи царствуют за спиной наивного принца.

Дальше, впрочем, все тоже будет как в этой сказке. Олигархи провалятся, да. Но олигархическая украинская демократия - как и украинская демократия вообще - доживает последние годы, если не месяцы.

Потому что естественным следствием олигархического триумфа становится государственный авторитаризм, который опирается на оскорбленные народные настроения. Путин ведь в результате стал выразителем реваншистских настроений российской глубинки - и эта глубинка сегодня диктует повестку дня и Москве, и Питеру.

Украинский авторитаризм, учитывая специфику нашей страны, может быть либо национальным украинским, либо малороссийским. Но у украинского авторитаризма больше шансов - просто потому, что столица в Киеве и что малороссийского диктатора приедет свергать весь Львов, а за действами украинского диктатора харьковчане и одесситы будут наблюдать по телевизору.

Так что избиратель Зеленского - сам того не понимая - сегодня приближает окончательный крах Украины, в которой хотел бы жить. Теперь вопрос только во времени и в фигуре, в том, кто возглавит поход государства против олигархического клуба. Это может быть Порошенко в случае победы, это может быть даже сам Зеленский - ну или его преемник, который появится очень быстро, если новый президент окажется не способен понять что происходит и стать своим для государства, а не для олигархата.