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Топ-5 фильмов недели: украинский "Сквот32", французские насекомые и возвращение "Хеллбоя"

В широкий кинопрокат вышел молодежный украинский фильм "Сквот32", новая версия старого комикса "Хеллбой", продолжение приключений французских насекомых, американская драма о журналистке, которая погибла во время войны в Сирии

"Хеллбой"

 

15 лет назад на экраны вышла первая экранизация комикса "Хеллбой" от лауреата "Оскара", режиссера Гильермо Дель Торо. Тогда фильм получил положительные отзывы критиков, имел успех в прокате, был номинирован на несколько престижных премий. Через четыре года Дель Торо снял продолжение, которое также было успешным.

Теперь в прокат выходит новая экранизация комикса "Хеллбой". Ее режиссером стал британец Нил Маршал, который раньше снимал фильмы ужасов, а также два эпизода знаменитого сериала "Игра престолов". Фильм основан на популярной серии комиксов, рассказывает о демоне из ада, который помогает людям бороться со злом. На этот раз Хеллбой отправляется в Англию на встречу с женой Мерлина, Кровавой королевой. От исхода этой битвы зависит судьба всего мира. Одну из главных ролей играет всемирно известная киевлянка Мила Йовович. Новый "Хеллбой" получил негативные отзывы критиков, сравнивают его с предыдущими киноверсиями, критикуют сценарий.

"Сквот32"

 

Новый украинский фильм, созданный при поддержке Госкино. Лента является режиссерским дебютом Александра Лидаговского.

Над кинолентой актеры и режиссеры работали около двух лет. Согласно синопсису, это фильм о современной украинской молодежи, которая "ищет себя и свое место в сумасшедшем ритме мегаполиса". Девушка-фотограф Лиза внезапно попадает в старый киевский дом, который пропитан элементами хип-хоп культуры: рэп, граффити, рисунки, брейкинг, диджеинг. Общий бюджет фильма составил 12 млн 500 тыс. грн. Государственная поддержка картины составляет 10 млн грн. Лента была адаптирована для просмотра для людей с недостатками слуха.

"Мистер Линк: утраченное звено эволюции"

 

Американский мультфильм от режиссера Криса Батлера, который в 2013 году был номинирован на "Оскар" за свою работу "Паранорман".

"Мистер Линк" - это пятая работа анимационной студии Laika, которая специализируется на выпуске продукции с кукольной анимацией и применением эффекта стоп-кадра. Ее новый фильм расскажет о смелом исследователе, который посвятил свою жизнь исследованию мифов и монстров. Он познакомился с Линком, который сочетает человечество с его предками по эволюционной лестнице. Мультфильм получил положительные отзывы критиков, которые похвалили "изысканно созданные декорации и приятную, спокойную атмосферу".

"Частная война"

Американская биографическая драма Мэтью Хейнемана, которого в США называют одним из самых талантливых режиссеров документального кино.

"Частная война" - это дебют Хейнемана в игровом кино. Ранее он снимал фильмы о гражданской журналистике во время войны в Сирии и "Исламском государстве", о мексиканской наркоторговле. Фильм "Частная война" основан на статье Vanity Fair о американской журналистке Мэри Колвин, которая работала в горячих точках и погибла в 2012 году в Сирии. Главную роль в фильме сыграла номинантка на "Оскар" Пайк. Фильм "Частная война" выдвигали на соискание двух "Золотых глобусов". Кинокритики одобрительно отзываются об этом фильме.

"Насекомые 2. Карибские приключения"

 

Французский мультфильм, в котором герои нарисованы с помощью компьютерной 3D-анимации и все их приключения наложены на реальные кадры. При этом никто из героев не разговаривает, а общение происходит на языке эмоций и жестов.

Этот мультфильм является продолжением серии анимации о приключениях букашек, которая с 2006 года транслируется на французском телевидении. В целом снято более 170 эпизодов по 5-6 минут каждый. В 2013 году на большие экраны вышел первый полнометражный мультфильм "Насекомые В Долине Муравьев", который получил награду «Сезар». Ее называют французским "Оскаром". Новый мультфильм хорошо приняли французские критики.

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