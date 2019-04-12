Рука не дрогнет: Как не потерять государство, выбирая между Порошенко и Зеленским

12 апреля, 2019, 13:05

Феерический поход Петра Порошенко на "враждебные "плюсы" мог бы утешить и его сторонников, и тех, кто еще колеблется

Президент смело зашел на поле оппонента, выиграл дебаты по телефону с парижским туристом Зеленским, а еще вывел на чистую воду оппонента, который всю кампанию делал исключительно через вирусный SMM.

Автора этих строк обеспокоило не так неумение кандидата Зе формулировать мысли вживую, без группы сценаристов, мне резало слух напыщенное от кандидата номер один: "я закончу свое через 5 лет, а вы закончите 22 апреля". По сути человеку уже сорвало крышу еще до второго тура, официальных результатов ЦИК и инаугурации. Что же будет, если Голобородько-Зеленский получит армию, СБУ и доступ к государственной тайне?

Когда в 2010-м мудрый электорат наказывал "оранжевых" трутней и привел на престол Януковича, ты нутром понимал, что ничего толкового не произойдет. Что донецкие получат свое, что vip-регионалы отомстят предшественникам и всей стране за временно прижатые хвосты. Что российские метастазы отравят и разрушат все, что оставалось на плаву еще с недобитков УССР. Восхождение на царство Зеленского - воскрешение всех политических сорняков, над которыми смеялись несколько лет подряд. Мы еще увидим в одной политической маршрутке в никуда Лещенко и Семенченко, изголодавшихся и желающих вендетты бывших регионалов - до которых так и не дотянулся карающий меч Юрия Витальевича Луценко, мы еще увидим третьесортных неудачников на первых позициях, которые будут лепить из себя большое "неабищо". Я боюсь этих персон во главе СБУ, ГПУ, МИД и Генштаба еще более президента, который не в состоянии связать три слова по телефону и в статусе успешного бизнесмена так и не вывел из себя криворожскую гопоту.

О Петре Алексеевиче

Человека, которого списывали в политические трупы в 2005-м, но который смог воскреснуть и возглавить государство в 2014 году - рано списывать в утиль. Последние полторы недели, что делает лично Порошенко, имеет эффект гораздо больший и лучший, чем то, что творят его политтехнологи, пул дружественных авторов-одописцев в Facebook и "независимые политологи" типа Александра Палия, которые умудрились поссориться даже с уважаемыми социологами.

Если все эти люди сознательно топят Петра Порошенко как Герасим Муму - Петр Алексеевич там, где включает себя самого: с конкретными предложениями, сарказмом, фактажем и короткими четкими предложениями побеждает Владимира Зеленского - вчистую. Я бы поверила в намерения президента во второй раз, если бы в унисон упомянутые соратники не поливали Украину, журналистов, волонтеров, активистов, Гриценко, Тимошенко и других потенциальных союзников - как "журнашлюха и медиабл... ь". Мы слышим вас, Петр Алексеевич. Но балласт говорящих попутчиков, от которых вы не спешите очиститься, топит вас с каждым днем все больше.

О Зеленском и то, что это президент не по-серьезному

Сторонники Владимира Зеленского радуются, что их любимец издевается над действующим президентом. Не называет наконец ключевых лиц, которых будущий президент внесет на представление в Верховную Раду - руководителей МВД, МИД, ГПУ, СБУ и Минобороны. Не предлагает, как освободить страну от ига Медведчука, как говорить с Путиным об освобождении заложников и как снять экономику с костылей и поставить на ноги - кандидат просто хамит и рассказывает еще действующему президенту, что следующие пять лет у него уже в кармане. Это же и к избирателю в розовых очках будет такое отношение - поломаем через колено, потому что я президент? Это же поэтому, видимо, в предвкушении частичной реставрации режима бело-голубых - окружной админсуд открывает двери российскому политтехнологу Шувалову и австрийским пропагандистам Кремля? Да и в конце концов - что же будет с гуманитарной политикой? Она будет показывать кадрами Курченко подпишете ли вы закон о языке, которому сейчас сопротивляются товарищи Медведчука в парламенте уже третью неделю?

Автор этих строк знает, каково оно, когда твоей стране постоянно как что-либо "пороблено", а каждую десятилетку ты надеваешь пуховик и идешь отстаивать демократию на Майдан. Топтать грязь и пахнуть дымом, чтобы потом на властном Олимпе всплыли какие-то Кононенко и Грановский, Зеленский и трутни демократического лагеря - которым в следующую пятилетку потом руки не будут доходить ни к решительным реформам, ни к приговорам по майданным делам. Именно поэтому нынешний выбор без выбора для меня является душевной трагедией - либо лентяй, либо быдло. Либо обещание, либо "Семки под "Сваты". Других кандидатов народ не видит и выходить из виртуального пузыря не хочет.

Автор этих строк не хочет встречать 35 лет новым майданом. Я хочу, чтобы все нынешние герои дня были записаны в учебники истории, а мы удержали за соломинки нашу независимость и родили что-то приличное. Чтобы потом ваш таксист под Лепса не жаловался на барыгу и быдло Зеленского, который ему денег не дал.