Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях

11 апреля, 2019, 12:54

Игорь Бондарь-Терещенко

Герои этих книг всегда руководствовались принципами, которые были заложены в них еще в детстве. Они были свято убеждены, что лидерству нельзя научить, но можно научиться - уважать или прогибаться. Но эти черты не всегда соответствовали качествам того, кого они учили, поскольку детство у всех было разное

Себастьян Гаффнер. Гитлер. Примечания к биографии. - М .: Издательство Жупанского, 2018

Автор этой книги в своих работах сосредотачивается на теме новейшей истории Германии, в частности Немецкого Рейха (1871-1945) и исследует темы причин и последствий Первой мировой войны, падения Веймарской Республики и дальнейшего становления и краха Германии во времена Гитлера. В частности книга о Гитлере - это самая известная работа Гаффнера, в которой он в лаконичной форме анализирует жизненный и политический путь Адольфа Гитлера, выдвигает смелые предположения относительно неоднозначных и причудливых поворотов истории Второй мировой войны и пытается представить объективный анализ личности Гитлера и его значение в истории Германии и всего мира, избегая при этом распространенной практики слепой и неконструктивной демонизации этой одиозной исторической фигуры. "Многие теоретические идеп Гитлера живут дальше, даже дольше, чем можно было предположить, и не только среди немцев, и даже не только среди сознательных последователей Гитлера. А с другой стороны, пока в этих идеях ложное не будет четко отграничено от более или менее правильного, правильное будет находиться в опасности быть табуировано только потому, что Гитлер тоже так думал". Книга стала бестселлером в Германии и получила ряд литературных премий: премии города Дюссельдорф им. Генриха Гейне, премию Иоганна Генриха Мерка, Литературную премию Фридриха Шиделя и Литературную премию Вингейта.

М. Шюкрю Ганиоглу. Ататюрк: Биография мыслителя. - Л .: Издательство Анетта Антоненко; К .: Ника-Центр, 2018

Подробный рассказ о легендарном правителе, который говорил, что революция не делается в белых перчатках, и во времена которого появилась Турецкая Республика и появилась современная турецкая нация, на самом деле посвящена происхождению идей, на которых основывалась его деятельность. "В этом новом утопическом государстве, - уточняет автор, - именно национализм, санкционированный наукой, все определял как новая религия". Поэтому в частности мы узнаем о книгах, из которых Мустафа Кемаль усвоил популярные на Западе теории конца XIX - начала ХХ в. (национализм, расовую антропологию, авторитаризм.), а также историческим лицам, с которыми Ататюрк делился замыслами или, наоборот, спорил. "Мустафа Кемаль также ввел ряд культурных изменений, предназначенных, чтобы сделать вид Турции более западным, - замечает автор. - Его решение принять приспособленную версию латинского алфавита вместо подержанного веками арабо-персидского письма демонстрировали желание удалить еще один символ прошлого, который нес религиозную нагрузку" .

Стэнли Милгрем. Покорность авторитета. Взгляд экспериментатора. - М .: Клуб Семейного Довиля, 2019

Еще со школьного возраста принцип авторитарности глубоко укоренен в нас, и даже теперь, уже взрослые и зрелые люди, мы переносим их на различные ситуации, готовы постоянно уважать авторитет. Впрочем, автор этой книги еще раз подчеркивает, что не всякая власть честная, справедливая, нравственная и законная и "нас на самом деле никогда нормально не учили, как отличить власть справедливую от власти несправедливой". Справедливая власть заслуживает уважения и некоторую покорность, зато нечестная должна порождать подозрения и недовольство, а следовательно - акты неповиновения, защиты, даже революцию. В этой книге рассматривается в частности серия экспериментов автора, в центре которых - подчинение авторитету. Эти исследования - одни из важнейших исследований покорности в социальных науках. Стэнли Милгрем впервые в контролируемом пространстве лаборатории поднял вопрос о том, как человек подчиняется авторитету власти. В частности он размышляет над тем, мог ли Холокост быть воспроизведен в его собственной стране, пусть и в другой исторической эпохе и другой культуре. Многие утверждали, что в США никогда не произошло бы ничего подобного, но Милгрем имеет серьезные сомнения. Вера в природную доброту людей никак не может перечеркнуть тот факт, что обычные, не злые люди, просто выполняя приказы, создали немало зла в этом мире.

Андро Донован. Самомотивация. - М .: Фабула, 2019

Автор этой книги верит, что каждый человек может быть счастливым. Она учит каждого услышать свое собственное "Я", отделить собственные желания от навязанных обществом и жить в гармонии прежде всего с собой, со своими внутренними идеалами, проблемами, крысами и тараканами. "Вы уже познакомились со своей крысой, который живет в вашей голове, и понимаете, что вы и ваша крыса не являетесь одним целым. - каждый раз останавливается автор, чтобы убедиться, все ли у вас в порядке. - Теперь вы знаете, что временами крыса может быть вашим лучшим другом, который поощряет и подбадривает вас". По сути, ее "крысоловная" книга - это пособие вдохновение, помогазщее получить одну важную вещь, которую мы все хотим найти в своей жизни, стремясь каждой клеточкой почувствовать жизненную силу, жизненную цель, удовольствие от жизни. "Человек жертвует своим здоровьем для денег, - агадуе автор. - Потом отдает деньги, чтобы восстановить утраченное здоровье. Затем так беспокоится о будущем, что уже не радуется настоящему. В результате не имеет ни настоящего, ни будущего, он живет так, как будто никогда не умрет, но все же умирает, совсем никогда и не живя ". В общем книга аккумулирует многолетний опыт работы с клиентами и содержит важные теоретические замечания, практические советы, упражнения, выполнение которых должно приблизить читателя к внутреннему равновесию.

Крис Восс, Тал Рез. Никогда не идите на компромисс. Техника эффективных переговоров. - М .: Наш Формат, 2019

В этой книге недаром напоминают, что жизнь - это серия постоянных переговоров: от цены на подержанный автомобиль до того, кто будет выполнять домашние дела в семье. Автор, который более 20 лет работал переговорщиком ФБР по освобождению заложников и вел сложнейшие переговоры с немыслимо высокими ставками, считает, что переговоры - это фактически единственный приемлемый способ добиться чего-то от другого человека. После завершения карьеры он понял, что приемы, которые наработали он и коллеги, могут так же эффективно применяться в любой сфере и любых отношениях. И вопросы, на которые в книге находятся ответы, крайне важны. Например, почему эмоции, а не логика является основой результативных переговоров? Когда можно давить на собеседника, а когда - проявить взвешенность? Какие вопросы задавать, чтобы выиграть время? В целом это книга для того, кто хочет научиться или углубить навыки ведения переговоров в деловых отношениях и вне их.